Na Filipinach Globe rozpoczyna wykorzystywanie danych jako waluty

MANILA, Filipiny, 29 marca 2021 r. /PRNewswire/ -- Globe, czołowy filipiński operator telekomunikacyjny, podczas pierwszej imprezy Globe Innovation Fest zaprezentował swoją unikatową innowację, GBs to Points (Gigabajty na punkty). Funkcja ta jest dostępna dla klientów sieci komórkowych i szerokopasmowych Globe, umożliwiając zamianę niewykorzystanych gigabajtów danych klientów na punkty Globe Rewards.

Globe Rewards to wyjątkowy program lojalnościowy operatora telekomunikacyjnego, który może być wykorzystywany do kupowania podstawowych produktów, takich jak żywność, artykuły gospodarstwa domowego, produkty telekomunikacyjne, a nawet urządzenia i darowizny na cele charytatywne. Globe Rewards jest niezwykle popularny w kraju, ponieważ Filipińczycy korzystają ze swoich punktów jak z gotówki, aby poradzić sobie z efektami pandemii COVID-19.

Dzięki temu zarówno klienci telefonii komórkowej, jak i sieci szerokopasmowych mogą liczyć na korzystniejszy stosunek ceny do jakości, ponieważ przy zastosowaniu zasady „dane jako waluta" żadne niewykorzystane dane klienta nie przepadają.

„Skutki pandemii w kraju są kolosalne. Wprowadziliśmy zatem nowy sposób korzystania z danych przez Filipińczyków, ponieważ uważamy, że teraz jest najlepszy okres, aby pomóc naszym klientom, którzy już odczuwają skutki kryzysu. Rozwiązanie to pomaga wykorzystać rzeczywistą wartość na potrzeby płatności" – powiedział Issa Guevarra-Cabreira, zastępca dyrektora handlowego Globe.

Podczas gdy klienci usług przedpłaconych mogą otrzymać 1 punkt za każdy przekonwertowany GB, klienci usług abonamentowych będą mogli przekonwertować 1GB na aż 10 punktów Globe Rewards. Podobnie klienci Globe wykorzystujący At Home Prepaid WiFi mogą zamienić 3GB na 3 punkty Rewards.

„Dane mogą być zamienione na punkty w dowolnym momencie w ramach ważności promocji lub przed datą zakończenia planu. Zamiana niewykorzystanych danych na punkty Globe Rewards może być dokonana za pomocą aplikacji Globe One" – dodał Guevarra-Cabreira.

Punkty Globe Rewards mogą być wykorzystane w ponad 13000 sklepach na zakupy, posiłki, rozrywkę, podróże i produkty Globe w całym kraju.

Klienci mogą wykorzystywać punkty Globe Rewards do robienia zakupów w Lazadzie, zamawiania posiłków z GrabFood, oglądania koreańskich filmów za pośrednictwem Viu, a nawet korzystania z gier poprzez kody Razer Gold.

„Klienci mają możliwość oglądać filmy, grać w gry, robić zakupy przez internet, a nawet nabywać ubezpieczenia bez konieczności wydawania pieniędzy, a wszystko to w bezpiecznym zaciszu własnego domu. Nowa wersja Globe Rewards umożliwia poznawanie zupełnie nowego świata" – powiedział Guevarra-Cabreira.

Więcej informacji o Globe można znaleźć na stronie www.globe.com.ph .

Globe Telecom

Globe Telecom, Inc. to czołowy filipiński operator telekomunikacyjny oferujący pełen zakres usług, notowany na filipińskiej giełdzie papierów wartościowych pod symbolem GLO. Firma zaspokaja potrzeby telekomunikacyjne i technologiczne konsumentów i przedsiębiorstw w zakresie całego pakietu produktów i usług, w tym usług mobilnych, stacjonarnych, szerokopasmowych, łączności danych, Internetu i usług zarządzanych. Specjalizuje się ona również w technologiach finansowych, cyfrowych rozwiązaniach marketingowych, finansowaniu startupów za pomocą kapitału wysokiego ryzyka oraz wirtualnej opiece zdrowotnej. W 2019 roku Globe został sygnatariuszem programu ONZ Global Compact, zobowiązując się do wdrożenia uniwersalnych zasad zrównoważonego rozwoju. Jej założycielami są Ayala Corporation i Singtel, uznani liderzy branży w kraju i w regionie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.globe.com.ph. Zapraszamy do obserwowania @enjoyglobe na Facebooku, Twitterze, Instagramie i YouTube.

