Glenmorangie presenta Quinta Rubán 14 años, con un cuerpo y figura evolucionada

La Extra-Maduración es un proceso en el que Glenmorangie es pionero. El whisky es madurado por primera vez en un tipo de barrica (como un ex bourbon), después, se transfiere a otro tipo de barrica (como barricas que antes contuvieron algún vino, ya sea Jerez, Oporto, Sauternes, entre otros) donde pasa años ganando más capas de sabor y adquiere ese toque final que le agrega una dimensión única de carácter a los whiskies. El proceso de añejamiento que se realiza en los whiskies de Glenmorangie es realmente artesanal y sumamente cuidado y personalizado. Por lo tanto, no hay una fecha de envejecimiento establecida ya que los plazos no son exactos y únicamente se puede decir que un whisky está listo solo cuando ha obtenido los aromas y los sabores requeridos.