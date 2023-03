Global Heart Hub e a Coalizão Global sobre o Envelhecimento lançam um artigo de posição Global sobre Doenças da Válvula Cardíaca (HVD) e a Agenda de Envelhecimento Saudável

NOVA YORK, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ A Coalizão Global sobre o Envelhecimento (Global Coalition on Aging - GCOA) e a Global Heart Hub (GHH) publicaram o artigo de posição global "Heart Valve Disease: Harnessing Innovation to Save Lives, Mitigate Costs, and Advance the Healthy Aging Agenda", que se baseia em uma mesa redonda de dezembro de 2022 de especialistas intersetoriais e examina como a mudança de comportamento e política pode melhorar a abordagem da HVD.

"Os impactos da HVD são ainda mais trágicos porque são amplamente evitáveis", disse Michael Hodin, CEO da GCOA. "A prevalência e a incidência estão crescendo em ritmo acelerado com o envelhecimento de nossa sociedade. Já passou da hora de sociedades e sistemas de saúde liberarem as inovações médicas que estão disponíveis agora e as que ainda virão no futuro. Ao fazer isso, ajudaremos a alcançar um envelhecimento mais saudável e nos alinharemos aos benefícios econômicos para todos".

À medida que o envelhecimento da população acelera, a HVD está crescendo como um desafio de saúde que ameaça a vida e um dispendioso dreno nos sistemas de saúde e orçamentos públicos. No entanto, a doença permanece amplamente subestimada devido, pelo menos em parte, a vieses etaristas.

"A HVD pode ser detectada por um simples exame de estetoscópio e o diagnóstico e tratamento precoces são essenciais para o envelhecimento positivo", disse Neil Johnson, diretor executivo da GHH; chefe executivo do Croí, The West of Ireland Cardiac & Stroke Foundation & National Institute for Prevention and Cardiovascular Health. "Apesar das diretrizes internacionais de melhores práticas, melhorias significativas e rápidos avanços tecnológicos no tratamento, existem enormes variações, desigualdades e déficits no caminho do tratamento, desde o diagnóstico até o tratamento em todo o mundo".

Alinhados com a Década do Envelhecimento Saudável da ONU, os especialistas da mesa redonda convocaram uma coalizão multissetorial de líderes e organizações para priorizar e fortalecer as respostas ao HVD e combater estereótipos etários que limitam o atendimento, melhorar a detecção e o diagnóstico precoces e garantir acesso maior e generalizado a intervenções que salvam vidas. É necessária maior urgência para garantir que pacientes e famílias, sistemas de saúde e sociedades colham os benefícios das recentes inovações que salvam vidas.

"Precisamos transformar a relação entre pessoas com HVD e suas equipes de cuidados", disse Susan Strong, Presidente Fundadora, Diretora de Engajamento do Paciente da Heart Valve Voice US e paciente com HVD. "Essa deve ser uma verdadeira parceria, capacitando as pessoas a entender a doença, suas opções de tratamento e planos de atendimento de longo prazo".

Para mais informações, acesse: https://globalhearthub.org/ e https://globalcoalitiononaging.com/

FONTE Global Heart Hub and Global Coalition on Aging

