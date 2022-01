GLG publiceert resultaten van de CEO-enquête 2022

CEO's zijn enthousiast over mondiale economische groei, maar zijn bedacht op verstoringen van de toeleveringsketen, een concurrerende arbeidsmarkt en geopolitieke onzekerheid

NEW YORK, 27 januari 2022 /PRNewswire/ -- GLG, 's werelds inzichtennetwerk, heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van zijn derde jaarlijkse mondiale CEO-enquête, waarin meer dan 470 CEO's werd gevraagd naar hun prioriteiten en vooruitzichten voor 2022. Het onderzoek laat zien dat CEO's optimistisch zijn over het komende jaar: 68% van hen is ervan overtuigd dat de omzet van hun bedrijf in de komende 12 maanden zal stijgen, terwijl 71% denkt dat de mondiale economie zal groeien, in vergelijking met slechts 51% van de respondenten aan het begin van 2021.

De impact van de pandemie was een van de belangrijkste thema's van het onderzoek. CEO's voorspelden dat verstoring van de toeleveringsketen in 2022 de grootste impact op de economie zou hebben en 92% verwacht dat dat een impact op hun bedrijven zal hebben. Slechts 21% van de CEO's geeft aan dat hun bedrijven volledig naar het kantoor zijn teruggekeerd.

"Hoewel CEO's optimistisch zijn over het komende jaar voor de economie en hun bedrijven, werd in het onderzoek ook gewezen op verschillende belangrijke uitdagingen die bedrijfsleiders aan zullen moeten gaan", aldus Paul Todd, CEO van GLG. "Naast de aanhoudende pandemie en gerelateerde verstoringen in de bevoorrading, zijn de onzekerheden vooral te vinden in het monetair beleid, veranderende regelgevende en wetgevende prioriteiten, geopolitieke onzekerheid en het aantrekken en behouden van talent. GLG geeft haar klanten toegang tot de waardevolste en meest bruikbare inzichten die beschikbaar zijn om deze problemen aan te pakken."

"Met bijna 500 respondenten laat het onderzoek niet alleen zien waar CEO's het over eens zijn, maar ook waar hun standpunten en verwachtingen verschillen", aldus David Lansanah, Head of Solutions bij GLG. "Hoewel hun pijnpunten en zorgen vaak overeenkomen, kiezen ze voor verschillende oplossingen aan om ze aan te pakken."

Het team van GLG Surveys heeft de enquête in november 2021 uitgevoerd en de resultaten geanalyseerd. Lees het volledige rapport hier.

GLG is 's werelds inzichtennetwerk. We verbinden de besluitvormers met de juiste deskundigen, zodat ze kunnen handelen met het vertrouwen dat voortkomt uit duidelijke informatie. Ons netwerk van experts is 's werelds grootste en meest gevarieerde bron van praktische expertise en we werven elke dag honderden nieuwe leden voor het netwerk. Kijk op GLGinsights.com.

