Les talents du monde entier s'unissent pour le show du Nouvel An « Beyond Dreams » du Burj Khalifa

Un chef-d'œuvre de neuf minutes de musique originale, de lumières, de lasers et de feux d'artifice

Des spectacles en direct dans le centre-ville de Dubaï intensifient l'attente pour le spectacle principal

DUBAÏ, ÉAU, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Une équipe internationale de plus de 110 experts de 11 pays s'est réunie pour créer la célébration du Nouvel An la plus captivante de l'histoire de Dubaï. Beyond Dreams est un spectacle époustouflant de neuf minutes conçu pour éblouir le public du monde entier avec de la musique originale, des jeux de lumière dynamiques, des lasers et une pyrotechnie époustouflante. Cette collaboration extraordinaire transformera le Burj Khalifa non seulement en une icône imposante, mais aussi en un symbole d'unité, de créativité et de prouesse technologique.

Des mois de préparation ont abouti à un spectacle qui allie art et innovation. Avant le spectacle principal, une série de représentations en direct - musique, danseurs urbains, batteurs dynamiques et artistes itinérants étonnants - animera Burj Park, Dubai Opera Garden et Mohammed Bin Rashid Boulevard.

Alors que l'année 2024 touche à sa fin, le compte à rebours jusqu'à minuit déclenchera une vague d'émotions dans le centre-ville de Dubaï. Le spectacle éblouissant ira crescendo lorsque l'horloge sonnera minuit. Le bouquet final de Beyond Dreams promet de transformer le Burj Khalifa, avec sa façade LED récemment rénovée, en une spectaculaire toile de son et lumière. Plus de 15 600 éléments pyrotechniques, ainsi que plus de 200 faisceaux lumineux et lasers, créeront un voyage visuellement saisissant et à forte résonance émotionnelle. Le spectacle sera un symbole de transformation, d'unité et de possibilités illimitées pour l'année à venir.

La diffusion en direct commencera à 17h00 GST (13h00 GMT), avec des écrans géants dans le centre-ville de Dubaï permettant aux visiteurs de vivre le spectacle à partir d'endroits clés. Le public du monde entier pourra suivre la retransmission en direct à partir de 20h30 GST (16h30 GMT) sur les canaux en ligne officiels d'Emaar pour assister à cette remarquable célébration.

Il est encore possible de vivre cet événement extraordinaire en personne. Les billets sont en vente sur : https://mydubainewyear.emaar.com/en/. Les participants auront la chance d'assister à toute la magie du Nouvel An depuis certains des points de vue les plus emblématiques du centre-ville de Dubaï. Cette célébration unique mêlera l'art, l'innovation et l'esprit d'appartenance, offrant une manière inoubliable d'accueillir la nouvelle année.

