GIORGIO BARGIANI, DU CONNAUGHT BAR, REMPORTE L'ALTOS BARTENDERS' BARTENDER AWARD DANS LE CADRE DES EUROPE'S 50 BEST BARS 2026

LONDRES, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Giorgio Bargiani, barman d'origine italienne et directeur adjoint de la mixologie au Connaught Bar de Londres, a été nommé lauréat de l'Altos Bartenders' Bartender Award 2026 dans le cadre de l'édition inaugurale des Europe's 50 Best Bars, sponsorisé par Perrier. Annoncé avant la cérémonie de remise des prix du mardi 30 juin 2026, ce prix prestigieux est décerné par les barmen figurant sur la liste des Europe's 50 Best Bars de cette année, qui proposent un confrère qui, selon eux, a eu un impact significatif sur le secteur des bars à l'échelle mondiale au cours de la période de vote.

Giorgio Bargiani of the Connaught Bar in London wins the Altos Bartenders' Bartender Award as part of Europe's 50 Best Bars 2026

La carrière de Bargiani reflète sa passion pour l'amélioration de l'expérience des clients grâce aux détails, à la créativité et aux relations humaines. Né à Pise, il a grandi au sein de l'entreprise familiale de restauration avant de travailler dans des bars locaux et d'évoluer vers des postes de luxe au Splendido de Portofino et au Manoir aux Quat'Saisons. Il a rejoint le Connaught Bar en 2014 en tant que barman, avant de devenir mixologue en chef en 2019, puis directeur adjoint.

Bargiani a joué un rôle clé dans la poursuite de la tradition du Connaught Bar, l'un des lieux de consommation les plus emblématiques de Londres. Il est étroitement associé au service de martini du bar, célèbre dans le monde entier, aux cocktails artistiques et à l'amélioration de l'expérience personnalisée des clients qui définit le lieu. Il a également contribué au succès continu de l'établissement sur la liste The World's 50 Best Bars et est largement reconnu pour son rôle de mentor auprès des équipes et pour la création d'une solide communauté de barmen à l'échelle mondiale.

Emma Sleight, Directeur du Contenu et de la Création pour Europe's 50 Best Bars, a déclaré : "Giorgio Bargiani, qui fait partie de l'un des bars d'hôtels les plus prestigieux de Londres, est admiré pour sa chaleur, sa générosité et ses compétences. Son attachement à avoir une créativité constante et un service de bar axé sur le service a suscité l'admiration de ses pairs dans l'ensemble du secteur et fait de lui un choix naturel pour ce prix très convoité."

Bargiani a déclaré, à propos de ce prix : "Je suis profondément honoré et touché par cette récompense. Je me sens plus que jamais connecté à cette merveilleuse communauté des bars et je ne saurais être plus reconnaissant envers tous mes amis et collègues. Pour moi, il s'agit d'une occasion qui célèbre véritablement l'influences positive et les liens que nous tissons jour après jour dans notre secteur, et j'espère que cela restera l'étoile Polaire de ce que nous nous efforçons d'atteindre."

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