Glooko annonce une collaboration mondiale avec Sanofi pour la connectivité SoloStar® Pen avec un nouvel appareil SoloSmart®

PALO ALTO, Californie, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Glooko Inc. (« Glooko »), a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de partenariat avec Sanofi pour accroître le soutien aux personnes atteintes de diabète et aux professionnels de la santé, en intégrant SoloSmart à la plateforme Glooko®. SoloSmart est un dispositif connecté d'une seule pièce destiné à être utilisé avec les stylos d'injection d'insuline SoloStar et DoubleStar. Il enregistre la dose d'insuline, ainsi que la date et l'heure de l'injection, et permet de visualiser les données dans l'application Glooko, que les patients peuvent partager avec les professionnels de santé pour des soins connectés dans la gestion du diabète. À l'heure actuelle, l'utilisation de SoloSmart n'a pas été approuvée aux États-Unis.

Grâce à la présence mondiale de Glooko dans plus de 8 000 cliniques, Sanofi vise à accroître l'accessibilité des solutions numériques pour les personnes atteintes de diabète dans chacun des pays où SoloSmart sera disponible. La casquette SoloSmart est en cours d'intégration avec la plateforme Glooko et sera progressivement déployée dans plusieurs pays à partir de 2023. La solution combinée sera disponible en anglais et dans les langues locales. Dans le cadre de l'accord mondial, Glooko et Sanofi envisagent la possibilité d'étendre le lancement des technologies combinées au-delà de la portée géographique initiale.

« Nous sommes très heureux d'annoncer notre partenariat avec Sanofi, car cet accord représente la première collaboration substantielle en matière de santé numérique entre nos deux entreprises », a déclaré Russ Johannesson, PDG de Glooko. « Glooko est la première plateforme mondiale de gestion des données sur le diabète à être lancée avec SoloSmart, ce dont notre équipe est particulièrement fière. Cela nous permettra d'élargir davantage notre portée mondiale afin de fournir les meilleures technologies de notre catégorie qui peuvent être bénéfiques pour la vie des personnes atteintes de diabète. »

« Chez Sanofi, nous croyons que nous apporterons de la valeur aux personnes atteintes de diabète en créant un écosystème avec des partenaires locaux et mondiaux. Avec Biocorp, fabricant de SoloSmart, Glooko, une solution de santé numérique de pointe qui soutient les patients et les partenaires de soins de santé, et les partenaires locaux, nous visons à améliorer la prise en charge quotidienne des personnes vivant avec le diabète », a déclaré Jared Josleyn, responsable mondial des soins de santé numériques, Sanofi. « Depuis 100 ans, Sanofi est à l'avant-garde de la prise en charge du diabète. Nous continuons de mettre à profit ce patrimoine avec une vision et un engagement pour aider à transformer les soins du diabète pour les 537 millions de personnes qui vivent avec le diabète dans le monde ».

Une fois que SoloSmart sera intégré à la plateforme Glooko, les utilisateurs de stylos SoloStar et DoubleStar pourront ajouter le suivi du dosage de l'insuline et le chronométrage à la fonctionnalité de Glooko pour améliorer leur gestion et leur suivi de l'insuline. La combinaison de SoloSmart et de Glooko aidera les utilisateurs à visualiser la corrélation entre la dose d'insuline injectée et la glycémie. Les données de suivi de l'insuline peuvent être liées à d'autres caractéristiques importantes de l'application mobile Glooko, comme le suivi des aliments, les mesures de l'exercice, le poids et la tension artérielle, afin de créer des données exploitables pour aider les personnes atteintes de diabète à aborder les soins de façon encore plus personnalisée.

À propos de Glooko

Glooko améliore les résultats de santé des personnes souffrant de maladies chroniques grâce à sa plateforme de soins personnalisée, intelligente et connectée. Nos technologies éprouvées améliorent la vie des patients en révolutionnant le lien entre les patients et les prestataires de soins, en favorisant l'engagement et l'adhésion des patients via des traitements numériques et en accélérant l'exécution des essais cliniques. Glooko est déployé dans le monde entier dans plus de 30 pays et sur plus de 8 000 sites cliniques.

