Global X seleccionada como gestora del primer ETF de deuda soberana local de Colombia

NUEVA YORK, 15 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Global X ETFs, proveedor de fondos cotizados en bolsa (exchange-traded funds, ETFs) con sede en Nueva York, anunció hoy que la firma, que ofrece servicios financieros a través de su oficina de representación registrada ante la Superintendencia Financiera de Colombia, ha sido seleccionada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, en cooperación con el Banco Mundial, como gestora del "Fondo Bursátil de Deuda Pública Colombiana" ("ETF de deuda pública colombiana"). El fondo será el primer ETF de renta fija de Colombia.

"Global X agradece haber sido seleccionada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia para gestionar este fondo en apoyo de los mercados de bonos en moneda local del país tanto para inversionistas locales como extranjeros", dijo Federico Torres[i], director de ventas de América Latina de Global X ETFs. "Estamos seguros de que este programa, con el apoyo del Banco Mundial, desempeñará un papel clave en el crecimiento del mercado de capitales de Colombia".

"J.P. Morgan se enorgullece de estar asociado a este programa de ETF impulsado por el emisor y al desarrollo sostenible del mercado de capitales de Colombia. Nos entusiasma trabajar con Global X ETFs, el gobierno colombiano y el Banco Mundial en este esfuerzo", dijo Gloria Kim, directora global de Index Research y codirectora de ESG Research en J.P. Morgan.

"Ser los administradores del primer fondo colombiano de deuda pública del mercado bursátil del país constituye un reconocimiento de nuestra experiencia y a la vez un reto a la confianza que el gobierno colombiano y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público han depositado en nuestra entidad", dice Buenaventura Osorio M., presidente de Fiduciaria Bogotá. "Es importante destacar que la digitalización y la innovación, pilares estratégicos de nuestra organización, constituyen la oportunidad de llegar a más colombianos con productos de inversión que se adapten a sus necesidades y amplíen el acceso a alternativas en el mercado de capitales colombiano, lo que nos da la oportunidad de desarrollar un mercado de deuda soberana minorista en el país".

El fondo funcionará como un fondo cotizado en bolsa impulsado por la emisión (Issue-Driven Exchange Traded Fund, ID ETF), un producto de inversión desarrollado por el Banco Mundial para apoyar los mercados de capitales en economías emergentes al colaborar con socios locales y permitir que la deuda en moneda local se presente en un formato de ETF. Este fondo estará denominado en pesos colombianos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia realizó un proceso de evaluación a través del cual seleccionó a Global X ETFs como gestora del fondo, a Fiduciaria Bogotá como administradora del fondo y a J.P. Morgan como proveedor del índice de referencia del fondo.

Acerca de Global X ETFs

Global X ETFs es una empresa con sede en los Estados Unidos fundada en 2008. Durante más de una década, nuestra misión ha sido empoderar a los inversores con soluciones inteligentes e inexploradas. Nuestra gama de productos cuenta con más de 90 estrategias de ETF y más de 40.000 millones de USD en activos bajo gestión.[ii] Si bien nos distinguimos por nuestros ETF temáticos de crecimiento, renta y acceso internacional, también ofrecemos fondos de recursos básicos, materias primas y Alpha para adaptarse a una amplia gama de objetivos de inversión. Explore nuestros ETF, investigaciones y perspectivas, y más en www.globalxetfs.com .

Global X es miembro de Mirae Asset Financial Group, líder mundial en servicios financieros, con más de 628.000 millones de USD en activos bajo gestión en todo el mundo.[iii] Mirae Asset cuenta con una amplia plataforma global de ETF en EE. UU., Brasil, Canadá, Colombia, Europa, Hong Kong, India, Japón, Corea y Vietnam con más de 80.000 millones de USD en activos bajo gestión.[iv]

Divulgaciones importantes

Global X ha constituido una oficina representativa en Colombia para la promoción y oferta de los productos y servicios de una corporación financiera extranjera representada en Colombia. Global X es una oficina de representación de una institución financiera domiciliada en los Estados Unidos de América y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para anunciar y ofrecer productos y servicios financieros en Colombia.

Cualquier acuerdo entre un posible cliente colombiano y Global X será dictaminado por los jueces competentes de la jurisdicción pertinente del producto o servicio y, por lo tanto, la figura colombiana de asesor financiero del consumidor financiero no se aplica a esta relación. Global X ha establecido múltiples canales de atención para las solicitudes o quejas de sus clientes, que pueden presentarse a través de globalxetfs.com.

Las inversiones suponen riesgos, lo que incluye una posible pérdida de capital.

Las acciones de ETF se compran y venden al precio de mercado (no al VL) y no se reembolsan individualmente desde el fondo. Las comisiones de corretaje reducirán el rendimiento. Los índices no se administran y no incluyen el efecto de las comisiones, gastos y cargos por venta. No se puede invertir directamente en un índice.

Antes de invertir, piense detenidamente en los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos del fondo. Esta y otra información se pueden encontrar en el documento de información del plan del fondo. Lea detenidamente antes de invertir.

Global X Management Company LLC, empresa con sede en los Estados Unidos, actúa como asesor de Global X Funds.

