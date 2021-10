Xie Junshi, diretor de operações da ZTE: fortalecer a resiliência da ZTE para alcançar um rápido crescimento

SHENZHEN, China, 28 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), um do principais provedores internacionais de soluções tecnológicas de telecomunicações, empresas e consumidores para a internet móvel, anunciou hoje que o vice-presidente executivo e diretor de operações da empresa, Xie Junshi, fez um discurso intitulado "Ganhar o futuro com a inteligência digital" em sua Conferência Global de Analistas celebrada on-line no dia 25 de outubro de 2021. O discurso da Xie apresenta o panorama da empresa na era da economia digital, abrangendo o posicionamento corporativo, o objetivo de desenvolvimento e as iniciativas estratégicas.

"Enfrentando o próximo período de estratégia, a ZTE alcançará um desenvolvimento de avanço com o princípio de "três estratégias, duas curvas". As "três estratégias" estão fundamentadas em inovação, globalização e soluções de produtos integrais. "Duas Curvas" significa que, por um lado, a ZTE se dedica à consolidação de sua posição, mantendo o crescimento constante dos negócios das operadoras em primeira curva, enquanto que, por outro lado, a ZTE criará seu novo horizonte para alcançar o rápido crescimento dos negócios governamentais e empresariais, o negócio de terminais e o novo negócio na segunda curva.

Enquanto isso, a ZTE se comprometerá em se tornar uma organização operacional altamente resiliente para se adaptar ao desafio da incerteza no novo normal e aderir a uma estratégia verde e de baixas emissões de carbono para alcançar o desenvolvimento sustentável da empresa no longo prazo.

Segundo Xie, a ZTE tem como objetivo ser incluída na lista Fortune Global 500 nos próximos dois ou três anos, mantendo uma sólida taxa de crescimento anual.

Este é o discurso original:

Estimados amigos, bom dia, boa tarde e boa noite. É um prazer para mim compartilhar com vocês o papel, o objetivo e a estratégia da ZTE na era da economia digital. Cinco anos se passaram desde a nossa última Conferência Global de Analistas. Durante esse período, temos testemunhado grandes mudanças no ambiente global e na ZTE. Atualmente, a ZTE definiu sua nova visão e missão e está avançando em direção ao objetivo de criar maior valor, apesar dos diversos desafios. Por meio da Conferência Global de Analistas, esperamos que vocês conheçam mais sobre a ZTE e que se sintam à vontade para expressar as suas opiniões.

Comprometida em se tornar "O motor da economia digital" na nova era

Como vocês devem saber, a ZTE foi fundada em 1985, com a ambição de oferecer a todos chamadas telefônicas acessíveis e, assim, realizar uma comunicação conveniente. Desde o início, a ZTE tem estado comprometida com as telecomunicações e a inovação independente.

Por 36 anos, temos nos mantido fiéis a nossa aspiração original e nos esforçamos para conectar "pessoas, famílias, empresas e sociedade" com esforços e inovação incessantes. Estamos determinados a cumprir nossa visão e missão, ou seja, "permitir a conectividade e a confiança em todos os lugares" e "conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor."

Agora, a ZTE passou da informática para o campo das TIC. Temos desenvolvido tecnologia digital básica, como conjuntos de chip, base de dados e sistemas operacionais; oferecemos soluções completas do extremo da rede em nuvem; e utilizamos ferramentas inteligentes e eficientes para implementação, O&M e gestão de rede. Além disso, estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável com a tecnologia verde. Com nossas soluções digitais, pretendemos ser "um motor da economia digital" , oferecendo uma infraestrutura digital eficiente e confiável.

Consolidando a sua posição com iniciativas inovadoras, em direção à Fortune Global 500

Para cumprir esse papel, formulamos a estratégia de desenvolvimento específica, para a qual o ano de 2021 é realmente crucial. No período estratégico de 2020 a 2021, nosso objetivo é manter um sólido crescimento dos negócios na 1ª curva, participando ainda mais da construção da 5G da China e melhorando a posição de mercado de nossos principais produtos no exterior. Enquanto isso, esperamos promover o desenvolvimento dos negócios na 2ª curva por meio do fortalecimento do investimento nos negócios empresariais, so ajuste da estrutura dos negócios de consumo e a expansão de novos negócios. No próximo período de estratégia, decidimos manter um crescimento de alta qualidade com uma base sólida na 1a curva e, sobretudo, criar novos horizontes na 2a curva para alcançar um rápido crescimento.

Nosso objetivo para o próximo período é fortalecer a resiliência da ZTE para enfrentar com agilidade os riscos e aproveitar as oportunidades em novos negócios, e manter o crescimento anual para sermos classifica dos entre as 500 maiores empresas do mundo.

