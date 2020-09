Global Beauty and Wellness Awards 2020: convocatoria abierta

¿Por qué las marcas prefieren a GBWA?

Global Beauty & Wellness Awards es un sistema de premiación basado en el mérito, similar al premio Nobel en ciencias. Los expertos de la industria manifiestan que GBWA ofrece una auténtica y excepcional propuesta única de ventas (USP) en la imagen para las marcas, ya que el valor de marketing al ser un finalista o el ganador de un premio, y el poder agregar un exclusivo sello al empaque del producto. genera oportunidades excepcionales de crecimiento para las marcas, tanto en línea como de forma presencial.

Un premio de auténtico prestigio

Entre otros miembros del jurado están Henrik Mansson, exvicepresidente sénior de recursos humanos de los Mövenpick Hotels & Resorts, al igual que los ejecutivos anteriores y actuales de nivel directivo de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) de Reckitt Benckiser, un inversionista global de propiedades hoteleras con el Meridien Hotel en su portafolio, una famosa "beauty blogger" estadounidense o el presidente y fundador de la Wellness Tourism Association.

Se ha abierto el plazo de nominaciones y las propuestas de productos deben enviarse a más tardar a finales de septiembre. Las decisiones se tomarán a mediados de octubre y se planea una ceremonia de premiación en línea para principios de noviembre.

Detalles: www.thegbwa.com

GBWA es el único sistema de premiación global para las industrias de cosméticos, cuidado personal, bienestar, acondicionamiento físico, alimentos orgánicos y suplementos nutricionales, que no depende de empresas patrocinadoras o medios de comunicación. Los premios se otorgan completamente en base al mérito. El equipo y las operaciones de los proyectos de los premios cuentan con el respaldo de Follow Me Agency en Dublín, fundadora del Beauty & Trend Festival and Award en Europa, el segundo más influyente en el mundo, de Amcity B.V. en Holanda y de la Global Wellbeing Society, una empresa sin fines de lucro en Londres en la que participan integrantes de los equipos británico, alemán, mexicano y húngaro.

