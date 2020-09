Appel aux candidatures pour les prix mondiaux de la beauté et du bien-être 2020

Les prix mondiaux de la beauté et du bien-être sont un prix mondial et indépendant dont le jury très prestigieux est présidé par Nadja Swarovski, membre du conseil d'administration de la maison mondiale de création de bijoux fins et de cristaux du même nom. D'autres membres du jury, comme Aseem Puri, directeur du marketing international chez Unilever et l'un des 100 professionnels en marketing les plus importants au monde, renforcent davantage l'autorité du prix. Les prix mondiaux de la beauté et du bien-être invitent l'ensemble du marché vertical des industries des cosmétiques, des soins personnels, des aliments biologiques et des compléments alimentaires, ainsi que les hôtels offrant des services de bien-être et les inventeurs de nouvelles technologies de conditionnement physique, à présenter leur candidature.

Pourquoi les marques préfèrent-elles les prix mondiaux de la beauté et du bien-être?

Les prix mondiaux de la beauté et du bien-être reposent sur un système de récompense fondé sur le mérite, comparable à celui du prix Nobel des sciences. Les experts de l'industrie affirment que les prix mondiaux de la beauté et du bien-être offrent un argument publicitaire unique (USP) réel et rare pour les marques, car la valeur marketing qui résulte du fait d'être finaliste ou lauréat d'un prix et de pouvoir apposer une vignette prestigieuse sur les emballages de produits donne lieu à des possibilités de croissance uniques pour les marques, tant hors ligne qu'en ligne.

Un prix prestigieux

Parmi les autres membres du jury, citons Henrik Mansson, ancien vice-président principal mondial des Ressources humaines de Mövenpick Hotels & Resorts, ainsi que d'autres, anciens ou actuels, membres de la direction de Reckitt Benckiser dans le secteur des biens de consommation courante à l'échelle mondiale, un investisseur mondial dans l'hôtellerie comptant l'établissement Le Méridien dans son portefeuille, un blogueur de beauté américain réputé ou encore la présidente et fondatrice de la Wellness Tourism Association.

Les mises en candidature sont maintenant ouvertes et les produits devront être soumis d'ici la fin du mois de septembre. Les décisions seront prises d'ici la mi-octobre et une cérémonie de remise des prix en ligne est prévue pour le début du mois de novembre.

Détails : www.thegbwa.com

Les prix mondiaux de la beauté et du bien-être constituent le seul système de récompenses mondial pour les industries des cosmétiques, des soins personnels, du bien-être, du conditionnement physique, des aliments biologiques et des compléments alimentaires, qui existe indépendamment de tout parrain d'entreprise ou média. Le jugement pour les prix est entièrement fondé sur le mérite. L'équipe de remise des prix et les activités du projet sont soutenues par l'agence Follow Me, établie à Dublin, par la fondatrice du deuxième festival et prix beauté et tendance le plus important en Europe, l'entreprise Amcity B.V., établie en Hollande, et la Global Wellbeing Society, une société à but non lucratif basée à Londres dont l'équipe est composée de personnes britanniques, néerlandaises, mexicaines et hongroises.

Vidéo – https://www.youtube.com/watch?v=aBT7D34OoNQ

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1247364/Global_Beauty_Wellness_Awards_2020.jpg