Vejamos agora os nossos resultados no atual período estratégico. No contexto da pandemia e de um ambiente global em constante mudança, atingimos basicamente nosso objetivo de crescimento de alta qualidade, promovendo inovação tecnológica e fortalecendo operações saudáveis e eficientes. Em 2020, nossos negócios de operadoras, empresas e consumidores experimentará um crescimento perceptível, com um aumento da receita de 11,8% e do fluxo de caixa operacional de 37,4%.

Em 2021, mantivemos um crescimento de alta qualidade e um aumento na rentabilidade. Como mostrado no relatório financeiro do primeiro semestre, nossa receita aumentou para 53 bilhões de RMB com um crescimento ano a ano de 12,4%, e a receita cresceu mais de 10% tanto nos mercados chineses como no mercado externo. Graças à reestruturação contínua dos custos, nossa margem de lucro bruto aumentou para 36,1% , um aumento de 2,7% . O fluxo de caixa operacional líquido no primeiro semestre também atingiu um recorde. No setor de operadoras, mantivemos um crescimento constante com uma maior participação de mercado de produtos sem fio 5G, rede básica e de rede portadora na China. Nossa receita de negócios empresariais cresceu 17,7% no primeiro semestre, com o aumento de mais de 50% nos negócios empresariais chineses e a duplicação dos produtos de servidores e armazenamento. A receita do negócio de consumo atingiu 12,3 bilhões de RMB , com um aumento de 66,6%. Especificamente, a receita proveniente de terminais domésticos e smartphones registrou um aumento de mais de 90% e 40%, respectivamente.

Seguindo o princípio de " três direções, duas curvas " para alcançar o desenvolvimento sustentável

Abordamos o próximo período estratégico em 2022, que é essencial para o desenvolvimento futuro da ZTE.

Nesse período, focaremos em inovação, globalização e soluções integrais para continuarmos avançando, ao mesmo tempo em que garantiremos a estabilidade na primeira curva e buscaremos uma rápida melhora na segunda curva, com o objetivo de alcançar um desenvolvimento sustentável.

Em primeiro lugar, a inovação . A ZTE tem sido uma empresa dedicada à inovação independente desde a sua fundação. A nossa principal competência é a tecnologia inovadora que pode criar valor para os clientes. Por e xemplo , lançamos o ZXJ10 na década de 1990, que foi o primeiro sistema de comutação digital SPC de grande capacidade da China; apresentamos a estação base SDR em 2009; e com as soluções Pre5G Massive MIMO, ganhamos o prêmio de melhor inovação em tecnologia móvel no MWC 2016 e o prêmio CTO's Choice 2016. Concentrando-nos na "conectividade" e no "poder de computação", fortaleceremos o desenvolvimento das tecnologias básicas como conjuntos de chips, algoritmos e arquitetura, e impulsionaremos a exploração e a P&D de produtos e tecnologias chave.

Com relação à conectividade, nosso objetivo é acelerar a P&D da tecnologia avançada 5G para criar o maior valor. Além disso, iniciamos a pesquisa sobre 6G e nos esforçaremos para acelerar a aplicação de tecnologias chave, como a superfície inteligente reconfigurável (RIS). Adicionalmente, estamos fazendo mais esforços para melhorar o desempenho da rede óptica. Por exemplo, aumentamos significativamente a capacidade de transmissão das redes totalmente ópticas. Quanto à capacidade de computação, melhoraremos a P&D da infraestrutura em nuvem da próxima geração e continuaremos integrando IA e big data em PaaS e SaaS. Além disso, atribuímos grande importância ao design ecológico para o desenvolvimento sustentável. Para ser específico, adotamos novos materiais, componentes e design para reduzir o consumo de energia dos equipamentos e utilizamos tais tecnologias como a IA para melhorar a eficiência energética durante o funcionamento da rede por meio de um controle inteligente.

A ZTE aumentará o investimento e prestará um forte apoio à inovação. Criamos o "Laboratório do Futuro" para a exploração e a P&D de potenciais tecnologias. Também fizemos parceria com as principais universidades e institutos de pesquisa, estabelecendo assim mecanismos de cooperação de longo prazo para a inovação . Atualmente, lançamos mais de 800 projetos em conjunto com nossos parceiros nas áreas de informática e fabricação avançada. Por meio de todos esses esforços, esperamos promover a inovação tecnológica e criar mais valor com parceiros de diferentes setores.

Em segundo lugar, mais globalização .Aempresa está comprometida com a globalização com base em nosso compromisso com a conformidade, a segurança cibernética e a gestão da continuidade dos negócios. No setor das operadoras, ou seja, a primeira curva, nosso objetivo é manter um crescimento sólido nos mercados globais.

