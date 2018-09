GlobeNet e Facebook levam novo cabo submarino até a Argentina

Anunciado em maio, o novo cabo é chamado "Malbec", e será de propriedade compartilhada das duas empresas

FORT LAUDERDALE, Flórida, e MENLO PARK, Califórnia, 5 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A GlobeNet, provedora líder e atacadista de infraestrutura de telecomunicações de mais rápido crescimento nas Américas, e o Facebook anunciaram hoje que iniciaram a construção do novo sistema de cabo submarino que a GlobeNet anunciou em maio. A GlobeNet e o Facebook serão coproprietários do sistema que será operado pela GlobeNet.

Batizado como "Malbec" em homenagem ao renomado vinho argentino, o novo cabo submarino de 2.500 km conectará as cidades brasileiras do Rio de Janeiro e São Paulo com Buenos Aires, a capital da Argentina, e terá um ramal para chegar a Porto Alegre, Brasil. Ao conectar a Argentina com a rede da GlobeNet no Brasil, a nova infraestrutura fornecerá uma conectividade homogênea entre o Cone Sul da América do Sul e os Estados Unidos. Depois de concluído, o sistema será a primeira nova rota de cabo submarino a chegar à costa argentina desde 2001.

"Estamos entusiasmados e orgulhosos em trabalhar com o Facebook", disse Eduardo Falzoni, CEO da GlobeNet. "A Argentina merece uma infraestrutura de vanguarda para satisfazer as demandas urgentes dos próximos anos. Este projeto é uma prova das nossas capacidades, expertise e compromisso com a região na qual atuamos há 15 anos."

Aproveitando os últimos desenvolvimentos em fibra óptica, o sistema de cabo "Malbec" terá seis pares de fibra, fornecerá o dobro da atual capacidade internacional para a Argentina e permitirá acesso a conteúdo de mídia social, streaming e serviços na nuvem em alta velocidade.

As duas empresas informaram que o contrato com o fornecedor já está em vigor e confirmaram que a data de entrada em serviço será o primeiro semestre de 2020.

Sobre a GlobeNet



A GlobeNet é uma provedora de telecomunicações por atacado que conecta as Américas com um portfólio abrangente e integrado de serviços de rede IP, IaaS e segurança. Foi nomeada Empresa do Ano de 2018 pela Frost & Sullivan e fornece serviços com o suporte do seu sistema submarino de 23.500 km de cabos de baixa latência e extrema resiliência e infraestrutura de centro de dados. Com um novo cabo de 2.500 km para a Argentina em desenvolvimento, a GlobeNet, que possui conhecimento técnico especializado e serviço de atendimento ao cliente que é líder no setor, ajuda a garantir que seus parceiros estejam sempre prontos para enfrentar novos desafios.

A GlobeNet é uma empresa do portfólio do Fundo II de Infraestrutura do BTG Pactual, recebeu o Prêmio de Melhor Provedora de Conectividade no Datacloud Awards 2018, foi reconhecida como Empresa do Ano em 2017 e 2018 pela Frost and Sullivan e como melhor Operadora Regional no Atacado no World Communication Awards de 2017.

