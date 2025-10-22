Globale Laufsteg-Ikonen lassen die Eleganz vergangener Zeiten durch die zeitlosen Designs von LILYSILK wieder aufleben

NEW YORK, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Da die Modenschauen dieser Saison erneut Diskussionen über Schönheit, Individualität und Handwerkskunst anregen, kehrten eine Reihe berühmter Models ins Rampenlicht zurück und brachten ein Gefühl von anmutiger Kontinuität mit sich. Für LILYSILK nehmen diese Laufsteg-Ikonen einen subtilen, aber bedeutungsvollen Platz in der Geschichte der Marke ein, da sie sich bereits in privaten Momenten zurückhaltender Eleganz für Designs von LILYSILK entschieden haben.

Gigi Hadid was spotted to wear LILYSILK Glossy Silk Mini Robe

Unter ihnen ist auch das amerikanische Model Jasmine Tookes, die bei der diesjährigen Victoria's Secret Show zu sehen war. Anfang des Jahres teilte sie auf Instagram einen Look mit der LILYSILK Seidencharmeuse-Bluse mit Rundhalsausschnitt und einer Seidenhose mit schrägem Schnitt. Das Ensemble strahlte durch fließende Linien und eine lockere Silhouette modernen Luxus aus und spiegelte ihren mühelosen Stil wider.

Gigi Hadid, ein international bekanntes Model und eine vertraute Erscheinung bei den Victoria's Secret Shows, wurde bei den Vorbereitungen für die Filmfestspiele in Cannes in der glänzenden Mini-Seidenrobe von LILYSILK fotografiert. Ihr Auftritt in diesem entspannten Moment unterstrich ihre persönliche Herangehensweise an Eleganz, die mühelos Weichheit und Selbstbewusstsein miteinander verbindet.

Emily Ratajkowski, ein Supermodel, das ihr Debüt bei der Victoria's Secret Fashion Show 2025 gab, wurde mehrfach in dem LILYSILK minimalistischen Seidenrock gesehen. Mit seiner schräg geschnittenen Silhouette und minimalistischen Inspiration aus den 90er Jahren bietet das Kleidungsstück fließende Bewegungen und zurückhaltende Sinnlichkeit und fängt damit perfekt ihre unverwechselbare Freizeitästhetik ein.

Das brasilianische Model Alessandra Ambrosio, eine langjährige Teilnhmerin an Victoria's Secret Shows, hat die Styles von LILYSILK in mehreren Modesaisons getragen. Sie kombinierte kuschelige Strickwaren und Seidenkleider mit ihrer charakteristischen entspannten Eleganz, darunter Looks wie ein gestreifter Seidenstrick, den sie in Cannes trug, und ein weiches Kaschmir-Oberteil mit V-Ausschnitt, das sie bei einem lässigen Auftritt in Los Angeles trug.

Barbara Palvin, die dieses Jahr ebenfalls auf die Bühne von Victoria's Secret zurückkehrte, war kürzlich bei den Filmfestspielen in Cannes in einem LILYSILK Kaschmir-Cardigan mit Rundhalsausschnitt und tailliertem Schnitt , gepaart mit einer Hose aus Wollgemisch mit weitem Bein und Streifenmuster gesehen.

„Wir freuen uns sehr, diese herausragenden Models auf der internationalen Bühne glänzen zu sehen", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. „Nachdem sie bereits zuvor die Eleganz der LILYSILK-Designs präsentiert haben, strahlen sie weiterhin das gleiche Selbstbewusstsein und den gleichen Charme aus, die unsere Philosophie ausmachen. Wir sind stolz auf diese Momente der Verbundenheit und freuen uns darauf, weitere Stilreisen zu feiern."

Diese Auftritte waren nicht Teil einer offiziellen Kampagne. Sie spiegeln das stille Selbstbewusstsein von Menschen wider, die sich ganz nach ihren eigenen Vorstellungen für Eleganz entscheiden – ein Wert, den LILYSILK mit Stolz teilt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801354/Gigi_Hadid_spotted_wear_LILYSILK_Glossy_Silk_Mini_Robe.jpg