Nos mercados chineses, dedicamo-nos a passar de um fornecedor principal a um fornecedor de primeiro nível, o que requer uma maior participação de mercado de nossos principais produtos. E o que é mais importante, devemos estimular as demandas dos clientes em vez de satisfazer unicamente as exigências, dando um salto de seguidor para líder no mercado. Para alcançar esse objetivo, melhoraremos ainda mais a inovação de produtos, a agilidade da P&D e a eficácia das entregas.

Nos mercados estrangeiros, nos concentraremos em mercados de alta prioridade e nos produtos estratégicos. Especificamente, planejamos aumentar o investimento os mercados asiáticos emergentes, nos mercados de operadores líderes e nos mercados europeus estratégicos e otimizar nossa presença de produtos mediante a construção de redes 5G, bem como de redes ópticas fixas, a reconstrução das redes 4G existentes, a atualização das redes de transporte e a iteração dos smartphones e dos terminais domésticos. Aproveitaremos as oportunidades do ambiente mundial em mudança para garantir operações saudáveis e crescimento constante.

Em terceiro lugar, as soluções integrais. Como parte das soluções integrais, os dispositivos terminais são essenciais para o crescimento futuro da ZTE. Após a reestruturação organizacional e a integração da marca, agora estamos trabalhando com mais parceiros de canal e oferecemos um portfólio abrangente de produtos de dispositivos terminais, como smartphones, terminais industriais, terminais de informações residenciais e terminais de inovação integrados.

Com a crescente competitividade, a ZTE promoverá seus produtos terminais tanto nos mercados da China como nos mercados estrangeiros. Por meio da inovação contínua e de novos investimentos, a ZTE está destinada a assumir uma liderança no negócio de terminais, ampliando novos patamares na China e mantendo um crescimento constante no exterior. Em 2021, estimamos fornecer mais de 100 milhões de dispositivos de consumo, dentre os quais 50% levarão os nossos conjuntos de chips de desenvolvimento próprio.

Potencializar as capacidades de iniciativa para alcançar um rápido crescimento de negócio na 2ª curva

Após consolidar o negócio na primeira curva, nossa principal tarefa no próximo período estratégico é alcançar um rápido crescimento do negócio na segunda curva.

Investiremos mais no negócio empresarial em termos de marketing, canais e soluções. Além disso, a empresa integrará os recursos internos para aproveitar ao m´ximo nossas vantagens globais em matéria de marca, cadeia de de suprimento e ecossistema de rede na nuvem, facilitando assim o crescimento dos negócios empresariais. Quanto à criação de capacidade dos canais, melhoraremos de forma abrangente nossos serviços mediante a melhora contínua dos recursos informáticos, processos, incentivos e do treinamento.

Além disso, melhoraremos a competitividade dos principais produtos, incluindo comunicações de dados, servidores e armazenamento, bases de dados distribuídas e produtos para centros de dados, e continuaremos potencializando a comercialização de soluções em setores chave, como administração eletrônica, energia, finanças, Internet e transporte. Ao oferecer soluções integradas e baseadas em cenários, pretendemos melhorar a nossa competência global no mercado empresarial.

Para alcançar um rápido crescimento na 2a curva, também precisamos desenvolver novos negócios, como eletrônica automotiva e transformação digital.

E m março de 2021 , a ZTE criou a linha de produtos eletrônicos automotivos, com o objetivo de oferecer tecnologia subjacente e os componentes principais dos veículos digitais, bem como produtos e soluções inteligentes conectados. Ao trabalhar com parceiros, a ZTE está empenhada em oferecer uma experiência automotiva personalizada e definitiva e a criar finalmente uma rede de veículos inteligentes, rotas ideais e nuvens potentes. Nossos produtos abanrcam desde conjuntos de chips, plataformas de hardware e software até algoritmos de condução inteligente e infraestrutura de veículos inteligentes. Cabe destacar que firmamos acordos de cooperação estratégica com a China First Auto Works e a Shanghai Automotive Industry Corporation neste verão.

Além disso, nos esforçamos para aproveitar as oportunidades de negócios trazidas pela digitalização corporativa. Nesse aspecto, a ZTE vem aplicando a tecnologia em nuvem para digitalização de seus trabalhos de escritório, P&D e operações, construindo assim uma empresa na nuvem. Por meio de práticas, temos formulado a nossa metodologia e desenvolvido uma série completa de produtos e soluções modulares. Ou seja, a ZTE se tornou uma provedora de serviços de transformação digital para as empresas. As soluções de transformação digital da ZTE incluem base da rede na novem, plataformas de dados, portais unificados, escritório digital, produção digital e segurança cibernética digital. Com essas bibliotecas de componentes modulares, a ZTE oferece serviços direcionados para várias áreas de operações corporativas, acelerando a transformação digital das empresas.

