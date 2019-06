GlobeNet conclui levantamento marinho para o Malbec, seu novo sistema de cabos submarinos para a Argentina

FORT LAUDERDALE, Flórida, 24 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A GlobeNet, provedora líder de mercado e rápido crescimento de infraestrutura de telecomunicações por atacado nas Américas, anunciou hoje que concluiu o levantamento marinho para seu novo sistema de cabos submarinos para a Argentina, o Malbec. O novo sistema de cabos irá ligar as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, a Buenos Aires, na Argentina – com ramificação projetada para Porto Alegre, Brasil, no futuro.

"A colocação de cabos submarinos é um processo que requer devida diligência, planejamento meticuloso e execução orientada por detalhes", diz o presidente-executivo da GlobeNet, Eduardo Falzoni. "A conclusão do levantamento marinho no tempo esperado é um grande marco e nos permite confirmar que o cabo estará pronto para serviço no primeiro semestre de 2020".

O projeto Malbec está sendo implementado em colaboração com o Facebook. O sistema de cabos submarinos de 2.500 km inclui inteiramente a Argentina na rede da GlobeNet, fornecendo conectividade perfeita entre o Cone Sul da América do Sul e os Estados Unidos. Ele aproveita os últimos aperfeiçoamentos em tecnologia de fibra óptica, tais como SDM (Spatial Division Multiplexing), para levar o dobro da atual capacidade internacional para a Argentina. Em consequência, a nova infraestrutura irá possibilitar acesso em velocidade muito mais alta a conteúdo na mídia social, transmissão contínua (streaming) e serviços de nuvem em toda a região.

O projeto Malbec foi reconhecido, recentemente, como o "Melhor Consórcio de Cabo Submarino" no evento de Premiação Global da Comunidade de Operadoras de 2019.

Sobre a GlobeNet

A GlobeNet é uma provedora de telecomunicações por atacado que conecta as Américas com um portfólio integrado e completo de serviços de rede, IP, centro de dados e segurança. Todas as soluções de dados e TI de baixa latência são apoiadas pelo premiado e altamente resiliente sistema de cabos submarinos de 23.500 km e pela infraestrutura de centro de dados. Com o novo sistema de cabo de 2.500 km para a Argentina já em implementação, a expertise técnica da GlobeNet e seu ótimo serviço de atendimento ao cliente ajudam a assegurar que seus parceiros estejam sempre prontos para os desafios à frente.

A GlobeNet é uma empresa do portfólio do Fundo II de Infraestrutura da BTG Pactual e ganhou o Prêmio Excelência em Centros de Dados Regionais – Américas, na Premiação da Datacloud de 2019. A empresa também foi escolhida como a Melhor Provedora de Dados e Capacidade do Ano e Melhor Consórcio de Cabos Submarinos (Malbec) na Premiação da Comunidade de Operadoras de 2019; Ganhou ainda os prêmios de Operadora de Centros de Dados na Premiação NGON & Optical de 2019; de Melhor Provedora de Conectividade na Premiação da Datacloud de 2018; e de Empresa do Ano em 2017, 2018 e 2019, concedidos pela Frost and Sullivan.

Contato com a mídia:

Raul Fraile

+1 561 314 0531

marketing@globenet.net

