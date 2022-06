Globale Rekrutierung von SVOLT-Industriepartnern

CHANGZHOU, China, 9. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die „SVOLT Energy Technology Company Industry Partner Global Recruitment" wird von SVOLT zusammen mit SVOLT CAPITAL, Dr. Octopus und 36 Kr initiiert und konzentriert sich auf die drei neuen Bereiche der Lithiumindustrie (neue Technologie, neuer Prozess, neues Material) und industrielles Internet (Big Data, KI-Intelligenz, Kommunikation, etc.), die weltweite Rekrutierung exzellenter Talente und Technologieteams für Inkubations- und Innovationszwecke, die Suche nach potenzialstarken und technologieführenden Industrieunternehmen oder Universitätsteams, um das rasche Wachstum von Unternehmen zu fördern und eine optimierte industrielle Ökologie aufzubauen. Darüber hinaus wird die Rekrutierung durch einen Innovations-Inkubationsfonds in Höhe von 500 Mio. Yuan unterstützt, und die in die engere Wahl gekommenen Teams werden dem Dr. Octopus beitreten und in verschiedenen Aspekten wie Management und Wachstum Unterstützung durch industrielle Synergien erhalten.