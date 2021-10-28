Главный операционный директор ZTE Се Цзюньши: усиление устойчивости ZTE для быстрого роста

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 29 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Корпорация ZTE (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сегодня объявила о том, что исполнительный вице-президент и операционный директор ZTE Се Цзюньши (Xie Junshi) выступил на конференции ZTE Global Analyst, состоявшейся 25 октября 2021 года, с речью «Winning future with digital intelligence». В своей речи г-н Се рассказывает о деятельности компании в эпоху цифровой экономики, включая положение компании, цели в области развития и стратегические инициативы.

«Перед началом следующего стратегического периода компания ZTE будет добиваться стремительного развития на основе принципа «три направления, две кривые». «Три направления» — это инновации, глобализация и комплексные решения. «Две кривые» означают, что, с одной стороны, ZTE стремится к укреплению своих позиций, поддерживая устойчивый рост бизнеса операторов. С другой стороны, ZTE создаст свой новый горизонт для достижения быстрого роста государственных структур и корпораций, деятельности терминалов и новых компаний.

В то же время компания ZTE будет стремиться стать устойчивой операционной организацией для адаптации к проблемам неопределенности в новой реальности и придерживаться экологически чистой и низкоуглеродной стратегии, направленной на обеспечение долгосрочного устойчивого развития компании.

По словам г-на Се, в течение следующих двух-трех лет компания ZTE планирует войти в список Fortune Global 500 за счет поддержания высоких темпов ежегодного роста.

Далее приводится оригинальная речь следующего содержания:

Дорогие друзья! Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Я с радостью готов рассказать вам о роли, целях и стратегии ZTE в эпоху цифровой экономики. Прошло пять лет с момента предыдущей конференции Global Analyst Conference. В этот период мы стали свидетелями значительных изменений в мире в целом и в ZTE в частности. Сегодня компания ZTE определила свое новое видение и миссию и продвигается вперед к цели создания большей ценности вопреки различным препятствиям. Мы надеемся, что на конференции Global Analyst Conference вы получите более подробную информацию о компании ZTE.

Стремление стать «движущей силой цифровой экономики» в новую эпоху

Как вам, возможно, известно, компания ZTE была основана в 1985 году с целью обеспечить каждому доступную по цене телефонную связь и комфортное общение. С самого начала компания стремится к развитию телекоммуникаций и независимых инноваций.

На протяжении 36 лет мы сохраняем верность своим первоначальным убеждениям и стремимся создавать связь между «отдельными лицами, семьями, предприятиями и обществом» благодаря нашим неустанным усилиям и инновациям. Мы полны решимости реализовать свою концепцию и миссию «обеспечить повсеместное взаимодействие и доверие» и «объединить мир непрерывными инновациями для лучшего будущего».

В настоящее время компания ZTE превратилась из телекоммуникационной компании в инфокоммуникационную. Мы разработали базовые цифровые технологии, такие как микропроцессоры, базы данных и операционные системы. Мы предоставляем комплексные решения для облачных сетей, а также используем интеллектуальные и эффективные инструменты для развертывания сетей, эксплуатации и технического обслуживания и управления. Кроме того, мы привержены устойчивому развитию с использованием экологически чистых технологий. Благодаря нашим цифровым решениям мы стремимся стать «движущей силой развития цифровой экономики», обеспечивая эффективную и надежную цифровую инфраструктуру.

Укрепление своих позиций за счет инновационных инициатив, направленных на включение в список Fortune Global 500

Для выполнения этой роли мы разработали конкретную стратегию развития, для которой 2021 год имеет исключительно важное значение. В стратегический период с 2020 по 2021 год наша цель заключается в поддержании устойчивого роста бизнеса в рамках 1-й кривой за счет дальнейшего участия в строительстве 5G в Китае и улучшения положения нашей ключевой продукции на зарубежном рынке. В то же время мы надеемся стимулировать развитие бизнеса в рамках 2-й кривой за счет укрепления инвестиций в корпоративный бизнес, корректировки структуры потребительского бизнеса и расширения нового бизнеса. В следующий стратегический период мы преисполнены решимости поддерживать высококачественный рост на прочной основе в рамках 1-й кривой и, что еще более важно, создавать новые горизонты для быстрого роста на 2-й кривой.

Наша цель на следующий период заключается в повышении устойчивости ZTE для устранения рисков и использования возможностей в новом бизнесе, а также в поддержании ежегодного роста, чтобы войти в число 500 ведущих компаний мира.

Теперь давайте посмотрим на наши показатели за текущий стратегический период. На фоне пандемии и постоянно меняющейся глобальной ситуации мы в основном достигли своей цели высокого роста за счет содействия технологическим инновациям и укрепления здоровой и эффективной деятельности. В 2020 году наш операторский, корпоративный и потребительский бизнес-сегменты продемонстрировали заметный рост: выручка увеличилась на 11,8%, а операционный денежный поток вырос на 37,4%.

