ZTE Chief Operating Officer Xie Junshi : Renforcer la résilience de ZTE pour atteindre une croissance rapide

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de télécommunications, de solutions technologiques d'entreprise et grand public pour l'internet mobile, a annoncé aujourd'hui que le vice-président exécutif et directeur de l'exploitation de la société, Xie Junshi, a prononcé un discours intitulé « Winning future with digital intelligence » (Gagner l'avenir grâce à l'intelligence numérique) lors de sa conférence mondiale des analystes qui s'est tenue en ligne le 25 octobre 2021. Le discours de M. Xie présente le paysage de l'entreprise à l'ère de l'économie numérique, couvrant le positionnement de l'entreprise, son objectif de développement et ses initiatives stratégiques.

« Face à la prochaine période stratégique, ZTE réalisera un développement par bonds en suivant le principe de "trois stratégies, deux courbes". Les "trois stratégies" sont l'innovation, la mondialisation et les solutions de produits de bout en bout. Les "deux courbes" signifient que, d'une part, ZTE s'attache à consolider sa position, en maintenant la croissance régulière des activités des opérateurs dans la première courbe, tandis que, d'autre part, ZTE créera son nouvel horizon pour atteindre la croissance rapide des activités des gouvernements et des entreprises, des terminaux et des nouvelles activités dans la deuxième courbe. »

Parallèlement, ZTE s'engage à devenir une organisation opérationnelle hautement résiliente pour s'adapter au défi de l'incertitude de la nouvelle normalité, et à adhérer à une stratégie verte et à faible émission de carbone pour atteindre le développement durable à long terme de l'entreprise.

Selon M. Xie, ZTE vise à figurer sur la liste Fortune Global 500 au cours des deux à trois prochaines années en maintenant un taux de croissance annuel robuste.

Voici le discours original :

Chers amis, bonjour, bon après-midi et bonsoir. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous le rôle, l'objectif et la stratégie de ZTE à l'ère de l'économie numérique. Cinq ans se sont écoulés depuis notre dernière Conférence mondiale des analystes. Au cours de cette période, nous avons été témoins de grands changements dans l'environnement mondial et chez ZTE. Aujourd'hui, ZTE a défini sa nouvelle vision et sa nouvelle mission, et va de l'avant vers l'objectif de créer plus de valeur en dépit de divers défis. Grâce à la conférence des analystes mondiaux, nous espérons que vous en saurez plus sur ZTE et que vous vous sentirez libre d'exprimer vos opinions.

Engagé à devenir « le moteur de l'économie numérique » dans la nouvelle ère

Comme vous le savez peut-être, ZTE a été fondée en 1985, avec pour ambition de permettre à chacun de téléphoner à un prix abordable et de réaliser ainsi une forme de communication pratique. Dès le début, ZTE s'est engagée en faveur des télécommunications et de l'innovation indépendante.

Depuis 36 ans, nous sommes restés fidèles à notre aspiration initiale et nous nous efforçons de relier « les individus, les familles, les entreprises et la société » grâce à des efforts incessants et à l'innovation. Nous sommes déterminés à concrétiser notre vision et notre mission, à savoir « permettre la connectivité et la confiance partout » et « connecter le monde grâce à une innovation continue pour un avenir meilleur ».

Aujourd'hui, ZTE est passé du CT au domaine des TIC. Nous avons développé des technologies numériques de base, telles que des jeux de puces, des bases de données et des systèmes d'exploitation ; nous fournissons des solutions complètes de réseau en nuage ; et nous utilisons des outils intelligents et efficaces pour le déploiement, l'exploitation et la gestion des réseaux. De plus, nous sommes engagés dans le développement durable avec des technologies vertes. Avec nos solutions numériques, nous visons à être « un moteur de l'économie numérique », en fournissant une infrastructure numérique efficace et fiable.