Aproveitando as oportunidades destes novos mercados, a ZTE está destinada a alcançar um rápido desenvolvimento de seus negócios na 2a curva.

C onstruir a resiliência da ZTE para enfrentar a incerteza do novo normal

Apresentei a estratégia da ZTE para promover o crescimento dos negócios na primeira e segunda curvas, e para alcançar esse objetivo, precisamos desenvolver a capacidade de garantir o desenvolvimento sustentável.

Desde o início da COVID-19, as mudanças globais nos alertaram para inúmeras incertezas, além dos desafios existentes. Percebemos que o segredo para abordar as incertezas é a resiliência, o que nos permite nos adaptar rapidamente a mudanças inesperadas. Para o próximo período de estratégia, temos o compromisso de transformar a ZTE em uma organização resiliente, aprimorando ainda mais suas capacidades de antecipação, amortização e adaptação e modelagem. Portanto, seremos capazes de garantir uma descoberta precoce, uma forte vitalidade e uma rápida recuperação quando enfrentarmos os riscos operacionais.

A agilidade produz o sucesso. Além da resiliência, também devemos responder com maior agilidade aos riscos. O segredo para o sucesso é promover firmemente a transformação digital, ampliar e suavizar as cadeias de valor dentro e fora da empresa, e otimizar todos os processos com o uso de big data, garantindo assim a agilidade das operações da empresa.

Quanto à construção de uma organização resiliente, a transformação digital é um pré-requisito e também pode melhorar a qualidade operacional e a eficiência da empresa.

Em termos de trabalho interno no escritório, contamos com o Pocket ZTE, um aplicativo de smartphone que permite o escritório móvel e garante a continuidade dos negócios. No início de 2020, nossa nuvem de escritório de dsenvolvimento próprio e a nuvem de P&D permitiram que mais de 30 mil funcionários trabalhassem em casa, alcançando 95% de eficiência no trabalho no primeiro dia de trabalho. Hoje, nos prepararemos para o teletrabalho completo em várias horas com nossas plataformas digitais, ao mesmo tempo em que mantemos a mesma eficiência do trabalho no escritório.

Em relação à cadeia de suprimentos, desenvolvemos novas redes, modelos e plataformas por meio de reengenharia de processos de negócios e reestruturação do sistema de TI. A antiga cadeia de suprimentos centrada em Shenzhen foi transformada em uma rede de cadeia de suprimentos com vários centros localizados em Shenzhen, Heyuan, Nanjing, Xi'an e Changsha, envolvendo vários portos, centros de transporte, bases de fabricação e fábricas. Além disso, colocamos nosso negócio on-line e alcançamos a gestão inteligente dos principais negócios por meio de big data e IA, que exibem mudanças de fornecimento e riscos em tempo real. Criamos um centro de operação inteligente, melhorando drasticamente a resiliência de nossa rede de cadeia de suprimentos e garantindo a continuidade dos negócios.

Nossa resiliência no marketing e na entrega de engenharia é aprimorada com o uso de tecnologia digital. Diante dos desafios apresentados pela pandemia, estabelecemos rapidamente canais on-line para visita, demonstração, exposição e testes, garantindo uma comunicação tranquila com os clientes. Além disso, construímos um centro global de entrega em nuvem. Ao utilizar ferramentas de automação de ponta a ponta e sistemas digitais, oferecemos às operadoras a implementação de rede sem contato e instantânea e O&M com nossas soluções em nuvem, os usuários de todo o mundo podem desfrutar de serviços fáceis em mais de 200 redes.

No próximo período, aprofundaremos a transformação digital para melhorar nossa eficiência em operação, P&D, produção e negócios externos, desenvolvendo-se assim em uma empresa na nuvem com uma cadeia de suprimentos resiliente, uma alta compatibilidade com a P&D, operações de resposta rápida e entrega flexível.

Em relação ao desenvolvimento sustentável, a ZTE sempre adota uma estratégia de desenvolvimento verde. Nosso objetivo é oferecer às operadoras a base das TIC ecológicas e capacitar os setores verticais com inovação digital para melhorar a eficiência energética. Quanto à ZTE, estamos comprometidos com operações de baixa emissão de carbono por meio da produção verde e da economia circular, contribuindo assim para a redução das emissões de carbono.

Neste momento crucial do desenvolvimento da ZTE, esperamos construir um futuro com os clientes e parceiros que seja benéfico para todos e baseado na abertura e na cooperação. Em meio às incertezas no contexto global, a ZTE irá aderir à sua estratégia de desenvolvimento, esforçando-se para responder a riscos com resiliência e criar maior valor por meio da inovação. Trabalhando com nossos clientes e parceiros em todo o mundo, estamos confiantes de que tornaremos possíveis a conectividade e a confiança em todos os lugares.

Obrigado.

Contato para a imprensa:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation