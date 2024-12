Globale Talente gestalten gemeinsam Silvestershow des Burj Khalifa unter dem Motto „Beyond Dreams"

9-minütiges Meisterwerk aus Originalmusik, Lichtern, Lasern und Feuerwerk

Live-Auftritte in der gesamten Innenstadt von Dubai steigern die Vorfreude auf die Hauptshow

DUBAI, VAE, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Ein internationales Team von über 110 Expertinnen und Experten aus elf Ländern hat sich zusammengefunden, um die fesselndste Silvesterfeier in der Geschichte Dubais zu gestalten. Beyond Dreams ist der Titel einer atemberaubenden 9-minütigen Performance, die das Publikum auf der ganzen Welt mit Originalmusik, dynamischen Lichtspielen, hochmodernen Lasern und einem explosiven Feuerwerk in Erstaunen versetzen wird. Diese außergewöhnliche Zusammenarbeit wird den Burj Khalifa nicht nur in eine hoch aufragende Ikone verwandeln, sondern auch in ein Symbol der Einheit, der Kreativität und des technologischen Fortschritts.

Emaar's New Year's Eve Extravaganza at the Burj Khalifa. Credit: Emaar

Die monatelangen Vorbereitungen gipfelten in einer Show, die Kunstfertigkeit und Innovation miteinander verbindet. Im Vorfeld der Hauptvorstellung wird ein mitreißendes Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik, Tanzdarbietungen, dynamischen Trommlern und umherziehenden Künstlern den Burj Park, den Dubai Opera Garden und den Mohammed Bin Rashid Boulevard beleben.

Während die letzten Momente des Jahres 2024 laufen, wird jede Menge Vorfreude auf den Countdown bis Mitternacht in Downtown Dubai entfacht. Das schillernde Spektakel wird seinen Höhepunkt erreichen, wenn die Uhr zwölf schlägt. Das Finale von Beyond Dreams verspricht, den Burj Khalifa mit seiner kürzlich modernisierten LED-Fassade in eine spektakuläre Leinwand aus Licht und Klang zu verwandeln. Über 15.600 pyrotechnische Elemente sowie mehr als 200 hochmoderne Strahler und Laser werden für eine visuell beeindruckende und emotional bewegende Erfahrung sorgen. Die Show soll ein Symbol für Transformation, Einheit und grenzenlose Möglichkeiten für das kommende Jahr sein.

Die Live-Übertragung beginnt um 17:00 Uhr GST (13:00 Uhr GMT), und auf großen Bildschirmen in der gesamten Innenstadt von Dubai können Besucherinnen und Besucher die Show von den wichtigsten Standorten aus verfolgen. Ein weltweites Publikum kann den Live-Stream um 20:30 Uhr GST (16:30 Uhr GMT) auf den offiziellen Online-Kanälen von Emaar einschalten, um diese besondere Feier mitzuerleben.

Derzeit besteht noch die Möglichkeit, dieses außergewöhnliche Ereignis persönlich zu erleben. Karten können unter https://mydubainewyear.emaar.com/en/ erworben werden. Teilnehmende haben die Möglichkeit, den ganzen Silvesterzauber von einigen der berühmtesten Aussichtspunkten in Downtown Dubai zu erleben. Die einzigartige Feier wird Kunst, Innovation und Gemeinschaftsgeist miteinander verbinden und den Silvesterabend zu einem unvergesslichen Ereignis werden lassen.

Informationen zu Emaar Properties

Emaar Properties PJSC, notiert an der Dubai Financial Market, ist ein globaler Immobilienentwickler und Anbieter von Premium Lifestyle mit einer bedeutenden Präsenz im Nahen Osten, Nordafrika und Asien. Als eines der größten Immobilienunternehmen der Welt verfügt Emaar über ein Grundstücksvermögen von mehr als 157 Millionen Quadratmetern in den Vereinigten Arabischen Emiraten und den wichtigsten internationalen Märkten.

Emaar hat seit 2002 rund 117.000 Wohneinheiten in Dubai und anderen globalen Märkten veräußert und kann dabei auf eine erfolgreiche Bilanz verweisen. Emaar verfügt über starke, wiederkehrende Einnahmen generierende Vermögenswerte mit ca. 1,4 Millionen Quadratmetern an Mieteinnahmen generierenden Objekten und 38 Hotels und Resorts mit rund 9.200 Zimmern (einschließlich eigener und verwalteter Hotels). Heute stammen 36 Prozent des Umsatzes von Emaar aus den Bereichen Einkaufszentren, Gastgewerbe, Freizeit, Unterhaltung, gewerbliche Vermietung und internationale Geschäfte.

Der Burj Khalifa, eine globale Ikone, die Dubai Mall, das meistbesuchte Einzelhandels- und Lifestyle-Ziel der Welt, und der Dubai Fountain, der größte Springbrunnen der Welt, gehören zu den Top-Objekten von Emaar.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2578581/NYE_Burj_Khalifa_Emaar.jpg