Glassdoor lança novas ferramentas para ajudar profissionais a encontrarem o trabalho certo em 2020

Ferramenta de comparação de empresas permite comparar atributos dos locais de trabalho a partir de avaliações postadas no Glassdoor

"Coleções" permite organizar a busca de emprego pelo celular

SÃO PAULO, 24 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Glassdoor , um dos maiores sites de recrutamento e vagas do mundo, apresenta uma série de novos recursos em seu site e aplicativo móvel para ajudar os profissionais a gerenciar todo o processo de busca de emprego em uma experiência única. A partir de hoje, a maioria dos usuários poderá utilizar a Comparação de Empresas e o Coleções.

A Comparação de Empresas fornece ao usuário uma maneira mais fácil e rápida de comparar dois empregadores em potencial e descobrir qual deles se sai melhor em vários critérios importantes, incluindo notas dadas pelos próprios funcionários para satisfação geral, oportunidades de carreira, remuneração e benefícios, qualidade de vida, alta liderança e cultura e valores. Além disso, as pessoas também poderão comparar vagas, salários, "prós" e "contras", além de ler avaliações destacadas lado a lado.

O Coleções é uma solução completa que ajudará na organização dos candidatos durante todo o processo de busca de emprego no celular. O novo recurso permite criar listas de vagas, avaliações de empresas, perguntas de entrevistas e salários postados na plataforma Glassdoor para consultar posteriormente. Os usuários também podem adicionar e salvar anotações sobre esses conteúdos em suas listas, organizando toda a experiência no aplicativo móvel Glassdoor . Além disso, o Coleções fornece recomendações personalizadas de vagas, salários e outros conteúdos, com o objetivo de ajudar proativamente os candidatos a conseguir o trabalho ideal.

"Procurar um novo emprego é uma experiência geralmente estressante. Pode ainda ser uma experiência dispersa e desarticulada, com pessoas alternando várias ferramentas e recursos para gerenciar e acompanhar os diversos estágios desse processo de busca", disse Paul Goldshteyn, líder de produto do Glassdoor. "O Glassdoor está focado em capacitar os candidatos com o conteúdo e as ferramentas para ajudá-los a encontrar o emprego e empresa certa para eles. Com esses novos recursos, estamos oferecendo uma experiência inédita que permite que as pessoas organizem mais facilmente toda a sua busca de vagas do início ao fim."

Glassdoor está disponível na App Store e Google Play .

