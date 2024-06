GLOBELEQ PUBLIE SON RAPPORT 2023 SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LONDRES, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- Globeleq, premier producteur indépendant d'électricité en Afrique, a publié son rapport 2023 sur le développement durable. Ce rapport détaille les performances de Globeleq dans sept pays africains où le groupe a produit plus de 7 000 GWh d'électricité, touchant 8,8 millions de consommateurs et soutenant 181 971 emplois au cours de l'année écoulée.

Globeleq possède et exploite aujourd'hui 17 centrales électriques en Afrique générant un peu moins de 1,8 GW d'énergie. Le groupe construit également une importante centrale de conversion du gaz en électricité de 450 MW à Temane, au Mozambique, soutenue par la SFI et alignée sur l'accord de Paris, qui commencera à produire de l'électricité au cours des prochains mois. Au Kenya, la construction du premier projet géothermique de Globeleq à Menengai est en cours après la clôture financière du projet à la fin de 2023.

L'année dernière, le groupe a acquis une centrale solaire photovoltaïque de 41 MW à Mocuba au Mozambique et la centrale solaire photovoltaïque de 25 MW de Winnergy en Égypte, adjacente à sa centrale solaire photovoltaïque ARC. Globeleq a également achevé l'expansion de phase IV de 253 MW de sa centrale électrique d'Azito, qui est désormais la plus grande centrale électrique de Côte d'Ivoire, et a commencé à exploiter la centrale de 19 MW de Cuamba, la toute première centrale solaire photovoltaïque et de stockage par batterie combinée du groupe.

Voici d'autres faits marquants en 2023 :

Une performance exceptionnelle en matière de sécurité avec un taux d'incidents à signaler de 0 pour 200 000 heures de travail dans les opérations, un taux de 0,026 dans la construction et aucun accident avec arrêt de travail en 2023.

992 000 tonnes de CO2e évitées grâce à la production d'électricité renouvelable de Globeleq.

3,1 millions de dollars ont été investis dans des projets de développement socio-économique touchant 129 700 personnes.

496 personnes employées, dont 98 % sont originaires du pays africain où elles travaillent.

27 % d'entre elles sont des femmes et 32 % d'entre elles occupent des postes de direction.

Globeleq a annoncé en mai 2024 que Mike Scholey, PDG, quittera le groupe à la fin du mois de juin 2024 et sera remplacé par Jonathan Hoffman, actuellement directeur du développement, en tant que PDG par intérim à partir du 1er juillet 2024.

Mike Scholey, PDG de Globeleq, a déclaré aujourd'hui :

« Je suis heureux de signaler une nouvelle année de progrès importants pour Globeleq en 2023. Nous avons enregistré une performance de sécurité de pointe, qui témoigne de la culture que nous avons ancrée dans le groupe. Ailleurs, notre portefeuille continue de se développer dans nos principaux pays d'activité, ce qui nous confère une position inégalée dans le secteur africain de l'énergie. « Nos projets de construction progressant rapidement, le groupe est en bonne position pour progresser cette année et en 2025. »

