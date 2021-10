GLG dient registratieverklaring in voor voorgestelde beursgang

NEW YORK, 19 oktober 2021 /PRNewswire/ -- GLG (Gerson Lehrman Group, Inc.), een toonaangevend wereldwijd inzichtennetwerk, kondigde vandaag aan dat het een registratieverklaring op Form S-1 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC") heeft ingediend met betrekking tot een voorstel voor een beursgang met zijn gewone aandelen. Het aantal uit te geven aandelen en het prijsbereik van de voorgestelde beursgang zijn nog niet vastgesteld. GLG is van plan om zijn gewone aandeel op de Nasdaq Global Market te noteren onder het ticker-symbool "GLGX".

Morgan Stanley & Co. LLC en Goldman Sachs & Co. LLC treedt op als joint lead bookrunner voor de voorgestelde beursgang. BofA Securities, Barclays, Jefferies, Baird en William Blair zullen optreden als gezamenlijk management van de voorgestelde beursgang. AmeriVet Securities, R. Seelaus & Co., LLC, Ramirez & Co., Inc. en Siebert Williams Shank zullen als co-managers voor de voorgestelde beursgang optreden.

Het voorgestelde aanbod zal alleen worden gedaan door middel van een prospectus. Een kopie van het voorlopige prospectus, indien beschikbaar, is te verkrijgen bij: Morgan Stanley & Co. LLC, t.a.v.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, of per e-mail op [email protected], of Goldman Sachs & Co. LLC, t.a.v.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch op (866) 471-2526, of per e-mail op [email protected].

Een registratieverklaring met betrekking tot deze effecten is bij de SEC ingediend, maar is nog niet van kracht. Deze effecten mogen niet worden verkocht, noch mogen aanbiedingen tot aankoop worden aanvaard voordat de registratieverklaring van kracht wordt.

Dit persbericht vormt geen aanbod om te verkopen of te verzoeken om een aanbod om deze effecten te kopen, noch zal er een verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat of rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voor de registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van een dergelijke staat of rechtsgebied.

Over GLG

GLG is een toonaangevend wereldwijd inzichtennetwerk. We verbinden de besluitvormers met de juiste deskundigen, zodat ze kunnen handelen met het vertrouwen dat uit de ware duidelijkheid komt en wat er nodig is om vooruit te komen. We zijn van mening dat ons netwerk van experts 's werelds grootste en meest gevarieerde bron van praktische expertise is, en we werven elke dag honderden nieuwe leden voor het netwerk. We brengen de kracht van inzicht in elke grote professionele beslissing.

Contactpersonen

Media

Brandon Messina / Paul Scarpetta

Sard Verbinnen & Co.

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/467697/GLG_Logo.jpg

Related Links

http://www.GLG.it



SOURCE GLG