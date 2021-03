Globe leistet Pionierarbeit bei Daten als Währung auf den Philippinen

MANILA, Philippinen, 30. März 2021 /PRNewswire/ -- Das führende philippinische Telekommunikationsunternehmen Globe hat während des ersten Globe Innovation Fest seine erste Innovation auf dem Markt, GBs (Gigabytes) to Points, vorgestellt. Diese Funktion ist für Globe-Mobilfunk- und -Breitbandkunden verfügbar und ermöglicht es, ungenutzte Gigabytes an Kundendaten in Globe Rewards-Punkte umzuwandeln.

Globe Rewards ist das unvergleichliche Kundenbindungsprogramm des Telekommunikationsanbieters, das für den Kauf von lebenswichtigen Dingen wie Lebensmittel, Telco-Produkte und sogar Geräte genutzt werden kann und mit dem man für gute Zwecke spenden kann. Globe Rewards ist in dem Land sehr beliebt, da die Philippiner*innen ihre Punkte als Bargeld verwenden, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu bewältigen.

Dadurch erhalten sowohl Mobilfunk- als auch Breitbandkunden mehr Wert für ihr Geld, denn mit „Daten als Währung" gehen keine ungenutzten Daten der Kunden verloren.

„Die Auswirkungen der Pandemie im Land waren enorm. Also haben wir die Art und Weise, wie Philippiner*innen ihre Daten nutzen, neu erfunden, weil wir glauben, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, um unseren Kunden zu helfen, die bereits von der Krise betroffen sind. Dies trägt dazu bei, dass sie für das, wofür sie bezahlen, einen echten Mehrwert erhalten", sagte Issa Guevarra-Cabreira, stellvertretender Chief Commercial Officer von Globe.

Während Prepaid-Kunden für jedes umgewandelte GB 1 Punkt erhalten, können Postpaid-Kunden 1 GB in 10 Globe Rewards Punkte umwandeln. Ebenso können Globe At Home Prepaid WiFi Kunden 3 GB in 3 Rewards Punkte umwandeln.

„Daten können jederzeit innerhalb der Promo-Gültigkeit oder vor dem Stichtag des Plans in Punkte umgewandelt werden. Die Umwandlung ungenutzter Daten in Globe Rewards-Punkte kann über die Globe One-App erfolgen", so Guevarra-Cabreira weiter.

Die Globe Rewards-Punkte können landesweit in über 13.000 Geschäften für Einkäufe, Restaurants, Unterhaltung, Reisen und Globe-Produkte verwendet werden.

Kunden können Globe Rewards-Punkte verwenden, um bei Lazada einzukaufen, Mahlzeiten bei GrabFood zu bestellen, koreanische Filme mit Viu anzusehen oder sogar Spiele über Razer Gold-Pins zu spielen.

„Die Kunden können sich Videos ansehen, Spiele spielen, online einkaufen und sogar Versicherungen abschließen, ohne etwas ausgeben zu müssen - und das alles in der Sicherheit ihres Zuhauses. Es gibt eine größere Welt zu entdecken mit dem neu erfundenen Globe Rewards", sagte Guevarra-Cabreira.

Um mehr über Globe zu erfahren, besuchen Sie www.globe.com.ph .

Informationen zu Globe Telecom

Globe Telecom, Inc. ist ein führendes Full-Service-Telekommunikationsunternehmen auf den Philippinen und wird an der philippinischen Börse unter dem Börsenkürzel GLO gehandelt. Das Unternehmen bedient die Telekommunikations- und Technologiebedürfnisse von Privat- und Geschäftskunden mit einer ganzen Reihe von Produkten und Dienstleistungen, darunter Mobilfunk, Festnetz, Breitband, Datenverbindungen, Internet und Managed Services. Die Hauptinteressen des Unternehmens liegen in den Bereichen Finanztechnologie, digitale Marketinglösungen, Risikokapitalfinanzierung für Startups und virtuelle Gesundheitsversorgung. 2019 wurde Globe Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen und verpflichtete sich damit zur Umsetzung universeller Nachhaltigkeitsprinzipien. Ihre Auftraggeber sind die Ayala Corporation und Singtel, anerkannte Branchenführer im Land und in der Region. Weitere Informationen finden Sie unter www.globe.com.ph. Folgen Sie @enjoyglobe auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.

