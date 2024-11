Global Battery Alliance stellt Ergebnisse der zweiten Welle der Pilotprojekte zum Batteriepass vor CATL-Programme

NINGDE, China, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Global Battery Alliance (GBA) hat heute auf der Jahreshauptversammlung in Shanghai und Ningde erfolgreich die Ergebnisse der Pilotprojekte zum Batteriepass 2024 vorgestellt. Zehn Konsortien, angeführt von den weltweit führenden Batteriezellenherstellern, haben den größten vorwettbewerblichen Versuch zur Erstellung eines harmonisierten Batteriepasses erfolgreich abgeschlossen. Als Mitglied der GBA unterstützte CATL diese Initiative, indem es zwei Pilotprojekte für seine Shenxing- und CTP-Batterien leitete und damit einen neuen Meilenstein auf dem Weg zu einer transparenteren und nachhaltigeren Wertschöpfungskette für Batterien erreichte.

1 2

Im Januar 2023 veröffentlichte die GBA in Davos, Schweiz, während des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums den weltweit ersten Batteriepass als Machbarkeitsnachweis. Aufbauend auf dem erfolgreichen Start im Jahr 2023 arbeiteten die Konsortien mit sieben Anbietern digitaler Lösungen zusammen, um die Herkunft und den Fluss von sieben Materialien zu ermitteln: Lithium, Graphit (künstlich), Aluminium, Kobalt, Kupfer, Eisenphosphat und Nickel.

In Anlehnung an bestehende Vorschriften und freiwillige Standards hat die GBA im Rahmen eines Multi-Stakeholder-Prozesses sieben Regelwerke entwickelt, darunter Treibhausgasemissionen, Biodiversität und Circular Design.

Mit separaten Pässen für seine Shenxing- und CTP-Batterien war CATL eines der ersten Unternehmen, das seine Ergebnisse aus den Pilotversuchen mit Datenüberprüfung durch unabhängige Agenturen mitteilte. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von CATL, seinen Kunden nachhaltige und hochwertige Batterielösungen anzubieten. Mit einem Gesamtkohlenstoffausstoß von 49 kgCO2eq/kwh für beide Pilotprojekte hat CATL sein Engagement für die Reduzierung von Emissionen während des gesamten Lebenszyklus der Batterie bewiesen. Darüber hinaus unterstreicht die gute Leistung bei allen Kriterien des Batteriepasses das Engagement von CATL für Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Umweltverantwortung. Indem CATL der Nachhaltigkeit Priorität einräumt, möchte das Unternehmen seinen Kunden einen Mehrwert bieten und gleichzeitig einen Beitrag zu einer grüneren Zukunft leisten.

CATL engagiert sich weiterhin für die Entwicklung von GBA-Batteriepässen als Instrument zur Verbesserung der Produkttransparenz, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Diese Initiative steht im Einklang mit der Vision der nachhaltigen Entwicklung von CATL und fördert die Transparenz des CO2-Fußabdrucks und der ESG-Leistung von Produkten. Durch die Beteiligung an der Entwicklung des GBA-Batteriepasses und der Interessenvertretung will CATL zur Festlegung globaler Standards für die Nachhaltigkeit der Batterieindustrie beitragen, Regelungslücken schließen und eine grünere Zukunft fördern.

Über die Batteriepässe hinaus ist CATL bestrebt, aktiv zur Entwicklung von Industriestandards und bewährten Verfahren beizutragen. Die neun klimaneutralen Fabriken des Unternehmens und innovative Instrumente wie CCMS und CREDIT zeigen, wie sehr sich das Unternehmen für die Reduzierung seines ökologischen Fußabdrucks einsetzt.

Inga Petersen, Executive Director der GBA, kommentierte den Start mit den Worten: „Wir sind begeistert von den Ergebnissen des Batteriepasses 2024 und gratulieren allen teilnehmenden Organisationen zu diesem großen Erfolg. Dass die weltweit führenden Zellhersteller ihre Lieferketten mobilisieren, vorwettbewerblich arbeiten und über harmonisierte Nachhaltigkeitserwartungen berichten, stellt ein beispielloses Engagement für mehr Transparenz und Nachhaltigkeit in der Batterieindustrie dar, wie es in der GBA-Vision 2030 festgehalten ist."

Jiang Li, Vice President und Board Secretary von CATL, sagte: „Die Zukunft der Batterieindustrie liegt in gemeinsamen Anstrengungen, um Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit zu gewährleisten. CATL ist stolz darauf, bei diesen Bemühungen eine Vorreiterrolle zu spielen. Durch unsere Beteiligung an der Batteriepass-Initiative und unser aktives Engagement in der GBA gestalten wir eine nachhaltigere Zukunft für den Batteriesektor."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2551890/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2551891/2.jpg