Solidifier sa position avec des initiatives innovantes, vers le Fortune Global 500

Pour remplir ce rôle, nous avons formulé la stratégie de développement spécifique, à laquelle l'année 2021 est vraiment cruciale. Au cours de la période stratégique de 2020 à 2021, notre objectif est de maintenir une croissance robuste de l'entreprise dans la 1ère courbe en participant davantage à la construction de la technologie 5G en Chine et en améliorant la position de marché de nos produits clés à l'étranger. Entre-temps, nous espérons promouvoir le développement des entreprises dans la 2ème courbe en renforçant l'investissement dans les entreprises, en ajustant la structure des entreprises de consommation et en développant de nouvelles entreprises. Au cours de la prochaine période stratégique, nous sommes résolus à maintenir une croissance de haute qualité avec une base solide dans la 1ere courbe et, plus important encore, à créer de nouveaux horizons dans la 2ème courbe pour atteindre une croissance rapide.

Notre objectif pour la prochaine période est de renforcer la résilience de ZTE pour faire face avec agilité aux risques et saisir les opportunités dans les nouvelles affaires, et de soutenir la croissance annuelle pour être classé parmi les 500 premières entreprises du monde.

Maintenant, regardons notre performance dans la période de stratégie actuelle. Dans le contexte de la pandémie et de l'environnement mondial en constante évolution, nous avons essentiellement atteint notre objectif de croissance de haute qualité en favorisant l'innovation technologique et en renforçant des opérations saines et efficaces. En 2020, nos activités liées aux opérateurs, aux entreprises et aux consommateurs ont connu une croissance notable, avec une augmentation de 11,8 % du chiffre d'affaires et de 37,4 % du flux de trésorerie d'exploitation.

En 2021, nous avons maintenu une croissance de qualité et une rentabilité accrue. Comme le montre le rapport financier du premier semestre, notre chiffre d'affaires a atteint 53 milliards de RMB avec une croissance de 12,4 % en glissement annuel, et le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 10 % sur les marchés chinois et étrangers. Grâce à la restructuration continue des coûts, notre marge bénéficiaire brute est passée à 36,1 %, soit une augmentation de 2,7 %. Le flux net de trésorerie d'exploitation du premier semestre a également atteint un niveau record. Dans le secteur des opérateurs, nous avons maintenu une croissance régulière avec une plus grande part de marché des produits sans fil 5G, du réseau central et du réseau porteur en Chine. Le chiffre d'affaires de nos activités d'entreprise a augmenté de 17,7 % au premier semestre, les activités d'entreprise chinoises ayant augmenté de plus de 50 % et les produits de serveur et de stockage ayant doublé. Le chiffre d'affaires des entreprises de consommation a atteint 12,3 milliards de RMB, avec une augmentation de 66,6 %. Plus précisément, les recettes provenant des terminaux domestiques et des smartphones ont respectivement augmenté de plus de 90 % et de 40 %.

Respecter le principe de « trois directions, deux courbes » pour atteindre le développement durable

Nous abordons la prochaine période stratégique en 2022, qui est essentielle au développement futur de ZTE.

Au cours de cette période, nous nous concentrerons sur l'innovation, la mondialisation et les solutions de bout en bout afin de poursuivre le progrès tout en assurant la stabilité dans la première courbe, et de rechercher une amélioration rapide dans la deuxième courbe, afin de parvenir à un développement durable.

Tout d'abord, l'innovation. ZTE est une société dédiée à l'innovation indépendante depuis sa fondation. Notre compétence principale réside dans une technologie innovante qui peut créer de la plus-value pour les clients. Par exemple, nous avons lancé le ZXJ10 dans les années 1990, qui était le premier système de commutation SPC numérique de grande capacité en Chine ; nous avons présenté la station de base SDR en 2009 ; et avec les solutions Pre5G Massive MIMO, nous avons remporté le prix de la meilleure percée technologique mobile au MWC 2016 et le prix CTO's Choice 2016. En nous concentrant sur la « connectivité » et la « puissance de calcul », nous renforcerons le développement de technologies essentielles telles que les jeux de puces, les algorithmes et l'architecture, et nous poursuivrons l'exploration et la R&D de produits et de technologies clés.

