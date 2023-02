Global Media Group aprova os produtos de novas energias GWM na Austrália

BAODING, China, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, a GWM, uma das maiores fabricantes de automóveis da China, revelou seus mais recentes produtos de novas energias em seu evento global de test drive de mídia na Austrália. Na conferência do evento, o diretor responsável pela GWM Austrália apresentou sistematicamente para a mídia a determinação da GWM em desenvolver o mercado de novas energias e seu plano estratégico ONE GWM no exterior para produtos NEV, incluindo a construção de um layout global de P&D baseado no ecossistema florestal.

Global Media Group aprova novos produtos de energia da GWM na Austrália (PRNewsfoto/GWM)

Como o evento de test drive foi realizado no AARC, o prestigiado local de testes de condução profissionais de Melbourne, que abrange quase todos os cenários de condução na Austrália, foram realizados testes completos para o desempenho de condução de veículos, durabilidade, ruído, frenagem e sistemas de controle de tração, etc.

O HAVAL H6 HEV foi lançado pela primeira vez na Austrália. Suas vendas crescentes permitiram que a marca fosse incluída nas listas de compras de muitos consumidores australianos como modelo híbrido. Por meio do test drive desta vez, a mídia concordou amplamente que a tecnologia híbrida do modelo, como uma tecnologia bem estabelecida, será um forte ponto de apoio para ajudar a GWM a se tornar uma marca popular na Austrália.

A série GWM ORA fez sua estreia na Austrália no evento. O design moderno de ponta da marca e a capacidade abrangente do produto ajudaram a GWM ORA a ganhar os elogios e reconhecimento unânimes da mídia no test drive. No momento em que esses dois modelos elétricos puros apareceram, a mídia continuou tirando fotos deles, pois eles ficaram impressionados primeiro por seu design aerodinâmico e depois por sua aceleração e suavidade caracterizadas em veículos elétricos puros. A mídia estava convencida de que a série GWM ORA exerceria imensa influência sobre o mercado australiano de novas energias.

Na Austrália, o paraíso off-road, o GWM TANK300 permaneceu popular na região. A mídia estava ansiosa para conhecer seu desempenho inteligente, luxuoso e off-road, o GWM TANK300 atendeu às suas expectativas e respondeu com grande sucesso em cenários de subida e descida, merecendo totalmente sua reputação como o "veículo off-road de luxo".

Após o evento, os meios de comunicação internacionais presentes se destacaram em elogios da atividade. Eles disseram que este test drive intensivo de veículos de novas energias da GWM lhes deu a oportunidade de experimentar as principais tecnologias da GWM em campos híbridos e elétricos puros e sentir a força e a confiança de GWM no mercado australiano. Posteriormente, a GWM organizou uma conferência com mais de 100 revendedores na Austrália para aumentar sua confiança.

Atualmente, a GWM apresentou uma variedade de produtos de novas energias em todo o mundo, com os modelos de novas energias, como as séries GWM TANK e GWM ORA, chegando em breve na Austrália em 2023.

FONTE GWM