В 2021 году мы сохранили высокий рост и повысили рентабельность. Как показано в финансовом отчете за первое полугодие, наша выручка составила 53 млрд юаней, увеличившись на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост как на китайском, так и на зарубежных рынках составил более чем на 10%. В результате непрерывной реструктуризации затрат наша прибыль выросла до 36,1%, что на 2,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Чистый операционный поток наличности в первом полугодии также достиг рекордного уровня. В операторском бизнес-сегменте мы поддерживаем устойчивый рост, увеличивая свою долю на рынке продукции беспроводных сетей 5G и базовых информационных сетей в Китае. Выручка в корпоративном бизнес-сегменте в первом полугодии вырос на 17,7%, при этом выручка на территории Китая увеличилась более чем на 50%, а продукты для серверов и хранилищ удвоились. Выручка от потребительского бизнеса достигла 12,3 млрд юаней, увеличившись на 66,6%. В частности, выручка от использования домашних терминалов и смартфонов выросла более чем на 90% и 40% соответственно.

Принцип «три направления, две кривые» для достижения устойчивого развития

Мы вступаем в следующий стратегический период в 2022 году, что имеет важнейшее значение для будущего развития ZTE.

В этот период мы сосредоточим свое внимание на инновациях, глобализации и комплексных решениях для достижения прогресса, обеспечивая при этом стабильность на первой кривой, и стремимся к быстрому совершенствованию на второй кривой, с тем чтобы достичь устойчивого развития.

Первое: инновации. С момента основания компания ZTE специализируется на независимых инновациях. Наша основная компетенция заключается в разработке инновационных технологий, которые могут создавать ценность для клиентов. Например, в 90-е годы мы запустили ZXJ10, который стал первой в Китае цифровой коммутационной системой SPC с большой емкостью, в 2009 году мы представили базовые станции SDR, а благодаря решениям Pre5G Massive MIMO мы получили премию «Лучший прорыв в развитии мобильных технологий» на MWC 2016 и премию CTO's Choice 2016. Сосредоточившись на «подключении» и «вычислительных мощностях», мы будем укреплять развитие таких базовых технологий, как чипсеты, алгоритмы и архитектура, а также развивать исследования и разработки ключевых продуктов и технологических разработок.

Что касается возможностей сетевого взаимодействия, то мы стремимся ускорить исследования и разработки в области технологий 5G для создания повышения экономической ценности компании. Кроме того, мы начали исследование 6G и будем стремиться к ускорению применения ключевых технологий, таких как конфигурируемая интеллектуальная поверхность (RIS). Кроме того, мы прилагаем дополнительные усилия для повышения производительности оптических сетей. Например, мы значительно увеличили пропускную способность всех оптических сетей. Что касается вычислительных мощностей, то мы продолжим исследования и разработки в рамках облачной инфраструктуры нового поколения, а также интеграцию искусственного интеллекта и больших данных в PaaS и SaaS. Более того, мы придаем большое значение экологически безопасному дизайну для устойчивого развития. В частности, мы внедряем новые материалы, компоненты и конструкции для снижения энергопотребления оборудования и используем такие технологии, как искусственный интеллект, для повышения энергоэффективности во время работы сети с помощью интеллектуального управления.

ZTE увеличит инвестиции и обеспечит мощную поддержку инноваций. Мы создали «лабораторию будущего» для исследований и потенциальных технологичных разработок. Мы также сотрудничаем с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами, создавая тем самым механизмы долгосрочного сотрудничества в области инноваций. В настоящее время совместно с нашими партнерами мы запустили более 800 проектов в области коммуникаций и передовых технологий производства. Все эти усилия направлены на стимулирование технологических инноваций и создание новых ценностей в сотрудничестве с партнерами из различных отраслей.

Второе: дальнейшая глобализация. Компания стремится к глобализации на основе нашего стремления к обеспечению соответствия стандартам, кибербезопасности и непрерывности бизнеса. В сфере деятельности операторов, а именно в рамках 1-й кривой, мы стремимся поддерживать устойчивый рост на мировых рынках.

На внутренних рынках мы стремимся к превращению одного из основных поставщиков в поставщика высшего уровня, что требует увеличения доли нашего основного продукта на рынке. Что еще важнее, мы должны стимулировать потребности клиентов, а не только удовлетворять их потребности, что позволит нам перейти от одного из последователей к одному из лидеров на рынке. Для достижения этой цели мы будем продолжать совершенствовать инновационные продукты, проводить гибкие исследования и разработки, а также повышать эффективность поставок.