En ce qui concerne la connectivité, nous visons à accélérer la R&D de la technologie de pointe 5G pour créer la plus grande valeur. Nous avons également entamé des recherches sur la 6G et nous nous efforcerons d'accélérer l'application de technologies clés, telles que la surface intelligente reconfigurable (RIS). En outre, nous déployons davantage d'efforts pour améliorer les performances des réseaux optiques. Par exemple, nous avons considérablement augmenté la capacité de transmission des réseaux entièrement optiques. En ce qui concerne la puissance de calcul, nous allons renforcer la R&D de l'infrastructure de cloud de nouvelle génération, et intégrer davantage l'IA et le big data dans le PaaS et le SaaS. De plus, nous attachons une grande importance à la conception écologique pour le développement durable. Pour être plus précis, nous adoptons de nouveaux matériaux, composants et conceptions pour réduire la consommation d'énergie des équipements, et utilisons des technologies comme l'IA pour améliorer l'efficacité énergétique lors des opérations sur le réseau via un contrôle intelligent.

ZTE augmentera ses investissements et soutiendra fortement l'innovation. Nous avons mis en place le « Future Lab » pour l'exploration et la R&D des technologues prospectifs. Nous avons également établi des partenariats avec des universités et des instituts de recherche de premier plan, établissant ainsi des mécanismes de coopération à long terme pour l'innovation. À l'heure actuelle, nous avons lancé plus de 800 projets conjointement avec nos partenaires dans les domaines du CT et de la fabrication de pointe. Grâce à tous ces efforts, nous comptons promouvoir l'innovation technologique et créer plus de valeur avec des partenaires de différentes industries.

Deuxièmement, une mondialisation plus poussée. L'entreprise s'engage à se mondialiser en s'appuyant sur son engagement en matière de conformité, de cybersécurité et de gestion de la continuité des activités. Dans l'activité opérateur, à savoir la 1ère courbe, nous visons à maintenir une croissance solide sur les marchés mondiaux.

Sur les marchés chinois, nous nous consacrons à passer d'un fournisseur principal à un fournisseur de premier plan, ce qui nécessite une plus grande part de marché de nos produits clés. Plus important encore, nous devrions stimuler les demandes des clients au lieu de nous contenter de répondre à leurs exigences, en passant du statut de simple partisan à celui de leader sur le marché. Pour atteindre cet objectif, nous continuerons à améliorer l'innovation en matière de produits, la souplesse de la R&D et l'efficacité des livraisons.

Dans les marchés étrangers, nous nous concentrerons sur les marchés hautement prioritaires et les produits stratégiques. Plus précisément, nous prévoyons d'augmenter les investissements sur les marchés asiatiques émergents, les marchés des opérateurs de premier plan et les marchés européens stratégiques, et d'optimiser la présence de nos produits par la construction de réseaux 5G ainsi que de réseaux optiques fixes, la reconstruction des réseaux 4G existants, la mise à niveau des réseaux de transport et l'itération des smartphones et des terminaux domestiques. Nous saisirons les opportunités offertes par l'évolution de l'environnement mondial pour garantir des opérations saines et une croissance régulière.

Troisièmement, des solutions de bout en bout. Dans le cadre des solutions de bout en bout, les terminaux sont essentiels à la croissance future de ZTE. Après la restructuration organisationnelle et l'intégration des marques, nous travaillons désormais avec un plus grand nombre de partenaires de distribution et proposons un portefeuille complet de terminaux, notamment des smartphones, des terminaux industriels, des terminaux d'information domestiques et des terminaux d'innovation intégrés.

Avec la compétitivité croissante, ZTE va promouvoir ses produits terminaux sur les marchés chinois et étrangers. Grâce à une innovation continue et à de nouveaux investissements, ZTE est appelé à prendre la tête du secteur des terminaux, en atteignant de nouveaux sommets en Chine et en maintenant une croissance régulière à l'étranger. En 2021, nous prévoyons de livrer plus de 100 millions d'appareils grand public, dont 50 % porteront nos chipsets auto-développés.

