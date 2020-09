Global Beauty and Wellness Awards 2020 - Nominierungen können eingereicht werden

Warum bevorzugen Marken die GBWA?

Ähnlich wie die Nobelpreise in der Wissenschaft, basieren die Global Beauty & Wellness Awards auf einem Auszeichnungssystem, das Leistungen honoriert. Branchenexperten schätzen an den GBWA, dass sie Marken eine einzigartige und seltene USP bescheren. Der Marktwert für Finalisten oder Preisträger, die auch ein prestigeträchtiges Etikett auf Produktverpackungen anbringen können, birgt einzigartige Wachstumschancen für Marken in sich, sowohl offline als auch online.

Eine prestigeträchtige Auszeichnung

Weitere Jurymitglieder sind Henrik Mansson, ehemaliger globaler SVP HR der Mövenpick Hotels & Resorts, ebenso wie weitere ehemalige und aktuelle internationale Führungskräfte der „FMCG"-Branche, wie Führungskräfte der Vorstandsebene von Reckitt Benckiser, einem globalen Hotelimmobilieninvestor, der das Meridien Hotel in seinem Portfolio hält, eine bekannte US-amerikanische Beauty-Bloggerin und die Präsidentin und Gründerin der Wellness Tourism Association.

Nominierungen für Produkte können ab sofort bis Ende September entgegengenommen werden. Mitte Oktober werden die Entscheidungen getroffen und eine Online-Preisverleihung ist für Anfang November geplant.

Details: www.thegbwa.com

Die GBWA sind die einzigen globalen Auszeichnungen für die Kosmetik-, Körperpflege-, Wellness-, Fitness-, Bio-Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmittelindustrie, die gänzlich unabhängig von Unternehmenssponsoren oder Medienunternehmen sind. Die Vergabe der Auszeichnungen basiert allein auf Leistung. Das Team für die Vergabe der Auszeichnungen und für die Durchführung des Projekts wird unterstützt von der in Dublin ansässigen Follow Me Agency, Veranstalter des zweitgrößten derartigen Events für Influencer in Europa, den „Beauty & Trend Festival and Awards", Amcity B.V. in Holland und der Global Wellbeing Society, einem gemeinnützigen Unternehmen in London, mit Teammitgliedern aus Großbritannien, den Niederlanden, Mexiko und Ungarn.

