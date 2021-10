GLG presenta una declaración de registro para su propuesta de oferta pública inicial

NUEVA YORK, 19 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- GLG (Gerson Lehrman Group, Inc.), una red líder de información global, anunció hoy que ha presentado una declaración de registro en el formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC") en relación con una oferta pública inicial propuesta de sus acciones comunes. Aún no se ha determinado la cantidad de acciones que se ofrecerán ni el rango de precios de la oferta propuesta. GLG planea incluir sus acciones comunes en el mercado global de Nasdaq bajo el símbolo bursátil "GLGX".

Morgan Stanley & Co. LLC y Goldman Sachs & Co. LLC actuarán de manera conjunta como administradores principales de las emisiones de valores para la oferta propuesta. BofA Securities, Barclays, Jefferies, Baird y William Blair actuarán como administradores conjuntos de las emisiones de valores para la oferta propuesta. AmeriVet Securities, R. Seelaus & Co., LLC, Ramirez & Co., Inc. y Siebert Williams Shank actuarán como coadministradores para la oferta propuesta.

La oferta propuesta se realizará solo por medio de un prospecto. Se pueden obtener copias del prospecto preliminar, cuando esté disponible, a través de: Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o en el correo electrónico [email protected]; o en Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526, o en el correo electrónico [email protected].

Se presentó a la SEC una declaración de registro relativa a estos títulos, pero aún no ha entrado en vigor. Es posible que estos valores no se vendan ni que las ofertas de compra se acepten antes de que entre en vigor la declaración de registro.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la promoción de una oferta de compra de estos títulos. Estos títulos no deberán venderse en ningún estado de los Estados Unidos en el cual dicha oferta, promoción o venta pudiera ser ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de títulos y valores vigentes en dicho estado o jurisdicción.

Acerca de GLG

GLG es una red líder de conocimientos globales. Conectamos a los encargados de tomar decisiones con los expertos correctos para que puedan actuar con la confianza que proviene de la verdadera claridad y tengan lo necesario para avanzar. Creemos que nuestra red de expertos es la fuente de experiencia de primera mano más grande y variada del mundo, y reclutamos a cientos de nuevos miembros de la red todos los días. Aportamos el poder del conocimiento a cada decisión profesional importante.

