Global Accelerated Ventures, ACTUAL et Bioassets s'associent pour travailler avec les entreprises afin de rendre possible la décarbonisation totale

DES CRÉDITS CERTIFIÉS DE HAUTE QUALITÉ COMPLÈTENT DES RÉDUCTIONS SIGNIFICATIVES DES ÉMISSIONS POUR LES ENTREPRISES AFIN DE REMPLIR LEUR MANDAT NET-ZÉRO

GLASGOW, Écosse, le 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Global Accelerated Ventures (GAV) et ACTUAL s'associent à Bioassets afin d'intégrer des crédits carbone de haute qualité provenant de l'étranger à une solution de transformation ESG A.I. augmentée pour les grandes entreprises. La solution Bioassets permet aux entreprises de réduire significativement leurs émissions de carbone conformément aux engagements nets zéro de la COP26. La collaboration de GAV et ACTUAL structure des solutions qui s'engagent sur le plan climatique dans le cadre de rendements financiers positifs et de mesures claires des risques et des performances ESG. Tirant parti du positionnement et de l'expertise uniques de chaque entreprise, ils ont créé un partenariat de premier plan pour faire de la décarbonisation une réalité à grande échelle.

ACTUAL fournit une boîte à outils numérique unique en son genre, qui permet aux organisations de planifier et d'agir rapidement sur la décarbonisation. L'expertise de GAV est ancrée dans la transformation organisationnelle, la gestion de la conservation et le financement du développement, en particulier dans les marchés émergents. Ensemble, ils offrent une solution centrale aux entreprises modernes pour atteindre des objectifs climatiques complexes. En s'associant à Bioassets, GAV et ACTUAL peuvent fournir et structurer des crédits de carbone de haute qualité aux entreprises pour atteindre leurs objectifs de gestion immédiats et stratégiques.

« Dans ce paysage commercial en rapide transformation, plutôt qu'une approche d'achat compensé à la pièce, notre partenariat mobilise des compétences et des actifs essentiels pour aider les entreprises à structurer une approche ESG et carbone holistique », a déclaré William Byun, Senior Partner, GAV.

Le partenariat a également été récemment engagé par l'un des plus grands conglomérats de ressources naturelles de l'Asie du Sud-Est pour un examen complet de toutes leurs activités et opérations actuelles dans leurs usines industrielles et le développement de l'agro-industrie à la recherche de long. . .les voies de transformation des paradigmes dans un monde de plus en plus critique sur le carbone.

« Les bioactifs produisent depuis longtemps des compensations certifiées de haute qualité qui répondent aux obstacles de l'additionnalité et de la permanence. Nos compensations ont aidé les grandes entreprises comme les banques, les compagnies d'assurance, les compagnies aériennes et d'autres à atteindre leurs objectifs de compensation de carbone. »

Le partenariat entre GAV, ACTUAL et Bioassets permet à chaque entreprise de décarboner de manière significative. La décarbonisation est l'un des défis les plus pressants de l'humanité, et une entreprise incroyablement complexe pour la plupart des entreprises avec de nombreuses pièces mobiles. Les entreprises ont besoin d'un partenaire unique qui peut présenter un plan intégré qui n'a pas de solution. GAV et ACTUAL fournissent un plan de décarbonisation, une gestion du changement, une transformation organisationnelle et une suite complète d'outils logiciels ESG pour aider les entreprises à avancer rapidement, à prendre de l'élan et à maintenir les progrès réalisés au cours des décennies. . .long voyage de réduction des émissions dans le monde réel. Les partenariats Bioassets permettent une compensation de haute qualité des émissions restantes dans les cas où des réductions d'émissions ne sont pas encore possibles en raison de contraintes technologiques ou autres.

« Le logiciel d'ACTUAL a permis à des projets mondiaux à l'échelle nationale d'avancer rapidement, permettant aux organisations de planifier rapidement des scénarios et de visualiser pour la première fois des voies d'accès ayant un impact positif à l'échelle. La transformation organisationnelle du carbone est essentielle pour respecter les ambitieux engagements Net-Zéro annoncés lors de la COP26, et nous sommes fiers de nous associer à Bioassets aux côtés de GAV pour aider les entreprises à atteindre ces objectifs », a déclaré Karthik Balakrishnan, Ph.D., co-fondateur et président de ACTUAL.

Le partenariat a été officiellement lancé et les entreprises intéressées à travailler avec eux peuvent contacter le président et cofondateur d'ACTUAL Karthik Balakrishnan pour plus d'informations.

Contact presse

Karthik Balakrishnan

[email protected]

Bioactifs

Bioassets a été fondée en 2000 et est l'une des principales entreprises sociales du Brésil impliquées dans la génération de crédits carbone à travers le développement de projets dans la conservation des forêts et l'énergie renouvelable, y compris avoir été le pionnier des premiers crédits REDD+ du Brésil en Amazonie.

https://bioassets.com.br/

Global Accelerated Ventures (GAV)

La GAV s'associe aux plus grandes universités de recherche du monde pour accélérer le développement et la commercialisation de la R-D en matière de durabilité et de conservation et pour s'engager dans la gestion du changement organisationnel lié à cette adoption technologique.

https://gaventures.co/

ACTUAL

La plateforme ACTUAL permet aux leaders de tous les secteurs d'agir sur leurs objectifs ESG et de tracer la voie vers un véritable changement grâce à une boîte à outils numérique unique en son genre.

https://www.actualhq.com

