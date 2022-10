GITEX GLOBAL 2022 reúne líderes mundiais para desafio e colaboração na economia da Web 3.0

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 3 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Dubai será o epicentro digital do mundo no próximo mês, quando os Emirados Árabes Unidos realizarem a GITEX GLOBAL, a maior feira tecnológica do mundo, convergindo as empresas mais avançadas e as melhores mentes para uma imersão profunda na criação da economia da Web 3.0.

H.E. Omar Al Olama, Minister of State for AI, Digital Economy & Remote Work Applications, addressing the crowd GITEX_2022

Entre 10 e 14 de outubro de 2022, no Dubai World Trade Centre (DWTC), a GITEX GLOBAL apresentará a curadoria mais capacitadora de todos os tempos, com sete temas multitecnológicos vivenciados no metaverso, um futuro descentralizado da internet e uma economia digital global sustentável.

O porte recorde e a expansão contínua do evento refletem as ambições da transformação digital dos Emirados Árabes Unidos e da região, à medida que iniciativas governamentais como o Programa Nacional de Codificadores, a Estratégia do Metaverso de Dubai e a Next GenFDI impulsionam os Emirados Árabes Unidos para a vanguarda da economia digital global.

Isso é ampliado pelo novos lançamentos de X-VERSE na GITEX GLOBAL 2022, patrocinados pela TMRW Foundation em colaboração com a Decentraland, uma das jornadas de metaverso mais imersivas do mundo com 28 marcas experimentais; e o DevSlam Global, o maior encontro de codificadores e desenvolvedores do Oriente Médio.

S. Ex.ª Omar Al Olama, Ministro de Estado para Aplicações de IA, Economia Digital e Trabalho Remoto, disse: "A GITEX este ano está maior do que nunca. O evento ocupa 185 mil metros quadrados com mais de cinco mil expositores de mais de 90 países, o que o torna a maior feira de tecnologia do mundo. Este ano, meu escritório fez uma parceria com a GITEX para garantir que não estejamos apenas apresentando tecnologia, mas também inventando e desenvolvendo tecnologia."

Trixie LohMirmand, vice-presidente executiva de gestão de eventos da DWTC, organizadora da GITEX GLOBAL, acrescentou: "A GITEX atende ao objetivo profundo de habilitar e acelerar as economias digitais dos Emirados Árabes Unidos e de muitos de seus parceiros de aliança por meio da conexão das partes interessadas mais capacitadas do mundo e da materialização dessas conexões em parcerias acionáveis."

A GITEX GLOBAL 2022 dá as boas-vindas ao recorde de 52% de novos expositores que escolheram a feira e os Emirados Árabes Unidos como a estratégia preferida para acesso ao mercado. A North Star realizará o maior encontro de unicórnios em Dubai, com 35 unicórnios de 15 países que buscam expandir em um dos mercados de mais rápido crescimento do mundo.

Além disso, a XPENG, uma empresa de tecnologia líder e fabricante de veículos elétricos, escolheu a GITEX GLOBAL para sediar o primeiro voo público do mundo do X2, seu carro eVTOL voador pioneiro com o suporte da parceira oficial, a Câmara de Comércio de Dubai.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1912014/GITEX_global.jpg

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1912027/GITEX_2022.mp4

FONTE GITEX GLOBAL

