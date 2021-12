As vendas globais da caminhonete GWM ultrapassam dois milhões de unidades

A caminhonete é o primeiro tipo de veículo produzido pela GWM e, de acordo com estatísticas oficiais, a caminhonete GWM tem tido um rápido crescimento nas vendas durante muitos anos. Suas vendas globais em 2019 foram de 148.830 unidades, um aumento ano a ano de 7,85%. Em 2020, essas vendas aumentaram de 51,2% em relação ao ano anterior para 225.000 unidades. Particularmente, a GWM POER, a Wing Le 5 e a Wingle 7 se tornaram as três primeiras em vendas de um único modelo no mercado global de caminhonetes. Este ano, a caminhonete GWM vendeu 187 mil unidades em apenas três trimestres, e especialmente a GWM POER vendeu mais de dez mil unidades em 16 meses consecutivos.

A caminhonete GWM recebeu grandes elogios de muitos meios automotivos internacionais, o que é uma das razões importante de seu crescente aumento de vendas. Em um test drive off-road profissional na Rússia, a mídia automotiva profissional local, Auto.ru, comentou que a caminhonete GWM é superior a outras marcas de caminhonetes com relação à qualidade de condução, excelente manuseio e desempenho off-road. A Bakkie & Truck, uma revista de automóveis sul-africana de prestígio, classificou a caminhonete GWM como uma das "três principais caminhonetes do mundo", juntamente com outras grandes marcas de caminhonetes. Essa marca também foi avaliada como "um dos modelos mais colecionáveis do futuro" pela Drive, uma mídia automobilística sênior, na Nova Zelândia.

No mercado global, muitos modelos de caminhonetes GWM foram reconhecidos pelos clientes por excelente desempenho, estabelecendo uma base sólida para as vendas de mais de dois milhões de unidades. O cliente russo Burtsev ficou muito satisfeito com a Wing Le 7 por sua excelente capacidade de carga e confiabilidade. "Vou incluir a Wingle 7 na minha lista de compras", disse ele. Após o lançamento no mercado do Oriente Médio, a GWM POER foi altamente reconhecida pelo corredor campeão de Bahraini, Salah, por seu conforto e capacidade de controle. "A GWM POER tem a capacidade de superar as condições especiais da estrada e é uma opção prática para viagens familiares e compras", disse ele com um sorriso.

Em outubro de 2021, a caminhonete GWM vendeu mais de 20.000 unidades em 14 meses consecutivos. Em novembro, esta marca lançou vários novos modelos no Salão do Automóvel de Guangzhou 2021, incluindo Jingang POER, o modelo conceito de super caminhonete e Heidan, abrindo caminho para a melhoria adicional das vendas globais no futuro.

Para a expectativa futura, Zhang Haobao, gerente geral de caminhonetes GWM, disse: "Até 2025, as caminhonetes GWM alcançarão vendas anuais de mais de 500 mil unidades e estarão entre as três primeiras em vendas globais de caminhonetes."

