Recrutement mondial de partenaires industriels SVOLT

CHANGZHOU, Chine, 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le « SVOLT Energy Technology Company Industry Partner Global Recruitment » est initié par SVOLT, en collaboration avec SVOLT CAPITAL, Dr. Octopus et 36 Kr. Il se concentre sur les trois nouveaux domaines de l'industrie du lithium (nouvelles technologies, nouveaux processus, nouveaux matériaux) et de l'Internet industriel (big data, intelligence artificielle, communication, etc.), recrute à l'échelle mondiale d'excellents talents et équipes technologiques pour incuber et innover, et recherche des entreprises et équipes universitaires à la pointe de la technologie et au potentiel élevé pour favoriser la croissance rapide des entreprises et bâtir une écologie industrielle optimisée. En outre, le recrutement sera soutenu par un fonds d'incubation de l'innovation de 500 millions de yuans, et les équipes présélectionnées rejoindront le Dr. Octopus et recevront un soutien de synergie industrielle dans divers domaines, tels que la gestion et la croissance.