На зарубежных рынках мы сосредоточим свое внимание на высокоприоритетных рынках и стратегических продуктах. В частности, мы планируем увеличить инвестиции в развивающиеся азиатские рынки, ведущие рынки операторов и стратегические европейские рынки, а также оптимизировать свое присутствие на рынке за счет строительства сетей 5G, а также стационарных оптических сетей, реконструкции существующих сетей 4G, модернизации транспортных сетей и итерации смартфонов и домашних терминалов. Мы будем использовать возможности, открывающиеся в условиях меняющейся глобальной ситуации, для обеспечения здорового функционирования и устойчивого роста.

Третье: комплексные решения. В рамках комплексных решений терминальные устройства имеют важнейшее значение для будущего развития ZTE. После организационной реструктуризации и интеграции бренда мы работаем с большим числом торговых партнеров и предлагаем широкий ассортимент терминальных устройств, включая смартфоны, промышленные терминалы, домашние информационные терминалы и интегрированные инновационные терминалы.

По мере повышения конкурентоспособности компания ZTE будет продвигать свою терминальную продукцию как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Благодаря непрерывным инновациям и дальнейшим инвестициям компания ZTE возьмет на себя ведущую роль в терминальном бизнесе, достигая новых высот на внутреннем рынке и поддерживая устойчивый рост за рубежом. В 2021 году мы планируем поставить более 100 миллионов потребительских устройств, из которых 50% будут иметь в своем распоряжении собственные чипсеты.

Расширение возможностей инициативы для достижения быстрого роста бизнеса в рамках 2-й кривой

После консолидации бизнеса в рамках первой кривой нашей ключевой задачей на следующий стратегический период является обеспечение быстрого роста бизнеса на второй кривой.

Мы будем больше инвестировать в корпоративный бизнес-сегмент с точки зрения маркетинга, каналов и решений. Кроме того, компания интегрирует внутренние ресурсы, а именно, чтобы в полной мере реализовать наши общие преимущества в области брендинга, логистических цепей и облачных сетей, что будет способствовать развитию бизнеса. Что касается наращивания потенциала каналов: мы полностью расширим наши услуги за счет непрерывного совершенствования ИТ-ресурсов, процессов, стимулов и обучения.

Кроме того, мы будем повышать конкурентоспособность ключевых продуктов, включая средства связи, серверы и хранилища данных, распределенные базы данных и продукты центров обработки данных, и далее совершенствовать маркетинг решений в ключевых секторах, таких как электронное управление, энергетика, финансы, Интернет и транспорт. Предлагая комплексные решения на основе сценариев, мы стремимся к повышению своей общей компетентности на корпоративном рынке.

Для обеспечения быстрого роста 2-й кривой нам также необходимо развивать новый бизнес, включая автомобильную электронику и цифровую трансформацию.

В марте 2021 года компания ZTE сформировала линейку продукции для автомобильной электроники с целью обеспечения базовых технологий и ключевых компонентов цифровых транспортных средств, а также интеллектуальных сетевых продуктов и решений. Работая с партнерами, компания ZTE стремится обеспечивать высочайший уровень обслуживания в сфере автомобилестроения и в конечном итоге создавать сеть интеллектуальных транспортных средств, оптимальные маршруты и мощную облачную среду. Наша продукция включает в себя различные чипсеты, аппаратные и программные платформы, интеллектуальные алгоритмы вождения и интеллектуальную автомобильную инфраструктуру. Следует отметить, что этим летом мы подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с China First Auto Works и Shanghai Automotive Industry Corporation.

Кроме того, мы стремимся использовать возможности для развития бизнеса, открывающиеся благодаря цифровизации предприятий. В этой связи компания ZTE применяет облачные технологии для цифровизации своей офисной деятельности, НИОКР и операций, создавая тем самым облачную компанию. На основе практических методов мы разработали свою методологию и полный ассортимент модульных продуктов и решений. Иными словами, компания ZTE стала поставщиком услуг цифровой трансформации для предприятий. Разработанные компанией ZTE решения для цифровой трансформации охватывают фундамент облачных сетей, платформы обработки данных, унифицированные порталы, цифровые офисы, цифровое производство и цифровую кибербезопасность. Благодаря этим модульным библиотекам компонентов компания ZTE предоставляет целевые услуги в различных областях корпоративных операций, ускоряя процесс цифровой трансформации предприятий.

Используя возможности, открывающиеся на таких новых рынках, компания ZTE обязательно достигнет быстрого развития своего бизнеса в рамках 2-й кривой.

