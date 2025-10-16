Globalna podróż LEPAS pod znakiem eleganckiej jazdy właśnie się rozpoczyna. Ciesz się wyjątkowymi osiągami modelu LEPAS L8 w zróżnicowanych warunkach drogowych

WUHU, Chiny, 16 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Gdy elegancja spotyka się z dynamiką jazdy, a technologia płynnie przenika do codziennego życia, rozpoczyna się nowy rozdział w historii eleganckiej mobilności. 15 października oficjalnie startuje flagowe wydarzenie segmentu LEPAS podczas 2025 Chery International User Summit - LEPAS Global Journey of Elegant Drive (China Stop).

LEPAS L8

Głównym elementem wydarzenia jest LEPAS L8, pierwszy model tej marki ucieleśniający jej charakterystyczną koncepcję stylistyczną określaną jako „estetyka geparda" oraz najnowocześniejsze inteligentne technologie. Grupa pojazdów pokona blisko 1000 kilometrów - z Szanghaju do Wuhu, przejeżdżając przez Suzhou, Moganshan i Xuancheng. Trasa obejmuje różnorodne typy nawierzchni - od ulic miejskich i autostrad po kręte drogi górskie i odcinki nocne. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele globalnych mediów, KOL-e i KOC-e, a wszystkie najważniejsze momenty zostaną uchwycone w relacjach na żywo i ujęciach z drona, tworząc filmową opowieść drogową.

W trakcie przejazdu LEPAS L8 zaprezentuje swoje wszechstronne osiągi oraz urok „Eleganckiej jazdy". W Szanghaju kierowcy doświadczą płynnego przyspieszania i komfortu kabiny klasy premium. Na autostradzie Szanghaj-Jiangsu systemy wspomagania kierowcy, takie jak adaptacyjny tempomat, zapewnią bezproblemową jazdę. Na krętych drogach Moganshan będzie można doświadczyć łatwości prowadzenia i wydajności systemu odzyskiwania energii, a zewnętrzne zasilanie V2L zamieni pole biwakowe w mobilne centrum zasilania. W okolicach Xuancheng uczestnicy poznają dopracowane zawieszenie i przekonają się o stabilności pojazdu, zaś w Wuhusystemy wspomaganiaparkowania APA (automatyczne parkowanie) i RPA (zdalne wspomaganie parkowania) zapewnią eleganckie zakończenie podróży.

Ta podróż to coś więcej niż jazda próbna - to celebracja eleganckiego stylu życia za kółkiem. Łącząc ludzi, auta i otoczenie, wydarzenie pokazuje, jak LEPAS L8 może służyć jako wyrafinowany towarzysz podróży. Uczestnicy odkryją nowoczesną panoramę Szanghaju, klasyczne ogrody Suzhou, spokojną naturę Moganshan, malarskie krajobrazy Xuancheng oraz tętniące życiem nabrzeże Wuhu - każde z tych miejsc tworzy wyjątkowy dialog między elegancją, kulturą a mobilnością.

Podróż stanowi również jeden z kluczowych punktów programu LEPAS podczas Międzynarodowego Szczytu Użytkowników Chery 2025. W ramach wydarzenia odbędzie się także Wystawa Ekosystemu Chery, na której zadebiutuje asystent człowieka firmy Chery - robot AiMOGA.

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/2796638/LEPAS_L8.jpg