Améliorer les capacités d'initiative pour atteindre la croissance rapide de l'entreprise dans la 2ème courbe

Après avoir consolidé l'activité dans la 1ère courbe, notre tâche clé dans la prochaine période de stratégie est de réaliser une croissance rapide de l'activité dans la 2ème courbe.

Nous investirons davantage dans l'entreprise en termes de marketing, de canaux et de solutions. En outre, l'entreprise intégrera ses ressources internes afin de tirer pleinement parti de ses avantages globaux en matière d'image de marque, de chaîne d'approvisionnement et d'écosystème de réseau en nuage, facilitant ainsi la croissance des activités des entreprises. En ce qui concerne le renforcement des capacités des canaux, nous allons améliorer nos services de manière globale en améliorant continuellement les ressources informatiques, les processus, les incitations et la formation.

En outre, nous améliorerons la compétitivité des produits clés, notamment les communications de données, les serveurs et le stockage, les bases de données distribuées et les centres de données, et nous renforcerons la commercialisation de solutions dans des secteurs clés tels que l'administration en ligne, l'énergie, la finance, l'Internet et les transports. En fournissant des solutions intégrées basées sur des scénarios, nous visons à améliorer notre compétence globale sur le marché des entreprises.

Pour atteindre une croissance rapide dans la 2ème courbe, nous devons également développer de nouvelles activités, telles que l'électronique automobile et la transformation numérique.

En mars 2021, ZTE a mis en place la gamme de produits d'électronique automobile, visant à fournir la technologie sous-jacente et les composants de base des véhicules numériques, ainsi que des produits et solutions connectés intelligents. En travaillant avec des partenaires, ZTE s'engage à offrir une expérience automobile personnalisée et ultime, et à terme à créer un réseau de véhicules intelligents, des itinéraires optimaux et des nuages puissants. Nos produits vont des chipsets aux plateformes matérielles et logicielles, en passant par les algorithmes de conduite intelligents et l'infrastructure intelligente des véhicules. Il convient de mentionner que nous avons signé des accords de coopération stratégique avec China First Auto Works et Shanghai Automotive Industry Corporation cet été.

De plus, nous nous efforçons de saisir les opportunités commerciales offertes par la numérisation des entreprises. À cet égard, ZTE a appliqué la technologie de l'informatique dématérialisée à la numérisation de son travail de bureau, de sa recherche et de son développement et de ses opérations, créant ainsi une entreprise numérisée. Grâce aux pratiques, nous avons maintenant formulé notre méthodologie et développé une série complète de produits et de solutions modulaires. En d'autres termes, ZTE est devenu un fournisseur de services de transformation numérique pour les entreprises. Les solutions de transformation numérique de ZTE couvrent la fondation du réseau en nuage, les plateformes de données, les portails unifiés, le bureau numérique, la production numérique et la cybersécurité numérique. Grâce à ces bibliothèques de composants modulaires, ZTE fournit des services ciblés pour divers domaines d'activités des entreprises, accélérant ainsi leur transformation numérique.

En saisissant les opportunités sur ces nouveaux marchés, ZTE est vouée à réaliser le développement rapide de ses activités dans la 2ème courbe.

Renforcer la résilience de ZTE face à l'incertitude de la nouvelle normalité

J'ai présenté la stratégie de ZTE pour promouvoir la croissance des entreprises dans les 1ère et 2ème courbes, et pour atteindre cet objectif, nous devons développer la capacité de garantir le développement durable.

Depuis l'apparition du COVID-19, les changements globaux nous ont alertés sur de nombreuses incertitudes en plus des défis existants. Nous avons compris que la clé pour faire face aux incertitudes est la résilience, qui nous permet de nous adapter rapidement aux changements inattendus. Pour la prochaine période stratégique, nous nous engageons à faire de ZTE une organisation résiliente, en améliorant encore ses capacités d'anticipation, d'amortissement, d'adaptation et de façonnage. Par conséquent, nous serons en mesure d'assurer une découverte précoce, une forte vitalité et un rétablissement rapide face aux risques opérationnels.