Устойчивость ZTE к борьбе с неопределенностью новой реальности

Я представил стратегию ZTE, направленную на стимулирование развития бизнеса в рамках 1-й и 2-й кривых, и для достижения этой цели нам необходимо наращивать возможности по обеспечению устойчивого развития.

С момента начала пандемии COVID-19 глобальные изменения стали причиной многочисленных неопределенностей в дополнение к существующим проблемам. Мы поняли, что ключом к устранению неопределенностей является устойчивость, которая позволяет нам быстро адаптироваться к неожиданным изменениям. На пути к следующему стратегическому периоду мы стремимся к превращению ZTE в крепкую организацию, что будет способствовать дальнейшему расширению ее возможностей в плане прогнозирования, смягчения последствий, адаптации и формирования. Поэтому, сталкиваясь с операционными рисками, мы сможем обеспечить своевременное открытие, высокую жизнеспособность и быстрое восстановление.

Гибкость позволяет достичь успеха. В дополнение к стойкости мы также должны более активно реагировать на риски. Ключ к успеху заключается в решительном содействии цифровой трансформации, расширении и упорядочении производственно-сбытовых цепей внутри и за пределами компании, а также в оптимизации всех процессов с использованием больших данных, что гарантирует гибкость деятельности компании.

Для создания устойчивой организации цифровая трансформация является необходимым условием, которое также может повысить качество и эффективность работы компании.

Для работы в офисе существует приложение для смартфонов Pocket ZTE, которое обеспечивает работу мобильного офиса и гарантирует непрерывность бизнеса. В начале 2020 года наше самостоятельно разработанное облачное хранилище и хранилище НИОКР позволило более чем 30 тысячам сотрудников работать из дома, достигнув 95% эффективности работы в течение первого рабочего дня. Сегодня мы будем готовы к полной дистанционной работе в течение нескольких часов с помощью наших цифровых платформ, сохраняя при этом такую же эффективность, как и при работе в офисе.

Для работы с логистическими цепями мы разработали новые сети, модели и платформы посредством реорганизации бизнес-процессов и реструктуризации ИТ-систем. Бывшая логистическая цепь с центром в Шэньчжэнь была преобразована в сеть логистических цепей с многочисленными центрами, расположенными в Шэньчжэне, Хэюане, Нанкине, Сиане и Чанша, включая различные порты, транспортные центры, производственные базы и фабрики. Кроме того, мы запустили свой бизнес в режиме онлайн и достигли интеллектуального управления ключевыми бизнес-процессами с помощью больших данных и искусственного интеллекта, которые отображают изменения спроса и предложения и риски в режиме реального времени. Мы создали интеллектуальный операционный центр, значительно повышающий устойчивость нашей сети логистических цепей и гарантирующий непрерывность бизнеса.

Благодаря использованию цифровых технологий мы повышаем свою устойчивость к изменениям в области маркетинга и инженерного обеспечения. Столкнувшись с проблемами, вызванными пандемией, мы быстро создали онлайн-каналы для посещения, демонстрации, экспозиции и тестирования, обеспечивая бесперебойную связь с клиентами. Более того, мы создали глобальный центр доставки облачных сервисов. Используя универсальные средства автоматизации и цифровые системы, мы обеспечиваем операторам бесконтактное и мгновенное развертывание сетей и эксплуатацию и техническое обслуживание. Наши облачные решения позволяют пользователям по всему миру пользоваться простыми сервисами более чем в 200 сетях.

В следующий период мы будем углублять процесс цифровой трансформации в целях повышения эффективности нашей деятельности, исследований и разработок, производства и внешнего бизнеса, тем самым превращаясь в облачную компанию с отказоустойчивой цепочкой поставок, высоким уровнем совместимости исследований и разработок, быстром реагированием и гибкой доставкой.

В целях устойчивого развития компания ZTE всегда придерживается стратегии экологически безопасного развития. Мы стремимся обеспечить операторам фундамент экологически безопасных ИКТ и расширить возможности вертикально интегрированных отраслей за счет внедрения цифровых инноваций в целях повышения энергоэффективности. Мы стремимся к низкоуглеродным операциям за счет экологически чистого производства и экономики замкнутого цикла, что способствует сокращению углеродных выбросов.

На этом ключевом этапе развития компании ZTE мы с нетерпением ожидаем построения взаимовыгодного будущего с участием клиентов и партнеров на основе открытости и сотрудничества. На фоне неопределенностей в глобальном контексте компания ZTE будет придерживаться своей стратегии развития, стремясь реагировать на риски своей стойкостью и создавая более высокие ценности за счет внедрения инноваций. Работая с нашими клиентами и партнерами по всему миру, мы уверены в том, что сможем обеспечить повсеместное взаимодействие и доверие.

Спасибо.

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation

Эл. почта: [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation