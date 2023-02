Le groupe Global Media salue les nouveaux produits énergétiques de GWM en Australie

BAODING, Chine, 10 février 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, GWM, l'un des plus grands constructeurs automobiles de Chine, a dévoilé ses derniers produits à énergie nouvelle lors de son événement mondial de test à l'attention des médias en Australie. Lors de la conférence de l'événement, le directeur en charge de GWM Australie a systématiquement présenté aux médias la détermination de GWM à développer le marché des nouvelles énergies et leur plan stratégique ONE GWM à l'étranger pour les véhicules électriques de proximité, y compris l'élaboration d'un plan mondial de R&D basé sur l'écosystème forestier.

Global Media Group Thumbs up for GWM New Energy Products in Australia

L'événement s'est déroulé à l'AARC, le prestigieux site d'essai professionnel de Melbourne, qui couvre presque tous les scénarios de conduite en Australie. Des tests approfondis ont été effectués sur les performances de conduite, la durabilité, le bruit, les systèmes de freinage et de contrôle de la traction du véhicule, etc.

Le modèle hybride HAVAL H6 HEV a été lancé pour la première fois en Australie. Ses ventes croissante ont permis à la marque d'être incluse dans les listes d'achat de nombreux consommateurs australiens en tant que modèle hybride. Grâce à ces essais, les médias ont largement reconnu que la technologie hybride du modèle, en tant que technologie bien établie, sera un point d'appui solide pour aider GWM à devenir une marque grand public en Australie.

La gamme GWM ORA a fait ses débuts en Australie lors de cet événement. Le design avant-gardiste et branché de la marque, ainsi que les capacités complètes du produit, ont permis à la GWM ORA de gagner les éloges et la reconnaissance unanimes des médias lors des essais. Dès l'apparition de ces deux modèles électriques, les médias n'ont cessé de les prendre en photo, car ils ont d'abord été impressionnés par leur design épuré, puis par leur accélération et leur douceur caractéristiques des véhicules électriques. Les médias étaient convaincus que la gamme GWM ORA exercerait une immense influence sur le marché australien des énergies nouvelles.

En Australie, le paradis du tout-terrain, le GWM TANK300 y est resté populaire. Les médias étaient impatients de connaître ses performances intelligentes, luxueuses et tout-terrain. Le GWM TANK300 a répondu à leurs attentes et a fait preuve d'un grand succès dans les cas d'escalade de pentes et de patinage, méritant totalement sa réputation de « véhicule tout-terrain de luxe ».

Après l'événement, les médias internationaux présents n'ont pas tari d'éloges sur cette activité. Ils ont déclaré que cet essai intensif des véhicules à énergie nouvelle de GWM leur avait donné l'occasion de découvrir les technologies de pointe de GWM dans les domaines hybride et électrique et de sentir la force et la confiance de GWM sur le marché australien. Par la suite, GWM a organisé une conférence réunissant plus de 100 concessionnaires en Australie pour renforcer leur confiance.

Actuellement, GWM a mis en place une variété de nouveaux produits énergétiques dans le monde entier, avec les nouveaux modèles tels que la gamme GWM TANK et la gamme GWM ORA arrivant bientôt en Australie en 2023.

