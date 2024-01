Givex Brasil atinge 14 bilhões de reais em transações e comemora crescimento contínuo em 2023

Givex Brasil atinge marco notável e se prepara para participar de painel na NRF24 juntamente com o iFood, Omnibiz e Vivara.

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Givex Corp. ("Givex") (TSX: GIVX) (OTCQX: GIVXF) tem o orgulho de anunciar o incrível ano de crescimento de sua operação no Brasil, superando impressionantes 14 bilhões de reais em valor transacional. Este crescimento substancial ressalta o compromisso contínuo da Givex em fornecer soluções de ponta ao seu crescente portfólio de clientes.

A Givex Brasil lançou o programa nacional de cashback da rede de varejo Fast Shop, que beneficia milhares de clientes da rede com promoções de cashback em SKUs específicos. Através da tecnologia da Givex, os clientes da Fast Shop agora podem acessar seu e-commerce e ver em tempo real as promoções de cashback que estão sendo oferecidas nos produtos selecionados ou ainda visitar uma das mais de 80 lojas espalhadas pelo Brasil para conferir como garantir cashback na hora das compras.

A maior joalheria da America Latina , a Vivara, lançou seus gift cards digitais no GivexHub, uma plataforma tecnológica que permite aos clientes da Givex vender seus gift cards digitais e físicos em mais de 180.000 pontos de venda, conectando o produto a mais de 120 milhões de usuários nas maiores carteiras digitais do Brasil.

A Givex Brasil foi pioneira em um programa exclusivo de cashback com uma das instituições financeiras de renome no país, introduzindo uma abordagem inovadora para recompensas e engajamento do cliente no segmento bancário.

A Givex Brasil assinou uma importante parceria com uma das maiores redes de fast-food do país, agregando mais de 500 lojas a sua operação de gift cards, como também se prepara para o lançamento do produto no GivexHub.

Uma das líderes globais da indústria alimentícia assinou com a Givex Brasil para lançar sua solução de Gift Card em mais de suas 200 lojas, no seu e-commerce e no GivexHub.

O iFood Card, o cartão presente do iFood, atinge um marco, ao ultrapassar 1,5 bilhão de reais em vendas de Gift Cards por meio do Givex Hub, demonstrando a eficácia da plataforma em impulsionar vendas inteligentes para seus parceiros.

"2023 foi um ano incrível para a Givex Brasil com a entrada de novos projetos e clientes! Atingimos a marca de 14 bilhões de reais em valores transacionais, tivemos o crescimento contínuo do Givex Hub e o mais importante, foi mais um ano de satisfação contínua de clientes com os nossos serviços e tecnologia", disse Maria Costa, Diretora Geral da Givex América Latina. "Estamos animados com a NRF 2024, pelos lançamentos de novos projetos e mais inovação da nossa plataforma de promoção única e inovadora, além de nossos gift cards inteligentes e mecanismos de fidelidade".

A Givex Brasil também demonstrou seu compromisso com o setor, através da participação no WebSummit em Lisboa, Portugal, em novembro de 2023, reforçando sua influência global e compromisso em permanecer na vanguarda da inovação com nossos clientes e parceiros.

Olhando para janeiro de 2024, a equipe da Givex Brasil está se preparando para sua décima quinta NRF em Nova York. A equipe participará do painel "O Futuro da Tecnologia de Engajamento do Cliente", com a participação de especialistas do setor; Marina Canto, diretora de produto da Vivara: "Animada com o convite de participar de um tema tão importante para o varejo. Construir e manter uma boa relação com cliente aumenta a fidelidade, promove a confiança e resulta em crescimento do negócio". Frederico Nicolay, gerente sênior do iFood comenta "Muito feliz em participar deste painel na NRF 24 e poder conversar sobre AI, Loyalty e Meios de Pagamento, três temas que estão transformando o futuro do varejo e da experiência do cliente" e Daniel Zanco, membro do conselho da OmniBiz Consulting trará uma visão geral de mercado sobre o tema: "Acho muito importante discutirmos o futuro do engajamento do cliente, num momento que o varejo tem sido tão pressionado pelas mudanças de comportamento do consumidor e pelo elevadíssimo custo de aquisição de novos".

Além disso, a Givex Brasil deverá lançar seu novo site no início de 2024, introduzindo ferramentas inovadoras para aprimorar ainda mais sua plataforma.

