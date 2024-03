GLOMO Awards 2024: Mediwave erhält globale Anerkennung für seine HealthTech-Lösung Emergency Response

SINGAPUR, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- Mediwave, ein führendes HealthTech-Unternehmen, wurde bei den renommierten Global Mobile Awards (GLOMO), die im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) powered by GSMA in Barcelona, Spanien, verliehen wurden, als Finalist ausgewählt. Diese Anerkennung unterstreicht die außergewöhnlichen Beiträge von Mediwave in diesem Bereich, insbesondere der innovative und integrierte Einsatz von KI, Internet of Medical Things (IoMT) und Mixed-Reality-Technologien.

End-to-End Emergency Response Suite

Mediwave transformierte mit seiner umfassenden Emergency Response Suite den landesweiten kostenlosen prähospitalen Rettungsdienst Sri Lankas, 1990 Suwa Seriya. Diese Lösung, die kürzlich als weltweit erste ihrer Art vorgestellt wurde, digitalisiert und erweitert die Servicebereitstellung mit KI-, AR- und Mixed-Reality-Funktionen. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein für Mediwave, da das Unternehmen seine globale Reichweite mit den lebensverbessernden HealthTech-Lösungen Emergency Response, Digital Healthcare Enablement und AI Smart Health Portfolio vergrößert.

Zudem zeigte das Unternehmen sein umfassendes Angebot an Innovationen bei „4 Years From Now" (4YFN), einem integralen Bestandteil des MWC GSMA, der als Katalysator für Startups im Bereich zukunftssicherer Technologien dient und ihnen wertvolle Möglichkeiten für Networking und Präsentation bietet.

Suren Pinto, Chief Executive Officer bei Mediwave, kommentiert die Teilnahme am Event wie folgt: „Es war ein bedeutender Moment für unsere Emergency Response Suite, in einer Reihe mit führenden globalen Marken bei den GLOMO Awards vorgestellt zu werden. Wir sind der 1990 Suwa Seriya Foundation sehr dankbar für die gemeinsamen Anstrengungen, um diese Lösung zum Leben zu erwecken und eine enorme Wirkung in Sri Lanka zu entfalten. Mit unseren bahnbrechenden Lösungen haben wir den Sprung nach Australien, in die USA und ausgewählte asiatische Länder geschafft. Als aufstrebende Kraft im Gesundheitswesen freue ich mich auf die vielen Meilensteine und Wachstumsgeschichten, die wir gemeinsam mit Branchenveteranen erreichen werden."

Mediwave verändert das Ökosystem des Gesundheitswesens durch die Einführung lebensverbessernder Technologie, die nahtlos in verschiedene Branchen integriert werden kann, die von Notfällen und lebensbedrohlichen Szenarien betroffen sind. Ihre innovative Technologie ermöglicht schnelle, proaktive und immersive Interventionen und verbessert die vernetzte Patientenversorgung mit einer skalierbaren Architektur.

Informationen zu Mediwave:

Mediwave mit Hauptsitz in Singapur setzt neue Maßstäbe an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz (KI) und erweiterter Realität (AR) und fördert eine vernetzte Welt in der Gesundheitsversorgung. Das Unternehmen gehört zu den wenigen ausgewählten Anbietern von End-to-End-Lösungen im globalen HealthTech-Sektor, die transformative Veränderungen vorantreiben und weltweit ein robustes Ökosystem im Gesundheitswesen aufbauen. Besuchen Sie Mediwave auf: www.mediwave.io

