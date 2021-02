Global MRI-garanti: Den højeste sikkerhed ved MR-undersøgelser i forbindelse med høreimplantater fra MED-EL

Tre ud af fire patienter vil få brug for en MR-scanning inden for de næste 10 år**. Uanset om det drejer sig om en rutineundersøgelse eller en nødsituation har patienter med alvorlig hørenedsættelse et problem, hvis magneterne i deres høreimplantater ikke er sikre i en MR-scanner. Det vil kræve, at magneterne først skal fjernes kirurgisk. Hørelsen mistes midlertidigt, og implantatet kan blive langvarigt beskadiget. Hvis patienten ikke ønsker et kirurgisk indgreb, kan vedkommende opleve stærk smerte under undersøgelsen, og magneten kan løsne sig.

Den højeste sikkerhed ved MRI med MED-EL

Ikke alle implantater er forbundet med denne risiko. Som førende producent af høreimplantater har MED-EL i over tyve år sat fokus på udelukkende at producere implantater, der giver enestående sikkerhed ved MR-scanninger. For at understrege dette giver MED-EL en unik MR-garanti, som betyder, at enheden ikke tager skade ved en MR-undersøgelse. Dermed er MED-EL den eneste producent, der giver sine brugere en omfattende, global og livslang MR-garanti.

"MR-garantien giver større sikkerhed, tryghed og ro i sindet ved MR-undersøgelser," siger Alexander Hofer, Corporate Director of Product Management hos MED-EL. "Vi tager hånd om vores brugere hele livet, og de skal have mulighed for at gøre brug af alt, hvad den moderne lægevidenskab kan tilbyde. Dette er særligt vigtigt ved diagnosticering af alvorlige sygdomme som cancer, tumorer, multipel sklerose eller Parkinsons sygdom," understreger Alexander Hofer.

At kunne få foretaget øjeblikkelig magnetisk resonansscanning kan også være afgørende i nødsituationer som f.eks. ved en ulykke. En yderligere fordel er, at personer med svær hørenedsættelse kun skal være uden hørelsen under selve MR-undersøgelsen.

Innovativ teknologi udelukker komplikationer

Den sikre og pålidelige teknologi fra MED-EL sikrer, at de magneter, der sidder i implantatet under den magnetiske resonansscanning, hverken beskadiges eller flytter sig og medfører smerte. Det er kun nødvendigt at fjerne de eksterne komponenter som f.eks. lydprocessoren inden MR-undersøgelsen.

"MED-EL har udviklet sit eget innovative, patenterede cochlearimplantatsystem med avancerede implantatmagneter og en særlig fastgørelsesmetode i selve implantatet. Det betyder, at magneten eksempelvis ikke forrykker sig under en MR-scanning, hvilket kan være meget smertefuldt for patienten," fortæller Martin Zimmerling, Head of Implant Development hos MED-EL. "Med SYNCHRONY-cochlearimplantaterne kan magneten frit dreje og tilpasse sig MR-scannerens magnetfelt. Med det ændrede implantatdesign undgår patienten smerte, der skyldes uønskede kraftpåvirkninger under MR-scanningen," forklarer Martin Zimmerling. "Vi er ikke kun stolte over, at den seneste generation af vores cochlearimplantater er kompatibel med MR-scannere, men at alle cochlearimplantater, der er produceret siden 1994, også er det, samt alle benledningsimplantater og det nyeste mellemøreimplantat fra MED-EL."

Den stigende betydning af magnetiske resonansscanninger viser tydeligt, hvor vigtigt det er at give personer med svær hørenedsættelse mulighed for denne nænsomme diagnostiske undersøgelse med høj billedopløsning. MED-EL lever op til dette ansvar og giver alle brugere ekstra sikkerhed og tryghed i form af MR-garantien.

*For at undgå billedproblemer i umiddelbar nærhed af implantatet kan det være tilrådeligt at fjerne magneterne.

**Kilde: OECD. Magnetic resonance imaging exams 2016–2019.

Om MED-EL

MED-EL Medical Electronics, som er førende inden for implanterbare høreløsninger, har en mission om, at hørenedsættelse ikke må være en kommunikationsbarriere. Den østrigsk-baserede privatejede virksomhed blev grundlagt af pionererne Ingeborg og Erwin Hochmair, hvis banebrydende forskning førte til udviklingen af verdens første mikroelektroniske flerkanalsimplantat, som blev succesfuldt implanteret i 1977, og som var grundlaget for det moderne cochlearimplantat. Dette var grundlaget for virksomhedens succesfulde vækst i 1990, hvor de første medarbejdere blev ansat. MED-EL er nu vokset til at have mere end 2.200 medarbejdere fra omkring 75 nationer på 30 lokationer verden over.

Virksomheden tilbyder det største udvalg af implanterbare og ikke-implanterbare løsninger til behandling af alle former for hørenedsættelse, så mennesker i 124 lande har mulighed for at høre med en enhed fra MED-EL. MED-ELs høreløsninger omfatter cochlear- og mellemøreimplantatsystemer, et kombineret system med elektrisk lydstimulation og høreimplantater, hjernestammeimplantater samt kirurgiske og ikke-kirurgiske benledningsenheder. http://www.medel.com

