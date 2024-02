Global Sources invite les acheteurs du monde entier à explorer l'incontournable salon international de l'approvisionnement du Vietnam

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 20 février 2024 /PRNewswire/ -- Global Sources, une entreprise qui possède une vaste expérience dans l'organisation de salons internationaux, est ravie de présenter Global Sourcing Fair Vietnam 2024 (salon international de l'approvisionnement du Vietnam 2024), un événement marquant qui se tiendra du 24 au 26 avril au Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), au Vietnam.

L'incontournable salon vietnamien de l'approvisionnement dédié à l'approvisionnement international promet cette année une expansion sans précédent, doublant l'ampleur de son prédécesseur très réussi en 2023.

Cette célébration mondiale des produits durables et prêts à l'exportation couvre les domaines suivants : maison et ameublement, cadeaux et artisanat, et mode et textile. Plus de 500 fournisseurs de l'ANASE et d'Asie y participeront, dont 70 % du Vietnam. Cet événement constitue une plateforme de contacts directs avec des fournisseurs vérifiés, offrant aux acheteurs étrangers la possibilité de s'approvisionner en produits OEM, ODM, OBM et prêts à l'exportation.

S'appuyant sur le succès retentissant de l'édition 2023, qui a attiré 12 000 acheteurs étrangers, y compris des géants de l'industrie comme El Corte Inglés, Decathlon, H&M et Marks & Spencer, le Salon international sur l'approvisionnement au Vietnam s'est imposé comme une destination incontournable pour les leaders de l'industrie à la recherche de fournisseurs de premier plan. Cette année, l'événement a déjà recueilli des pré-inscriptions de grands noms tels que Staples, Gap, Unilever et d'autres, qui attendent avec impatience l'occasion de s'approvisionner en nouveaux produits et de se préparer pour les saisons à venir en 2025.

Le salon va au-delà des expositions de produits pour offrir une expérience immersive. Les participants peuvent prendre part à des séances personnalisées de rapprochement d'entreprises, obtenir des informations sur la fabrication grâce aux visites d'usine gratuites réservées aux acheteurs VIP vérifiés et bénéficier d'un programme de subvention attrayant. Les visiteurs peuvent assister au défilé de mode, qui propose une sélection variée de produits des exposants. De plus, une gamme de services numériques, y compris GlobalSources.com et l'application Global Sources, sont tous prêts à offrir une expérience commerciale supérieure aux acheteurs et aux fournisseurs mondiaux pendant et après les salons.

À propos de Global Sources

Global Sources est une plateforme d'approvisionnement B2B reconnue à l'échelle internationale qui favorise le commerce mondial depuis plus de 50 ans. La société met en relation des acheteurs professionnels et des fournisseurs vérifiés dans le monde entier grâce à des solutions sur mesure et des informations commerciales fiables par l'entremise de salons professionnels, de plateformes numériques et des magazines. En 1995, Global Sources a lancé le premier site d'e-commerce B2B international, GlobalSources.com. La société compte plus de 10 millions d'acheteurs et d'utilisateurs internationaux enregistrés.

