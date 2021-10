ZTE CEO Xie Junshi: de veerkracht van ZTE versterken om snelle groei te realiseren

SHENZHEN, China, 28 oktober 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote internationale aanbieder van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, zakelijke en consumententechnologie voor het mobiele internet, kondigde vandaag aan dat de uitvoerend vice-president en COO van het bedrijf, Xie Junshi, op 25 oktober 2021 een keynote-speech heeft gegeven, getiteld "Winning future with digital intelligence" op de Global Analyst Conference. Dhr. Xie 's speech toont het landschap waarin het bedrijf in het tijdperk van de digitale economie opereert, in termen van bedrijfspositionering, ontwikkelingsdoel en strategische initiatieven.

"Met het oog op de volgende strategieperiode, zal ZTE een sprong voorwaarts ontwikkelen met het principe van 'drie strategieën, twee curves'. De 'drie strategieën' zijn innovatie, globalisering en end-to-end-productoplossingen. 'Twee curves' betekent dat, aan de ene kant, ZTE blijft inzetten op het verstevigen van zijn positie, waardoor de gestage groei van het bedrijf van operatoren in de eerste curve blijft, terwijl ZTE aan de andere kant in de tweede curve een nieuwe horizon creëert om de snelle groei van het bedrijf bij overheden en bedrijven, terminals en nieuwe activiteiten te realiseren.

Intussen doet ZTE er alles aan om een zeer veerkrachtige bedrijfsorganisatie te worden door zich aan te passen aan de uitdaging van de onzekerheid in de nieuwe normaal en te zich te houden aan een groene en koolstofarme strategie om de duurzame ontwikkeling van het bedrijf op de lange termijn te realiseren.

Volgens de heer Xie, streeft ZTE ernaar om te worden opgenomen in de Fortune Global 500-lijst in volgende twee tot drie jaar door het realiseren van een robuuste jaarlijkse groei.

Lees hieronder de oorspronkelijke toespraak:

Beste vrienden, goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Het is mij een genoegen om in het tijdperk van de digitale economie de rol, het doel en de strategie van ZTE met u te delen. Er zijn vijf jaar verstreken sinds onze laatste Global Analyst-conferentie. In deze periode zijn we getuige geweest van grote veranderingen in de wereld en binnen ZTE. Momenteel heeft ZTE zijn nieuwe visie en missie gedefinieerd en beweegt het zich in de richting van met creëren van meer waarde, ondanks verschillende uitdagingen. Via de Global Analyst-conferentie hopen we dat u meer over ZTE te weten komt en dat u zich vrij voelt om uw mening te geven.

In het nieuwe tijdperk zet het bedrijf zich in om 'de aanjager van de digitale economie' te worden

Zoals u wellicht weet, werd ZTE in 1985 opgericht, met het doel om iedereen betaalbaar telefoonverkeer te bieden en op die manier passende communicatie te realiseren. Van het begin heeft ZTE zich gericht op telecommunicatie en onafhankelijke innovatie.

We zijn al 36 jaar trouw aan onze oorspronkelijke ambitie en streven ernaar "mensen, gezinnen, bedrijven en de samenleving" te verbinden met onophoudelijke inspanningen en innovatie. We zijn vastbesloten om onze visie en missie te vervullen, dat wil zeggen 'om overal connectiviteit en vertrouwen mogelijk te maken' en 'om de wereld te verbinden met voortdurende innovatie voor een betere toekomst'.

ZTE is van van CT naar het ICT-gebied gegroeid. We hebben de digitale kerntechnologie ontwikkeld, zoals chipsets, databases en besturingssystemen, we bieden complete cloud-netwerkoplossingen aan en we gebruiken intelligente en efficiënte middelen voor netwerkimplementatie, O&M en beheer. Daarnaast zetten we ons met groene technologie in voor een duurzame ontwikkeling. Met onze digitale oplossingen willen we 'een aanjager van digitale economie' zijn, en een efficiënte en betrouwbare digitale infrastructuur aanbieden.

Het versterken van de positie van het bedrijf met innovatieve initiatieven, in de richting van de Fortune Global 500

Om deze rol te vervullen, hebben we de specifieke ontwikkelingsstrategie geformuleerd, die het jaar 2021 van cruciaal belang is. In de strategieperiode van 2020 tot 2021, is onze doelstelling om de sterke groei van het bedrijf in de 1e curve te handhaven door verder deel te nemen aan de 5G-bouw in China en de marktpositie van onze belangrijkste producten in het buitenland te verbeteren. Intussen hopen we de bedrijfsontwikkeling in de tweede curve te bevorderen door het verbeteren van de investeringen in de zakelijke tak, het aanpassen van de structuur van het consumentenbedrijf en het uitbreiden van nieuwe activiteiten. In de komende strategische periode spannen we ons om een hoogwaardige groei in stand te houden met een solide basis in de 1e curve en, nog belangrijker, nieuwe in de 2e curve nieuwe horizonten te creëren om snelle groei te bereiken.

Ons doel voor de volgende periode is om de veerkracht van ZTE om risico's flexibel aan te pakken en nieuwe mogelijkheden in nieuwe bedrijven te benutten, en om de jaarlijkse groei te handhaven waarmee het bedrijf tot de top 500 bedrijven ter wereld gaat behoren.

Laten we nu eens kijken naar onze prestaties in de huidige strategieperiode. In het licht van de pandemie en de voortdurend veranderende mondiale omgeving hebben we in principe ons doel van hoogwaardige groei bereikt door technologische innovatie te bevorderen en gezonde en efficiënte activiteiten te versterken. In 2020 was er een aanzienlijke groei van onze activiteiten op het gebied van operators, bedrijven en consumenten. De omzet steeg met 11,8% en de operationele kasstroom steeg met 37,4%.

In 2021 hebben we een hoogwaardige groei en een hogere winstgevendheid gerealiseerd. Zoals uit het financiële verslag van het eerste halfjaar blijkt, zijn onze inkomsten boven de 53 miljard RMB uitgekomen, met een groei van 12,4% op jaarbasis en een stijging van de omzet van meer dan 10% op zowel de Chinese als de buitenlandse markten. Dankzij een continue kostenherstructurering is onze brutomarge gestegen tot 36,1%, een stijging van 2,7% . De netto operationele kasstroom in het eerste halfjaar heeft ook een recordhoogte bereikt. In de operatorsector hebben we een gestage groei doorgezet met een groter marktaandeel van draadloos 5G, kernnetwerk- en klantennetwerkproducten in China. Onze zakelijk omzet groeide met 17,7% in H1, waarbij de Chinese zakelijke activiteiten met meer dan 50% stegen en de server- en opslagproducten verdubbelden. De omzet uit consumentenactiviteiten steeg met 66,6% naar RMB 12,3 miljard. De omzet van thuisterminals en smartphones was in het bijzonder verantwoordelijk voor een stijging van respectievelijk meer dan 90% en 40%.

Vasthouden aan het principe van ' drie richtingen, twee curves ' om duurzame ontwikkeling te realiseren

We richten ons vol energie op de volgende strategische periode in 2022, die van essentieel belang is voor de toekomstige ontwikkeling van ZTE.

In die periode gaat het om innovatie, globalisering en end-to-end oplossingen om vooruitgang te blijven boeken en tegelijkertijd stabiliteit in de 1e curve te waarborgen, en om een snelle verbetering in de tweede curve, om tot een duurzame ontwikkeling te komen.

Ten eerste, innovatie . ZTE is sinds de oprichting een bedrijf dat zich toelegt op onafhankelijke innovatie . Onze kerncompetentie bestaat uit innovatieve technologie die waarde voor klanten kan creëren. We hebben bijvoorbeeld in de jaren '90 de ZXJ10 gelanceerd, het eerste digitale hoge-capaciteits-SPC-schakelsysteem van China, in 2009 hebben we het SDR-basisstation geïntroduceerd, en met de Pre5G Massive MIMO-oplossingen hebben we de Best Mobile Technology Breakthrough award gewonnen bij MWC 2016, en de CTO's Choice 2016 award. Door ons te richten op 'connectiviteit' en 'rekenkracht', versterken we de ontwikkeling van essentiële technologieën , zoals chipsets, algoritme en architectuur, en verbeteren we de verkenning en ontwikkeling van belangrijke producten en technologieën

