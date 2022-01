GLG publie les résultats de son enquête sur les PDG de 2022

Les présidents-directeurs généraux sont optimistes quant à la croissance économique mondiale, mais restent prudents face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à la concurrence sur le marché du travail et à l'incertitude géopolitique

NEW YORK, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- GLG, le réseau mondial de la connaissance, a publié aujourd'hui les résultats de sa troisième enquête mondiale annuelle auprès des présidents-directeurs généraux, au cours de laquelle plus 470 présidents-directeurs généraux ont été interrogés sur leurs priorités et leurs attentes pour l'année 2022. L'enquête a révélé que les présidents-directeurs généraux étaient optimistes en ce qui concerne l'année à venir : 68 % d'entre eux sont convaincus que le chiffre d'affaires de leur entreprise va augmenter au cours des 12 prochains mois, tandis que 71 % pensent que l'économie mondiale va croître, contre seulement 51 % des répondants en 2021.

Les répercussions de la pandémie figurent parmi les principaux thèmes de l'enquête. Les PDG prévoient que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement auront un plus grand impact sur l'économie en 2022, et 92 % d'entre eux s'attendent à ce que ce problème ait un impact sur leurs entreprises. Par ailleurs, seuls 21 % des PDG ont déclaré que leurs entreprises avaient mis fin au télétravail.

« Bien que les PDG soient optimistes concernant l'économie et leurs entreprises pour l'année à venir, l'enquête a fait ressortir plusieurs défis clés que les chefs d'entreprise devront relever », a déclaré Paul Todd, président-directeur général de GLG. « Outre la pandémie en cours et les perturbations liées à la modification de l'offre, les zones d'incertitude comprennent la politique monétaire, l'évolution des priorités réglementaires et législatives, l'incertitude géopolitique, ainsi que l'acquisition et la conservation des talents. Chez GLG, nous fournissons à nos clients un accès aux informations disponibles les plus précieuses et qui peuvent être exploitées pour faire face à ces problèmes. »

« Avec près de 500 répondants, l'enquête laisse apparaître non seulement les points sur lesquels les PDG sont d'accord, mais aussi ceux sur lesquels leurs perspectives et leurs attentes diffèrent », affirme David Lansanah, responsable des solutions chez GLG. « Alors que leurs difficultés et leurs préoccupations sont souvent les mêmes, ils adoptent des solutions différentes pour y répondre. »

L'équipe de GLG Surveys a mené cette enquête et analysé les résultats au cours du mois de novembre 2021. Pour accéder au rapport complet, cliquez ici.

