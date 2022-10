Yoshito Hori, orateur aux séminaires de GLOBIS Europe à Bruxelles et à Londres

BRUXELLES, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la célébration de la nouvelle filiale GLOBIS Europe, qui a ouvert ses portes le 1er juillet 2022, GLOBIS organisera deux séminaires spéciaux en novembre prochain. Yoshito Hori, président et fondateur de GLOBIS, prendra la parole à Bruxelles le 15 novembre (en anglais) et à Londres le 16 novembre (en japonais).

Join GLOBIS president and founder, Yoshito Hori, for his English seminar in Brussels on November 15

En plus d'avoir fondé la plus grande école de commerce du Japon, M. Hori est le fondateur d'une société de capital-risque et un orateur régulier du Forum économique mondial. Les séminaires de Bruxelles et de Londres seront l'occasion de développer des réseaux. Dans sa présentation intitulée « Transforming Global Leaders in the Technovate Era » (La transformation des leaders mondiaux à l'ère des innovations technologiques), il exposera son point de vue sur l'avenir du commerce mondial à l'ère des bouleversements technologiques.

Informations sur le séminaire de Bruxelles :

Transforming Global Leaders in the Technovate Era (organisé en anglais)

Date et heure: 15 novembre, 18 h 30- 22 h 00

Lieu: Hilton Brussels Grand Place

Langue: Anglais

Prix: gratuit

Inscription: Cliquez ici pour vous inscrire

Programme:

18 h 30 Accueil et rafraîchissements

19 h 00 Propos liminaires : M. Toru Takahashi, président et PDG de GLOBIS Europe BV

Présentation : M. Yoshito Hori, président et fondateur de GLOBIS Corp.

Questions-réponses avec M. Yoshito Hori

20 h 30 Réseautage avec nourriture et boissons

22 h 00 Fin

Informations sur le séminaire de Londres :

Transforming Global Leaders in the Technovate Era (organisé en japonais)

Date et heure: 16 novembre de 18 h 30 à 22 h 00

Lieu: Nobu Hotel London Shoreditch

Langue: Japonais

Prix: gratuit

Inscription: Cliquez ici pour vous inscrire

Programme:

18 h 30 Accueil et rafraîchissements

19 h 00 Propos liminaires : M. Toru Takahashi, président et PDG de GLOBIS Europe BV

Présentation : M. Yoshito Hori, président et fondateur de GLOBIS Corp.

Questions-réponses avec M. Yoshito Hori

20 h 30 Réseautage avec nourriture et boissons

22 h 00 Fin

Les places sont limitées et l'inscription est obligatoire. Cliquez ici pour réserver votre place pour Londres ou Bruxelles .

GLOBIS Europe

La création de GLOBIS Europe, la toute première filiale européenne de GLOBIS, est une étape importante pour faire bénéficier la scène mondiale de l'expertise du plus grand MBA du Japon. La filiale proposera des cours de préparation au MBA, des programmes de formation en entreprise et la plateforme d'apprentissage en ligne GLOBIS Unlimited en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. GLOBIS Europe poursuit la mission principale de l'organisation, à savoir soutenir les écosystèmes de personnes, de capitaux et de connaissances pour avoir un impact positif sur l'avenir des entreprises et des sociétés locales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1923742/GEU_forPressRelease_EN.jpg

SOURCE GLOBIS Corporation