Als het gaat om connectiviteit richten we ons op het versnellen van de R&D van 5G-geavanceerde technologie om de grootste waarde te creëren. We zijn ook begonnen met het onderzoek op 6G, en we zullen ernaar streven om de toepassing van belangrijke technologieën, zoals herconfigureerbaar intelligent surface (RIS), te versnellen. Daarnaast zetten we ons in voor het verbeteren van de optische netwerkprestaties. We hebben bijvoorbeeld de transmissiecapaciteit van volledig optische netwerken aanzienlijk verhoogd. Op het gebied van rekenkracht verbeteren we de R&D van de volgende generatie cloud-infrastructuur en integreren we AI en big data in PaaS en SaaS. Bovendien hechten we groot belang aan groen ontwerp voor duurzame ontwikkeling. Om precies te zijn, gebruiken we nieuwe materialen, componenten en ontwerpen om het stroomverbruik van apparatuur te verminderen, en gebruiken we technologieën als AI om de stroomefficiëntie tijdens netwerkactiviteiten te verbeteren door middel van intelligente controle.

ZTE zal meer investeren en een sterke ondersteuning bieden aan innovatie s . We hebben het 'Future Lab' opgericht voor de exploratie en R&D van potentiële technologieën. We hebben ook samengewerkt met topuniversiteiten en onderzoeksinstanties, waardoor we langdurige samenwerkingsmechanismen voor innovatie s hebben ontwikkeld. Op dit moment hebben we samen met onze partners op het gebied van CT en geavanceerde productie meer dan 800 projecten lopen. Dankzij deze inspanningen verwachten we technologische innovatie te bevorderen en meer waarde te creëren met partners uit verschillende sectoren.

Ten tweede, verdere mondialisering .Hetbedrijf zet zich in voor mondialisering op basis van onze inzet voor naleving van regelgeving, cyberbeveiliging en bedrijfscontinuïteitsbeheer. In de operatorsector, namelijk de 1e curve, richten we ons op het behouden van een solide groei op de wereldwijde markten.

In Chinese markten richten we ons op de ontwikkeling van een belangrijke leverancier naar een hoogwaardige leverancier, hetgeen om een groter marktaandeel van onze belangrijkste producten vraagt. Belangrijker nog, we moeten de vraag van klanten stimuleren in plaats van alleen te voldoen aan hun behoeften, zodat we de sprong kunnen maken van volger naar marktleider. Om dit doel te bereiken, verbeteren we de productinnovatie, flexibele R&D en efficiënte levering.

Op overzeese markten richten we ons op hoogwaardige markten en strategische producten. We zijn met name van plan om meer te investeren in opkomende Aziatische markten, toonaangevende operatiemarkten en strategische Europese markten en onze productaanwezigheid te optimaliseren door de bouw van 5G-netwerken en vaste optische netwerken, het ombouwen van bestaande 4G-netwerken, de opwaardering van transportnetwerken en de iteratie van smartphones en thuisterminals. We zullen de mogelijkheden in de veranderende wereldwijde omgeving benutten om gezonde activiteiten en een gestage groei te garanderen.

Ten derde, end-to-end-oplossingen. Als onderdeel van de end-to-end-oplossingen zijn terminalapparaten essentieel voor de toekomstige groei van ZTE. Na een organisatorische herstructurering en integratie van het merk, werken we nu samen met meer kanaalpartners en bieden we een uitgebreid productportfolio van eindapparatuur, waaronder smartphones, industriële terminals, thuisinformatieterminals en geïntegreerde innovatieve terminals.

Met het verbeteren van het concurrentievermogen zal ZTE zijn eindproducten op zowel de Chinese als de buitenlandse markten promoten. Door middel van voortdurende innovatie en verdere investeringen, zal ZTE een voortrekkersrol spelen in de terminalactiviteiten, in China nieuwe hoogten bereiken en een gestage groei in het buitenland in stand houden. In 2021 zijn we van plan om meer dan 100 miljoen consumentenapparaten te leveren, waarvan 50% met door onszelf ontwikkelde chipsets.

Het verbeteren van de initiatiefmogelijkheden om snelle groei van het bedrijf te realiseren in de 2e curve

Na het consolideren van het bedrijf in de eerste curve, is onze belangrijkste taak in de volgende strategieperiode het bereiken van een snelle groei van het bedrijf in de tweede curve.