L'agilité fait le succès. Outre la résilience, nous devons également réagir de manière plus agile aux risques. La clé du succès consiste à promouvoir fermement la transformation numérique, à étendre et à fluidifier les chaînes de valeur à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, et à optimiser l'ensemble des processus grâce au big data, garantissant ainsi le fonctionnement agile de l'entreprise.

En ce qui concerne la construction d'une organisation résiliente, la transformation numérique est une condition préalable, et peut également améliorer la qualité opérationnelle et l'efficacité de l'entreprise.

En termes de travail de bureau en interne, nous avons Pocket ZTE, une application pour smartphone qui permet le bureau mobile et garantit la continuité des activités. Au début de l'année 2020, notre nuage de bureau et notre nuage de R&D développés par nos soins ont permis à plus de 30 000 employés de travailler à domicile, atteignant une efficacité de travail de 95 % dès le premier jour de travail. Aujourd'hui, nous nous préparons au télétravail complet en plusieurs heures avec nos plateformes numériques, tout en maintenant la même efficacité que le travail au bureau.

En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, nous avons développé de nouveaux réseaux, modèles et plateformes grâce à la restructuration des processus opérationnels et des systèmes informatiques. L'ancienne chaîne d'approvisionnement centrée sur Shenzhen a été transformée en un réseau de chaîne d'approvisionnement avec de nombreux centres situés à Shenzhen, Heyuan, Nanjing, Xi'an et Changsha, impliquant divers ports, centres d'expédition, bases de fabrication et usines. En outre, nous avons mis notre activité en ligne et réalisé une gestion intelligente des activités clés grâce au big data et à l'IA, qui affiche les changements de l'offre et de la demande et les risques en temps réel. Nous avons mis en place un centre d'opérations intelligent, qui améliore considérablement la résilience de notre réseau de chaîne d'approvisionnement et garantit la continuité des activités.

Notre résilience en matière de marketing et d'ingénierie est renforcée par l'utilisation de la technologie numérique. Face aux défis posés par la pandémie, nous avons rapidement mis en place des canaux en ligne pour les visites, les démonstrations, les expositions et les tests, assurant ainsi une communication fluide avec les clients. De plus, nous avons mis en place un centre mondial de fourniture de services dématérialisés. En utilisant des outils d'automatisation de bout en bout et des systèmes numériques, nous offrons aux opérateurs le déploiement et l'exploitation de réseaux sans contact et instantanés. Grâce à nos solutions cloud, les utilisateurs du monde entier peuvent bénéficier de services faciles sur plus de 200 réseaux.

Au cours de la prochaine période, nous approfondirons la transformation numérique afin d'améliorer notre efficacité dans les domaines de l'exploitation, de la recherche et du développement, de la production et des activités externes. Nous deviendrons ainsi une entreprise « cloudifiée » dotée d'une chaîne d'approvisionnement résiliente, d'une grande compatibilité avec la recherche et le développement, d'opérations à réponse rapide et d'une livraison flexible.

En matière de développement durable, ZTE adhère toujours à une stratégie de développement vert. Notre objectif est de fournir aux opérateurs les bases des TIC vertes et de donner aux industries verticales les moyens de l'innovation numérique pour améliorer l'efficacité énergétique. Quant à ZTE, nous nous engageons à mener des opérations à faible émission de carbone grâce à la production verte et à l'économie circulaire, contribuant ainsi à la réduction des émissions de carbone.

À ce point crucial du développement de ZTE, nous nous réjouissons de construire un avenir gagnant-gagnant avec des clients et des partenaires basés sur l'ouverture et la coopération. Au milieu des incertitudes du contexte mondial, ZTE respectera sa stratégie de développement, s'efforçant de répondre aux risques avec résilience et de créer une plus grande valeur par l'innovation. En travaillant avec nos clients et nos partenaires dans le monde entier, nous sommes sûrs de permettre la connectivité et la confiance partout.

Merci.

