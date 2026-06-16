GIORGIO BARGIANI DEL CONNAUGHT BAR GANA EL ALTOS BARTENDERS' BARTENDER AWARD PARA EUROPE'S 50 BEST BARS 2026

LONDRES, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Giorgio Bargiani, bartender de origen italiano y subdirector de coctelería en el Connaught Bar en Londres, ha sido nombrado ganador del Altos Bartenders' Bartender Award 2026 para la edición inaugural de Europe's 50 Best Bars, patrocinado por Perrier. Anunciado antes de la ceremonia el martes 30 junio 2026, este prestigioso premio es votado por los bartenders que figuran en la lista de Europe's 50 Best Bars, quienes seleccionan a un colega que, en su opinión, ha tenido un impacto significativo en el sector global durante el periodo de votación.

Giorgio Bargiani of the Connaught Bar in London wins the Altos Bartenders' Bartender Award as part of Europe's 50 Best Bars 2026

La carrera profesional de Bargiani refleja una pasión por elevar la experiencia del cliente a través del detalle, creatividad y la conexión humana. Nacido en Pisa, creció en el negocio restaurantero familiar antes de trabajar en bares locales y ascender a establecimientos de lujo como Splendido de Portofino y Le Manoir aux Quat'Saisons. Se unió al Connaught Bar en 2014 como auxiliar de bar, ascendiendo a jefe de coctelería en 2019 y posteriormente a subdirector de coctelería.

Bargiani ha desempeñado un papel clave en la perpetuación del legado del Connaught Bar como uno de los locales de cócteles más emblemáticos de Londres. Se le asocia directamente con el servicio de martinis, sus ingeniosos cócteles y la experiencia personalizada de los clientes. Además, ha contribuido a que el local siga figurando en la lista de The World's 50 Best Bars y es ampliamente reconocido por su formación de equipos y por haber creado una comunidad global de bartenders.

Emma Sleight, Directora de Contenidos y Proyectos Creativos de Europe's 50 Best Bars, dice: "Giorgio Bargiani, es una figura indispensable en uno de los bares de hotel más prestigiosos de Londres, es admirado por su cordialidad, generosidad y habilidad. Su compromiso con la creatividad y el servicio centrado en el cliente le ha ganado la admiración de sus compañeros y lo convierte en el candidato ideal para este codiciado premio."

Sobre ganar el premio, Bargiani dice: "Me siento profundamente honrado y conmovido por este reconocimiento. Me hace sentir más unido que nunca a esta maravillosa comunidad, y no podría estar más agradecido a mis amigos y compañeros. Para mí, esta es una ocasión que celebra las influencias positivas y los vínculos que construimos en nuestro sector, y espero que esto siga siendo la estrella que nos guía."

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