We investeren meer in het bedrijf in termen van marketing, kanalen en oplossingen. Ook integreert het bedrijf interne middelen, om onze algehele voordelen op het gebied van merkvoering, toeleveringsketen en het ecosysteem van het cloud-netwerk ten volle te benutten, waardoor de groei van zakelijke activiteiten wordt bevorderd. Als het gaat om het ontwikkelen van mogelijkheden voor kanalen, verbeteren we onze diensten volledig door het voortdurend verbeteren van IT-middelen, -processen, -prikkels en -training.

Daarnaast zullen we het concurrentievermogen van belangrijke producten verbeteren, bijvoorbeeld datacommunicatie, server en opslag, gedistribueerde databases en datacenterproducten, en de marketing van oplossingen in belangrijke sectoren als e-overheid, energie, financiën, internet en vervoer. Door het aanbieden van geïntegreerde, op scenario gebaseerde oplossingen, richten we ons op het verbeteren van onze algehele competentie op de bedrijfsmarkt.

Om te zorgen voor een snelle groei in de 2e curve, moeten we ook nieuwe activiteiten ontwikkelen, zoals auto-elektronica en digitale transformatie.

In maart 2021 heeft ZTE de auto-elektronica-productlijn opgezet, gericht op het aanbieden van de onderliggende technologie en de belangrijkste onderdelen van digitale voertuigen, en intelligente verbonden producten en oplossingen. Door samen te werken met partners zet ZTE zich in om een op maat gemaakte en ultieme auto-ervaring te bieden, en op den duur een netwerk van intelligente voertuigen, optimale routes en krachtige clouds te creëren. Onze producten variëren van chipsets, hardware- en softwareplatforms tot intelligente stuuralgoritmes en een intelligente infrastructuur voor voertuigen. We hebben deze zomer strategische samenwerkingsovereenkomsten gesloten met China First Auto Works en Shanghai Automotive Industry Corporation.

Bovendien streven we ernaar om de zakelijke kansen als gevolg van bedrijfsdigitalisering te benutten. In dit verband gebruikt ZTE cloud-technologie voor het digitaliseren van het kantoorwerk, R&D en bedrijfsactiviteiten, wat een bedrijf heeft opgeleverd dat intensief gebruik maakt van de cloud. We hebben in de praktijk nu onze methodologie ontwikkeld en een volledige reeks van modulaire producten en oplossingen ontwikkeld. Dat wil zeggen, ZTE is uitgegroeid tot een aanbieder van digitale transformatiediensten voor bedrijven. De digitale transformatieoplossingen van ZTE voor digitale transformatie omvatten het vestigen van cloud-netwerken, gegevensplatforms, uniforme portals, het digitale kantoor, digitale productie en digitale cyberbeveiliging. Met deze modulaire componentenbibliotheken levert ZTE gerichte diensten voor verschillende bedrijfsgebieden, waardoor de digitale transformatie van bedrijven wordt versneld.

Door de mogelijkheden in dergelijke nieuwe markten te benutten, zal ZTE in de 2e curve in staat zijn haar activiteiten snel te ontwikkelen.

H et uitbouwen van de veerkracht van ZTE om om te gaan met de onzekerheid van het nieuwe normaal

Ik heb de strategie van ZTE om bedrijfsgroei te bevorderen in de 1ste en 2de curves geïntroduceerd, en om dat doel te bereiken, moeten we het vermogen ontwikkelen om duurzame ontwikkeling te garanderen.

Sinds het uitbreken van COVID-19 hebben de wereldwijde veranderingen ons op tal van onzekerheden gewezen, naast de bestaande uitdagingen. We hebben ons gerealiseerd dat de sleutel tot het aanpakken van onzekerheden veerkracht is, zodat we ons snel kunnen aanpassen aan onverwachte veranderingen. Naar de volgende strategische periode toe, richten we ons op het ontwikkelen van ZTE tot een veerkrachtige organisatie, waardoor we het vermogen tot anticipatie, opvang, en aanpassing en vormgeving verder kunnen verbeteren. Daarom kunnen we zorgen voor een snelle ontdekking, een sterke vitaliteit en een snel herstel wanneer we te maken hebben met bedrijfsrisico's.

