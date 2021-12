Globalna sprzedaż pickupa GWM przekroczyła liczbę 2 milionów sztuk

Pickup jest pierwszym typem pojazdu produkowanym przez GWM, przy czym według oficjalnych statystyk GWM pickup od wielu lat notuje gwałtowny wzrost sprzedaży. Jego światowa sprzedaż w 2019 roku wyniosła 148830 sztuk, co oznacza wzrost o 7,85% rok do roku. W 2020 roku sprzedaż ta wzrosła o 51,2% rok do roku, do 225000 sztuk. Szczególnie GWM POER, Wingle 5 i Wingle 7 stały się pierwszymi trzema w sprzedaży pojedynczych modeli na światowym rynku pickupów. W tym roku GWM pickup sprzedał 187000 sztuk w ciągu zaledwie trzech kwartałów, a w szczególności GWM POER osiągnął sprzedaż ponad 10000 sztuk w ciągu 16 kolejnych miesięcy.