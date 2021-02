Garantia global única de RM: a mais elevada segurança de RM com implantes auditivos da MED-EL

Três em cada quatro pessoas vão precisar de uma ressonância magnética nos próximos dez anos**. Seja um exame de rotina ou uma emergência: pacientes com perda auditiva severa poderão se deparar com um desafio se os ímãs em seus implantes auditivos não estiverem seguros dentro da máquina de RM. Isso requer a remoção cirúrgica prévia dos ímãs. A capacidade auditiva é perdida temporariamente e podem ocorrer danos a longo prazo ao implante. Caso paciente recuse a cirurgia, poderá sentir fortes dores durante o exame, além do possível deslocamento dos ímãs.

A maior segurança em RM com o MED-EL

Nem todos os implantes implicam esse risco. Como fabricante líder em soluções auditivas implantáveis há mais de vinte anos, a MED-EL tem se empenhado em produzir somente implantes que ofereçam uma excelente segurança em RM. Para enfatizar este requisito, a MED-EL oferece a garantia única de RM, o que significa que não haverá danos ao dispositivo durante um exame de RM A MED-EL é, portanto, o único fabricante a conceder aos seus usuários uma garantia global de RM abrangente e vitalícia.

"A garantia de RM garante mais segurança, conforto e tranquilidade durante os exames de RM", disse Alexander Hofer, diretor corporativo de gestão de produtos da MED-EL. "Cuidamos de nossos usuários por toda a vida e eles devem ter a oportunidade de fazer uso de tudo o que a medicina moderna tem a oferecer. Isso é particularmente importante no diagnóstico de doenças graves, como câncer, tumores, esclerose múltipla ou doença de Parkinson", enfatiza Alexander Hofer.

Ter a possibilidade de ser submetido a exames de ressonância magnética imediatamente também pode ser crucial em situações de emergência, como em um acidente. Um benefício adicional: as pessoas com perda auditiva severa só precisam privar-se da capacidade de ouvir durante o exame de ressonância magnética propriamente dito.

Tecnologia inovadora que elimina complicações

A tecnologia segura e confiável da MED-EL garante que os ímãs existentes não sejam danificados nem deslocados causando dor durante exames de ressonância magnética. Somente os componentes externos, tais como o processador de áudio, devem ser removidos antes do exame de RM.

"A MED-EL desenvolveu seu próprio sistema de implante coclear patenteado e altamente inovador, com ímãs de implante de última geração e sua fixação dentro do implante. Isso impede, por exemplo, um deslocamento do ímã durante uma RM, que pode ser muito doloroso para o paciente", diz Martin Zimmerling, diretor de desenvolvimento de implantes da MED-EL. "Com os implantes cocleares SYNCHRONY, o imã pode girar e alinhar-se livremente de acordo com o campo magnético da ressonância magnética. Com o design adaptado do implante, as forças indesejáveis durante a ressonância magnética e a dor associada para o paciente são evitadas de forma confiável", explica Martin Zimmerling. "Estamos orgulhosos não só porque a última geração de nossos implantes cocleares é compatível com aparelhos de RM, mas também porque todos os implantes cocleares produzidos desde 1994 também o sejam, assim como todos os implantes de condução óssea e o mais recente implante de ouvido médio da MED-EL".

A crescente importância dos exames por ressonância magnética deixa claro como é importante proporcionar o acesso a este processo de imagem suave e de alta resolução às pessoas com perda auditiva severa. A MED-EL assume essa responsabilidade e oferece segurança e conforto extras por meio da garantia de RM a todos os usuários.

*Para evitar dificuldades em obter imagens nas imediações do implante, pode ser aconselhável remover os ímãs.

** Fonte: OECD. Exames de ressonância magnética de 2016 a 2019.

Sobre a MED-EL:

MED-EL Medical Electronics, líder em soluções auditivas implantáveis, é movida pela missão de superar a perda auditiva como uma barreira para a comunicação. A empresa privada com sede na Áustria foi cofundada pelos pioneiros da indústria, Ingeborg e Erwin Hochmair, cujas pesquisas inovadoras levaram ao desenvolvimento do primeiro implante coclear (IC) microeletrônico multicanal do mundo, que foi implantado com sucesso em 1977 e foi a base para o que hoje é conhecido como IC moderno. Isso lançou as bases para o crescimento bem-sucedido da empresa em 1990, quando eles contrataram seus primeiros funcionários. Até o momento, a MED-EL possui mais de 2.200 funcionários em cerca de 75 países e tem 30 unidades em todo o mundo. A empresa oferece a mais ampla gama de soluções implantáveis e não implantáveis para tratar todos os tipos de perda auditiva, permitindo que pessoas em 124 países desfrutem do dom da audição com a ajuda de um dispositivo MED-EL. As soluções auditivas da MED-EL incluem sistemas de implantes cocleares e de ouvido médio, um sistema combinado de implantes auditivos de estimulação acústica elétrica, implantes auditivos de tronco cerebral, assim como dispositivos de condução óssea cirúrgicos e não cirúrgicos.

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.

Fürstenweg 77a

6020 Innsbruck, Austria

CEO Doz. DI Dr DDr med. h.c. Hochmair Ingeborg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1429565/MED_EL_easyMRI.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1429566/MED_EL_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1429564/easyMRI_Logo.jpg

FONTE MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH

Related Links

https://www.medel.com



SOURCE MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH