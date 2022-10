GLOBIS Europe Evenementen in Brussel en Londen met Gastspreker Yoshito Hori

BRUSSEL, 25 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Ter viering van nieuwe dochteronderneming GLOBIS Europe, die op 1 juli 2022 de deuren opende, organiseert GLOBIS komende november twee speciale themasessies. Hierbij zal Yoshito Hori, bedrijfsleider en oprichter van GLOBIS, op 15 november een presentatie geven in het Engels in Brussel en een dag later in het Japans in Londen.

Join GLOBIS president and founder, Yoshito Hori, for his English seminar in Brussels on November 15

Hori is niet alleen de oprichter van de grootste business school van Japan maar is ook de centrale figuur achter een durfkapitaalbedrijf. Hij is een regelmatige spreker op het World Economic Forum. De evenementen in Brussel en Londen zullen mogelijkheden bieden om te netwerken. In zijn presentatie, "Transforming Global Leaders in the Technovate Era" (globale leiders transformeren in het Technovate tijdperk), zal hij zijn visie geven over de toekomst van het internationale bedrijfsleven in een tijdperk van technologische ontwrichting.

Evenement informatie (Brussel):

Transforming Global Leaders in the Technovate Era (Engels)

Datum & Tijd: 15 november 2022 van 18:30 uur tot 22:00 uur

Locatie: Hilton Brussel Grote Markt

Taal: Engels

Prijs: Gratis

Inschrijven: Klik hier om u in te schrijven

Programma:

18:30 Verwelkoming en versnaperingen

19:00 Openingswoord: Dhr. Toru Takahashi, President & CEO van GLOBIS Europe BV

Presentatie: Dhr. Yoshito Hori, President en Oprichter van GLOBIS Corp.

Q&A met Dhr. Yoshito Hori

20:30 Netwerkreceptie met food & drinks

22:00 Einde

Evenement informatie (Londen):

Transforming Global Leaders in the Technovate Era (Japans)

Datum & Tijd: 16 november 2022 van 18:30 uur tot 22:00 uur

Locatie: Nobu Hotel London Shoreditch

Taal: Japans

Prijs: Gratis

Inschrijven: Klik hier om u in te schrijven

Programma:

18:30 Verwelkoming en versnaperingen

19:00 Openingswoord: Dhr. Toru Takahashi, President & CEO van GLOBIS Europe BV

Presentatie: Dhr. Yoshito Hori, President en Oprichter van GLOBIS Corp.

Q&A met Dhr. Yoshito Hori

20:30 Netwerkreceptie met food & drinks

22:00 Einde

De plaatsen zijn beperkt en inschrijven is verplicht. Klik hier om uw plek voor Londen of Brussel veilig te stellen.

GLOBIS Europe

De oprichting van GLOBIS Europe, de allereerste Europese dochteronderneming van GLOBIS, is een belangrijke stap om de expertise van de grootste MBA van Japan op het wereldtoneel te brengen. Het kantoor zal pre-MBA-cursussen, bedrijfstrainingsprogramma's en het GLOBIS Unlimited online leerplatform aanbieden aan klanten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. GLOBIS Europe zet gedreven de missie van de organisatie voort om ecosystemen van mensen, kapitaal en kennis te ondersteunen voor een positieve impact op het bedrijfsleven en lokale gemeenschappen, nu en op weg naar de toekomst.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1923742/GEU_forPressRelease_EN.jpg

SOURCE GLOBIS Corporation