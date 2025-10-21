Les icônes mondiales des défilés de mode revisitent l'élégance portée autrefois à travers les créations intemporelles de LILYSILK.

NEW YORK, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que les défilés de mode de cette saison relancent les conversations sur la beauté, l'individualité et l'artisanat, un certain nombre de mannequins célèbres retrouvent les feux de la rampe, apportant avec eux un sentiment de continuité gracieuse. Pour LILYSILK, ces légendes des défilés occupent une place subtile mais significative dans l'histoire de la marque, car elles ont déjà choisi les créations LILYSILK dans des moments privés d'élégance discrète.

Gigi Hadid was spotted to wear LILYSILK Glossy Silk Mini Robe

Parmi eux, le mannequin américain Jasmine Tookes, qui a participé cette année au défilé Victoria's Secret. Plus tôt cette année, elle a partagé un look sur Instagram avec le chemisier à col ras du cou en soie charmeuse LILYSILK et le pantalon en soie à coupe biaise. L'ensemble a symbolisé le luxe moderne grâce à des lignes fluides et une silhouette décontractée, reflétant son sens du style sans effort.

Gigi Hadid, mannequin de renommée internationale et habituée des défilés Victoria's Secret, a été photographiée se préparant pour le Festival de Cannes dans la mini robe en soie brillante LILYSILK. Son apparition dans ce moment de détente a souligné son approche personnelle de l'élégance, mêlant sans effort douceur et assurance.

Emily Ratajkowski, top-modèle qui a fait ses débuts lors du Victoria's Secret Fashion Show 2025, a été vue dans la jupe en soie minimaliste et esthétique de LILYSILK de nombreuses fois. Avec sa silhouette coupée en biais et son inspiration minimaliste des années 90, cette pièce offre un mouvement fluide et une sensualité tranquille, reflétant parfaitement son esthétique hors du commun.

Le mannequin brésilien Alessandra Ambrosio, ancienne élève de Victoria's Secret, a adopté les styles LILYSILK au cours de plusieurs saisons de la mode. Elle a associé des tricots douillets et des séparations en soie à sa sophistication décontractée caractéristique, notamment avec un tricot de soie rayé stylé à Cannes et un doux top en cachemire à col en V porté lors d'une apparition décontractée à Los Angeles.

Barbara Palvin, qui est également revenue sur la scène de Victoria's Secret cette année, a été vue lors du récent Festival de Cannes dans un LILYSILK cardigan à col court en cahsmire associé à des pantalons à rayures en laine mélangée.

« Nous sommes ravis de voir ces modèles exceptionnels briller sur la scène internationale », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Ayant déjà fait preuve d'élégance dans les créations de LILYSILK, elles continuent à rayonner la même confiance et le même charme qui définissent notre philosophie. Nous sommes fiers de ces moments de connexion et nous sommes impatients de célébrer les prochaines démonstrations de style. »

Ces apparitions ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une campagne officielle. Elles reflètent la confiance tranquille des personnes qui choisissent l'élégance selon leurs propres termes, une valeur que LILYSILK partage fièrement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.lilysilk.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2801354/Gigi_Hadid_spotted_wear_LILYSILK_Glossy_Silk_Mini_Robe.jpg