Flexibiliteit leidt tot succes. Naast veerkracht, moeten we ook meer flexibel op risico's reageren. De sleutel tot succes is het krachtig promoten van digitale transformatie, het uitbreiden en verbeteren van waardeketens binnen en buiten het bedrijf, en het optimaliseren van alle processen met het gebruik van big data, waardoor de flexibele activiteiten van het bedrijf worden gegarandeerd.

Voor het opbouwen van een veerkrachtige organisatie is een digitale transformatie een voorwaarde, en het kan ook de operationele kwaliteit en efficiëntie van het bedrijf verbeteren.

Als het gaat om het interne kantoorwerk hebben we Pocket ZTE, een smartphone-app die mobiel werken mogelijk maakt en bedrijfscontinuïteit garandeert. In het begin van 2020 hebben onze zelf-ontwikkelde office cloud en R&D-cloud meer dan 30.000 medewerkers in staat gesteld om van huis te werken, waardoor het bedrijf al op dag een voor 95% efficiënt kon werken. Momenteel zullen we ons voorbereiden op een overstap binnen enkele uren naar thuiswerken met onze digitale platforms, met behoud van dezelfde efficiëntie als bij het werken op kantoor.

Met betrekking tot de toeleveringsketen hebben we nieuwe netwerken, modellen en platforms ontwikkeld door middel van bedrijfs- en IT-systeemherstructurering. De voorheen op Shenzhen gerichte toeleveringsketen is omgevormd tot een netwerk van toeleveringsketens met verschillende centra in Shenzhen, Heyuan, Nanjing, Xi'an en Changsha, waarbij verschillende havens, verzendingscentra, productiebases en fabrieken betrokken zijn. Daarnaast hebben we ons bedrijf online gezet en een intelligent beheer van het belangrijkste bedrijf bereikt via big data en AI, die in realtime veranderingen in vraag en aanbod en risico's laat zien. We hebben een intelligent operatiecentrum opgezet, waardoor de veerkracht van ons netwerk in de toeleveringsketen aanzienlijk wordt verbeterd en de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd.

Onze veerkracht op het gebied van marketing en technische dienstverlening wordt versterkt door het gebruik van digitale technologie. In reactie op de uitdagingen van de pandemie, hebben we snel online kanalen voor het bezoeken, demonstreren, exposities en testen opgezet, waardoor een soepele communicatie met klanten is gegarandeerd. Bovendien hebben we een wereldwijd cloud-leveringscentrum gebouwd. Door gebruik te maken van end-to-end-automatiseringstools en digitale systemen, bieden we operatoren contactloze en directe netwerkimplementatie en O&M. Met onze cloud-oplossingen kunnen wereldwijde gebruikers gebruikmaken van gemakkelijke diensten op meer dan 200 netwerken.

In de volgende periode zullen we de digitale transformatie uitbreiden om onze efficiëntie in gebruik, R&D, productie en externe activiteiten te verbeteren, waardoor we ons ontwikkelen tot een in de cloud opererend bedrijf met een veerkrachtige toeleveringsketen, hoge R&D-compatibiliteit, een snel reactivevermigen en flexibele levering.

Met betrekking tot duurzame ontwikkeling hanteert ZTE altijd een groene ontwikkelingsstrategie. We streven ernaar om operatoren te voorzien van de groene ICT-ondergrond en verticale industrieën digitale innovatie aan te bieden waarmee ze energiezuiniger kunnen opereren. Wat ZTE betreft, we zetten ons in voor koolstofarme activiteiten door middel van groene productie en een circulaire economie, waardoor we bij kunnen dragen aan het verminderen van de uitstoot van koolstof.

Op dit cruciale punt van de ontwikkeling van ZTE kijken we uit naar het opbouwen van een win-wintoekomst met klanten en partners op basis van openheid en samenwerking. Te midden van de wereldwijde onzekerheden zal ZTE zich houden aan zijn ontwikkelingsstrategie, ernaar streven om flexibel te reageren op risico's en meer waarde te creëren door middel van innovatie. In samenwerking met onze klanten en partners over de hele wereld, hebben we er alle vertrouwen in dat we overal connectiviteit en vertrouwen mogelijk kunnen maken.

Dank u wel.

