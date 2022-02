Glenmark assina acordo com a AstraZeneca para comercializar seu produto Pulmicort Respules® na Colômbia

BOGOTÁ, Colômbia, 15 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Glenmark Pharmaceuticals, uma empresa farmacêutica global impulsionada pela inovação, anunciou hoje que sua subsidiária Glenmark Pharmaceuticals Colômbia S.A.S. e a AstraZeneca Colombia S.A.S. firmaram um acordo de licenciamento exclusivo para a comercialização do medicamento Pulmicort Respules® da AstraZeneca. - Nos termos do acordo, a AstraZeneca continua sendo a titular do registro da Pulmicort Respules® e será responsável pela fabricação e fornecimento do medicamento. A Glenmark será responsável pela comercialização de Pulmicort Respules® no mercado colombiano.

Ao comentar sobre o acordo, Marco Cerato, vice-presidente executivo e de desenvolvimento de negócios globais da Glenmark Pharmaceuticals, disse: "Estamos entusiasmados em colaborar com a AstraZeneca e garantir o acesso contínuo e mais amplo do Pulmicort Respules®, uma terapia essencial de alta qualidade a pacientes colombianos que sofrem de asma brônquica. Isso também nos ajudará a fortalecer nossa importante área de terapia da medicina respiratória na região."

O portfólio respiratório atual da Glenmark na América Latina inclui Glemont L (Montelukast + Levocetorizine), Glencet; Levocetirizine, Furomet (Mometasone NS), Complebrez (Formoterol + Budesonide) and Sibet (Salmeterol + Fluticasone). A parceria da Glenmark com a AstraZeneca garantirá o acesso contínuo e mais amplo a essa terapia essencial e, assim, trará o alívio terapêutico muito necessário aos pacientes com asma na Colômbia.

Sobre a Glenmark Pharmaceuticals Ltd

A Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (GPL) é uma empresa farmacêutica global voltada para a inovação com presença em negócios especializados, genéricos e de OTC. Globalmente, a Glenmark se concentra nas seguintes principais áreas de terapia: respiratória, dermatológica e oncológica. A empresa tem 10 fábricas de classe mundial distribuídas por 4 continentes e operações em mais de 80 países. Ela foi classificada entre as 50 maiores empresas genéricas e biossimilares do mundo (as 50 maiores classificações de empresas, 2020, do boletim genérico da Informa). A empresa foi listada no Dow Jones Sustainability Index (DJSI), sob a categoria de mercados emergentes pelo quarto ano consecutivo, mais recentemente em 2021. O DJSI é uma das referências de sustentabilidade mais respeitadas e amplamente aceitas do mundo, com apenas as principais empresas classificadas em termos de sustentabilidade corporativa em cada setor sendo apresentadas no índice. Para mais informações, acesse www.glenmarkpharma.com

Sobre a AstraZeneca

A AstraZeneca (LSE: AZN) (STO: AZN) (NASDAQ: AZN) é uma empresa biofarmacêutica global que tem como foco a descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos com prescrição nas áreas de Oncologia, Doenças Raras e Biofarmacêuticos, incluindo Cardiovascular, Renal e Metabólica e Respiratória e Imunológica. Com sede em Cambridge, no Reino Unido, a AstraZeneca opera em mais de 100 países e seus medicamentos inovadores são usados por milhões de pacientes em todo o mundo. Acesse astrazeneca.com e siga a empresa no Twitter @AstraZeneca.

Para mais informações, entre em contato com:

Udaykumar Murthy

vice- gerente geral, Comunicações Corporativas

+91 9960377617 | [email protected]

Código Matprom: CO-7320

Data de preparação: 01/22

Se precisar de mais informações, favor entrar em contato com o número de telefone abaixo.

AstraZeneca Colombia SAS, Cra 7 # 71-21, Tower A, Floor 19, Tel.: 3257200

Logo: http://mma.prnewswire.com/media/451507/PRNE_Glenmark_Logo.jpg

FONTE Glenmark Pharmaceuticals Ltd

