GlobeNet vai expandir rede submarina para a Argentina

"Nosso cabo submarino, projetado para satisfazer demandas por baixa latência e alta capacidade, será a primeira rota nova a fornecer conexão direta da Argentina com o Brasil e Estados Unidos desde 2001", diz o presidente-executivo da GlobeNet, Eduardo Falzoni. "Em consequência, indivíduos e empresas no Cone Sul poderão desfrutar recursos incomparáveis ao fazer a transmissão contínua (streaming) de conteúdo, acessar serviços de nuvem e interconectar com centros de dados em todo o mundo".

A GlobeNet vem fazendo extensões e contínuos upgrades em sua infraestrutura de rede desde o princípio de seu principal sistema de cabos submarinos de 23.500 km. A empresa anunciou recentemente um novo centro de dados de nível IV em Barranquilla, Colômbia, bem como um novo ponto de interconexão central (IPX) para o Centro de Informações da Rede Brasileira (NIC.br) em pontos de troca de Internet da GlobeNet em Fortaleza, Brasil, que abriga a mais importante infraestrutura nacional da Internet nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

O novo sistema de cabo submarino irá usar o que há de mais novo em tecnologia e terá um projeto avançado para se obter a melhor configuração arquitetural. Irá conectar a estação de aterragem do cabo da GlobeNet no Rio de Janeiro com São Paulo, através de um ponto de aterragem em Praia Grande, e com Buenos Aires, através de um ponto de aterragem em Las Toninas, uma cidade litorânea a sudeste da capital da Argentina. O novo sistema de cabo estará pronto para entrar em operação no primeiro semestre de 2020.

Para saber mais sobre a GlobeNet, visite o website da empresa em www.globenet.com.

Sobre a GlobeNet

A GlobeNet é uma provedora de telecomunicações por atacado que conecta as Américas com um portfólio completo e integrado de serviços de rede, IP, IaaS e segurança. Todas as nossas soluções de dados e TI de baixa latência são apoiadas por nosso premiado e altamente resiliente sistema de cabo submarino de 23.500 quilômetros e pela infraestrutura de centro de dados. As amplas qualificações e o know-how operacional de nossa equipe criam para o consumidor um ecossistema de serviços excepcionais, que tem a flexibilidade para se adaptar rapidamente às exigências de missão crítica, em constante mudanças, dos clientes. A GlobeNet ajuda a assegurar que sua empresa esteja sempre pronta para enfrentar as dificuldades à frente.

A GlobeNet é uma empresa de portfólio de Fundo II de Infraestrutura da BTG Pactual. A empresa foi reconhecida como a Melhor Operadora Atacadista Regional na Premiação Mundial de Comunicação de 2017.

