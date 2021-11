Global Accelerated Ventures, ACTUAL e Bioassets fazem parceria para trabalhar com empresas para tornar possível a descarbonização total

GLASGOW, Escócia, 14 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Global Accelerated Ventures (GAV) e a ACTUAL estão fazendo parceria com a Bioassets, para integrar créditos de carbono de alta qualidade e procedência com uma solução de transformação ESG orientada por IA aumentada para grandes corporações. A solução da Bioassets permite que as empresas façam reduções significativas em suas emissões de carbono de acordo com os compromissos de carbono zero líquido da COP26. A colaboração entre GAV e ACTUAL estrutura soluções que garantem o clima dentro da estrutura de retornos financeiros positivos e métricas claras de risco e desempenho do ESG. Aproveitando o posicionamento único e a experiência de cada empresa, eles criaram uma parceria líder para tornar a descarbonização uma realidade em grande escala.

A ACTUAL oferece um kit de ferramentas digitais inédito, que permite às empresas planejar e agir rapidamente em relação à descarbonização. A experiência da GAV está enraizada na transformação organizacional, gestão da conservação e financiamento do desenvolvimento, especialmente em mercados emergentes. Juntas, eles oferecem uma solução central para que as empresas modernas atendam às complexas metas climáticas. Em parceria com a Bioassets, a GAV e a ACTUAL podem oferecer e estruturar créditos de carbono de alta qualidade às empresas para atender seus objetivos de gestão imediatos e estratégicos.

"Neste cenário de negócios em rápida transformação, em vez de uma abordagem de compra de compensação fragmentada, nossa parceria mobiliza conjuntos de habilidades e ativos essenciais para ajudar as empresas a estruturar uma abordagem holística de ESG e carbono", disse William Byun, sócio sênior da GAV.

A parceria também foi recentemente firmada por um dos maiores conglomerados de recursos naturais do Sudeste Asiático, para uma revisão abrangente de todos os seus negócios e operações atuais em suas plantas industriais e desenvolvimentos de agronegócios para buscar vias de transformação de paradigma de longo prazo em um mundo cada vez mais crítico para o carbono.

"A Bioassets conta com um longo histórico de produção de compensações certificadas e de alta qualidade que atendem a obstáculos de adicionalidade e permanência. Nossas compensações ajudaram empresas líderes, como bancos, seguradoras, companhias aéreas e muitas outras a cumprir suas metas de compensação de emissão de carbono."

A parceria entre GAV, ACTUAL e Bioassets permite que todas as empresas descarbonizem significativamente. A descarbonização é um dos desafios mais urgentes da humanidade e um empreendimento bastante complexo para a maioria das empresas com muitas partes móveis. As empresas precisam de um único parceiro que possa apresentar um plano integrado que seja independente de solução. A GAV e a ACTUAL oferecem a construção de planos de descarbonização, gerenciamento de mudanças, transformação organizacional e um conjunto completo de ferramentas de software ESG para ajudar as empresas a se movimentarem rapidamente, criar dinâmica e manter o progresso durante as décadas de jornada de redução de emissões no mundo real. As parcerias da Bioassets permitem a compensação de alta qualidade das emissões residuais nos casos em que as reduções de emissões ainda não sejam possíveis devido a restrições tecnológicas ou de outra natureza.

"O software da ACTUAL tem permitido que projetos globais em escala nacional avançassem rapidamente, permitindo que as empresas planejassem os cenários rapidamente e visualizassem os caminhos a seguir pela primeira vez com impacto positivo em escala. A transformação organizacional em relação à emissão de carbono é fundamental para cumprir os ambiciosos compromissos de carbono zero líquido anunciados durante a COP26, e temos orgulho de fazer parceria com a Bioassets juntamente com a GAV para ajudar as empresas a cumprir essa ambição", disse Karthik Balakrishnan, PhD, cofundador e presidente da ACTUAL.

A parceria foi lançada oficialmente e as empresas interessadas em trabalhar com elas podem entrar em contato com Karthik Balakrishnan, presidente e cofundador da ACTUAL, para obter mais informações.

Contato para a imprensa

Karthik Balakrishnan

[email protected]

Bioassets

A Bioassets foi fundada em 2000 e é uma das principais empresas sociais do Brasil envolvidas na geração de créditos de carbono por meio do desenvolvimento de projetos de conservação florestal e energia renovável, tendo sido pioneira no Brasil com os primeiros créditos REDD+ da Amazônia.

https://bioassets.com.br/

Global Accelerated Ventures (GAV)

A GAV faz parceria com as principais universidades de pesquisa do mundo para acelerar o desenvolvimento e comercialização de P&D em sustentabilidade e conservação, além de se envolver na gestão de mudanças organizacionais relacionadas a essa adoção tecnológica.

https://gaventures.co/

ACTUAL

A plataforma ACTUAL capacita líderes de todos os setores a trabalharem para cumprir suas metas ESG (ambientais, sociais e de governança) e a definir um caminho para mudanças reais por meio de um kit de ferramentas digitais inédito.

https://www.actualhq.com/

FONTE Actual Systems Inc.

Related Links

www.actualhq.com



SOURCE Actual Systems Inc.