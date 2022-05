Glion Institut de Hautes Etudes introduit un cours en ligne gratuit centré sur l'industrie mondiale du luxe

En permettant un accès libre à ce contenu, Glion souhaite partager la connaissance d'un secteur avec lequel l'école de management hôtelier a collaboré de manière très proche au cours des six dernières décennies.

Enseigné sur trois modules d'une durée de trois heures chacun, le cours est idéal pour les professionnels du luxe qui cherchent à approfondir leurs connaissances du secteur. Il convient également aux personnes qui souhaitent se réorienter vers le luxe, ainsi qu'à toute personne désireuse d'en savoir plus sur le secteur du luxe.

Le contenu du cours sera proposé via la plateforme FutureLearn et comprendra les éléments suivants :

Origines et définitions du luxe

Perspectives culturelles du luxe

La valeur du luxe

L'expérience client dans le secteur du luxe, y compris la co-création, la personnalisation et les meilleures pratiques.

L'évolution de l'expérience client dans le secteur du luxe

L'utilisation des données dans l'industrie du luxe

En savoir plus et s'inscrire pour participer : https://www.futurelearn.com/courses/luxury-industry-customers-experiences?utm_campaign=glion_bau&utm_medium=pr&utm_source=news

À propos de Glion Institute of Higher Education

Etabli en 1962, Glion Institut de Hautes Études (GIHE) est une institution suisse proposant des diplômes de Bachelor et Master dans l'hôtellerie, le luxe et la finance à un corps d'étudiants internationaux sur trois campus, dont deux en Suisse et un à Londres, Royaume-Uni. Glion est classé parmi les cinq meilleurs établissements d'enseignement supérieur en management hôtelier au monde et dans le Top 3 en matière de réputation employeur depuis son entrée dans le classement en 2018 (QS World University Rankings, 2022). Institution membre du groupe Sommet Education, leader mondial de l'enseignement managérial spécialisé dans les métiers de l'hospitalité, Glion bénéficie de l'accréditation de la New England Commission of Higher Education (NECHE).

