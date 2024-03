Mediwave remporte une reconnaissance mondiale aux GLOMO Awards 2024 pour ses technologies de la santé à destination des interventions d'urgence

SINGAPOUR, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- Mediwave, une entreprise de pointe dans le domaine des technologies de la santé, a été reconnue comme finaliste lors des prestigieux Global Mobile Awards (GLOMO), dans le cadre du Mobile World Congress (MWC) organisé par la GSMA à Barcelone, en Espagne. Cette reconnaissance souligne les contributions exceptionnelles de Mediwave dans ce domaine, en particulier son utilisation innovante et intégrée de l'IA, de l'Internet des objets médicaux (IoMT) et des technologies de réalité mixte.

End-to-End Emergency Response Suite

Mediwave a transformé le service ambulancier gratuit de soins préhospitaliers d'urgence de niveau national au Sri Lanka, 1990 Suwa Seriya, grâce à sa suite d'intervention d'urgence de bout en bout. Cette solution, récemment présentée comme la première du genre au monde, numérise et améliore la prestation de services grâce à des capacités d'IA, de réalité augmentée et de réalité mixte. Cette réalisation est une étape importante pour Mediwave, qui étend sa portée mondiale avec une gamme de solutions de technologie de la santé qui améliorent la vie, y compris la réponse d'urgence, l'activation des soins de santé numériques et le portefeuille de santé intelligente alimenté par l'IA.

La société a également présenté sa gamme complète d'innovations au 4 Years From Now (4YFN), qui fait partie intégrante du MWC de la GSMA et qui sert de catalyseur pour les startups qui occupent le devant de la scène dans le domaine des technologies d'avenir, en leur offrant de précieuses opportunités de réseautage et d'exposition.

Le directeur général de Mediwave, Suren Pinto, a déclaré : « Ce fut un moment de fierté et d'humilité pour notre suite d'intervention d'urgence d'être présentée aux côtés de grandes marques mondiales aux GLOMO Awards. Nous sommes reconnaissants à la Fondation 1990 Suwa Seriya d'avoir collaboré avec nous pour donner vie à cette solution et créer un impact considérable au Sri Lanka. Avec nos solutions pionnières, nous nous sommes aventurés en Australie, aux États-Unis et dans certains pays asiatiques. En tant que force émergente dans le domaine des soins de santé, je me réjouis des nombreuses étapes et des histoires de croissance que nous bâtirons avec les vétérans de l'industrie. »

Mediwave transforme l'écosystème de la santé en introduisant une technologie d'amélioration de la qualité de vie qui peut être intégrée de manière transparente dans de nombreux secteurs touchés par des situations d'urgence et des scénarios mettant en danger la vie des personnes. Leur technologie innovante permet des interventions rapides, proactives et immersives, améliorant ainsi les soins aux patients connectés grâce à une architecture évolutive.

À propos de Mediwave :

Mediwave, dont le siège est à Singapour, est en train d'établir un nouveau rythme d'impact à l'intersection de l'intelligence artificielle (IA) et de la réalité augmentée (AR), catalysant un monde connecté dans la prestation de soins de santé. La société est l'un des rares fournisseurs de solutions de bout en bout dans le secteur mondial des technologies de la santé, encourageant ainsi des changements transformateurs et forgeant un écosystème de soins de santé robuste à l'échelle mondiale. Contactez Mediwave ici : www.mediwave.io

Équipe de marketing mondial de Mediwave

[email protected]