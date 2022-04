Globale Ernährungssicherheit und der Russland-Ukraine-Konflikt

Auch wenn die Ernährungssicherheit in der Welt schon vor dem aktuellen Konflikt nicht gegeben war und bis zu einer Milliarde Menschen unterernährt waren, hat der Konflikt in der Ukraine die Lage nach Ansicht von Marco Lambertini, Generaldirektor des WWF International, auf ein kritisches Niveau gehoben, da rund 50 Länder von russischen und ukrainischen Agrarexporten abhängig sind.

Marcia Merry Baker, Landwirtschaftsredakteurin, Redaktionsausschuss des EIR-Nachrichtendienstes, wies darauf hin, dass eine „internationale Mobilisierung für eine verbesserte Nahrungsmittelversorgung" eingeleitet werden müsse, um die Krise zu mildern.

Professor Zhang Chuanhong, außerordentlicher Professor an der Chinesischen Agraruniversität, merkte an, dass die Sanktionen gegen russische Ölfirmen die Preise in die Höhe getrieben haben, was sich wiederum auf die Versorgung mit Harnstoff auswirkte, einem entscheidenden Element bei der Herstellung von Düngemitteln.

Auch wenn die Aussichten düster bleiben, wenn keine Sofortmaßnahmen ergriffen werden, bietet die derzeitige Krise auch eine Gelegenheit für die Weltgemeinschaft, robustere und widerstandsfähigere Systeme zu entwickeln und aufzubauen, die künftigen Schocks standhalten können, und gleichzeitig Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um die unmittelbaren Bedrohungen zu bekämpfen.

Marcia ist der Meinung, dass "souveräne Regierungen die transnationalen Konzerne überstimmen müssen", die ein Monopol auf die Landwirtschaft haben.

Matteo Marchisio, IFAD-Vertreter in China, der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Republik Korea, schlug vor, „Sonnenblumenöl durch Ölpalmen und Sojabohnen zu ersetzen", deren Ausfuhren aus der Ukraine durch die Krise erheblich beeinträchtigt worden seien.

Um wirklich widerstandsfähig zu werden, muss die Weltgemeinschaft nach Ansicht der Experten eine grundlegende Infrastruktur entwickeln und die Notfallmobilisierung verbessern.

Helga La Rouche vertrat die Ansicht, dass Chinas Ansatz, einen großen Teil seiner Bevölkerung aus der Armut zu befreien, ein Vorbild für andere Entwicklungsländer sei, und sie forderte die Entwicklungsländer auf, diesen Weg zu beschreiten, um Ernährungssicherheit zu erreichen.

Die Experten riefen dazu auf, dringend zu handeln und Sofortmaßnahmen zu ergreifen, da es ein schlechtes Licht auf den moralischen Charakter der Weltgemeinschaft wirft, wenn sie tatenlos zusieht, wie eine Milliarde Menschen hungert.

Die vollständige Version des Forums https://www.youtube.com/watch?v=TpmFLxwPjTA

Kontakt [email protected] für mehr.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1783398/Ripple_Effect_of_the_Russia_Ukraine_Conflict_Food_Security.mp4

SOURCE CGTN Think Tank